Heidenheim Ab Juni: Heidenheim bekommt 70 neue Kita-Plätze

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Die Arbeiten für die neue Kindertageseinrichtung auf dem WCM-Areal wurden vergeben.

Bereits in einem dreiviertel Jahr soll Heidenheim um eine weitere Kindertageseinrichtung reicher sein. So sollen auf dem WCM-Areal 70 Plätze auf vier Gruppen verteilt geschaffen werden. Nachdem der Gemeinderat vorigen Monat der Baugenehmigung zugestimmt hatte, wurden nun die Arbeiten an die Firma Säbu Holzbau vergeben. Die Baukosten belaufen sich auf knapp 2 150 000 Euro.

Nicht eingerechnet sind in diesem Betrag Arbeiten für Innenausstattung oder Außenanlage. Die Gesamtkosten fallen somit höher aus. Die Stadt rechnet mit etwa 2,85 Millionen Euro. Dabei wurden Zuschüsse aus Bundesmitteln in Höhe von 508 000 Euro beantragt.

Enorme Folgekosten

Unklarheit bestand im Gemeinderat allerdings bezüglich der Folgekosten der Einrichtung. Dabei kritisierte SPD-Fraktionschef Rudi Neidlein, dass der Gemeinderat vorab allgemein nicht über die Folgekosten der einzelnen Bauvorhaben informiert werde. Oberbürgermeister Bernhard Ilg zeigte sich einsichtig: „Das sollten wir künftig in der Vorlage aufnehmen.“ Bei dem Bau der neuen Kita seien die Folgekosten „gewaltig“, so Ilg weiter. Mit 11 Millionen Euro netto rechnet er. Allein die Personalkosten seien erheblich.

Das zweigeschossige Gebäude soll am nördlichen Ende des WCM-Areals am Übergang zum Brenzpark entstehen. Um genügend Platz für die Außenanlage zur Verfügung zu haben, muss der Kirchengarten etwas verkleinert werden. Zudem wird der Zaun zum Brenzpark versetzt, sodass Platz für einen Fußgängerweg zur Kita entsteht.

„Wir achten bei der Umgestaltung aber darauf, dass kein Bruch zum Brenzpark entsteht“, teilte Stefan Bubeck, Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau. So solle beispielsweise der Weg aus dem Brenzpark geradlinig am Kindergarten vorbeiführen.

Spaziergang zum Kindergarten

Stellplätze stehen auf dem Festplatz zur Verfügung. Von dort aus soll auch die Fußgängeranbindung zur neuen Kita erfolgen. Etwa 150 Meter müssen dabei zurück gelegt werden. Gerhard Oberlader (SPD) sieht das als Chance für mehr Bewegung: „Es ist toll, dass man den Kindergarten nur zu Fuß erreichen kann.“ Doch OB Ilg korrigierte: „Man kann schon hinfahren, aber wir wollen es nicht.“

Bereits im Juni 2019 soll die neue Einrichtung fertig gestellt werden. Damit dieses Ziel eingehalten werden kann, verwendet die Stadt Heidenheim die Pläne der Kindertageseinrichtung in der Albert-Schweitzer-Straße wieder, sodass beide Gebäude identisch sein werden.

Dennoch gibt es eingie kleinere Unterschiede, erklärte Stefan Bubeck. So solle beispielsweise das Gebäude größtenteils mit Holz statt Putz verkleidet werden.