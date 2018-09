Heidenheim „Unterm Dach“: Das ist der neue Podcast der Heidenheimer Zeitung

Heidenheim / HZ

Ab Herbst startet die Heidenheimer Zeitung einen Podcast. Worum geht’s? Wie oft erscheint er und wer spricht darin? Hier die Antworten.

Gesprächsstoff ist genug da: Warum ist in Heidenheim abends nicht’s los? Wird die Stadt wirklich immer unsicherer oder ist das nur gefühlte Wahrheit? Wird auch das Wetter auf der Ostalb immer extremer und was bedeutet das für uns Bürger, die hier leben? Warum findet man als älterer Mensch so schwer einen Job im Landkreis und warum ist es noch schwieriger, eine bezahlbare Wohnung in vernünftiger Lage zu finden? Und wie macht sich der FCH aktuell?

Fragen über Fragen - im HZ-Podcast „Unterm Dach“ sollen sie alle nach und nach zur Sprache kommen. Und wie sich das für einen Podcast gehört, geht es dabei ans Eingemachte: Im Podcast wird es Meinung, Einordnung, Hintergründe und ganz persönliche Einschätzungen geben. Am Mikrofon werden HZ-Mitarbeiter diskutieren, aber auch eingeladene Gäste und Experten kommen zu Wort.

In der ersten Folge von „Unterm Dach“ stellt sich das Team vor, erklärt, wie es zur Idee eines HZ-Podcasts kam und zeigt mal, wie es künftig klingen wird, wenn es „Unterm Dach“ der Heidenheimer Zeitung zur Sache geht.