Heidenheim „Sommer im Park“ lockt inzwischen fast 20.000 Besucher

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

Die Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ hat sich aus bescheidenen Anfängen zu einem Heidenheimer Erfolgsmodell entwickelt und steht nun vor ihrer zwölften Saison.

Es gibt Erfolgsgeschichten, von denen wird so wenig Aufhebens gemacht, dass sie in der allgemeinen Wahrnehmung weniger präsent sind, obwohl sie in der allgemeinen Beliebtheit durchaus einen Platz an der Sonne einnehmen.

Anders herum formuliert: Eine Heidenheimer Veranstaltungsreihe, die im Laufe einer Saison 18300 Besucher anlockt, ist eine Veranstaltungsreihe mit einigem Gewicht.

Insofern könnte man „Sommer im Park“ also durchaus als Schwergewicht im kulturellen Leben der Stadt bezeichnen, auch wenn die Reihe selbst eher als eine höchst bunte Ansammlung von auf den ersten Blick Leichtgewichten daherkommt, die von Ende Mai bis Anfang September im Brenzpark seit 2007 das Publikum anlocken.

Das Gesicht von „Sommer im Park“ ist ohne Zweifel Eva Enslin. Sie und zwei andere Mitstreiter waren im Jahr nach der Landesgartenschau auf die Idee gekommen, den Brenzpark auch mit Kultur zu beleben. Das hat geklappt. Heute, elf Jahre später, wird die kulturelle Fakultät des Brenzparkvereins von schon 19 ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut.

19 Ehrenamtliche

Trotzdem hat Eva Enslin nicht vergessen, dass der Anfang „sauschwer“ war. Vor allen Dingen war es nicht leicht, Bands oder andere Auftrittswillige fürs Programm zu finden. Inzwischen hat sich die Situation geradezu in ihr Gegenteil verkehrt: Nun fragen die Bands, ob sie bei „Sommer im Park“ spielen können. Und es finden sich mittlerweile auch Formationen im Programm, die sonst nur gegen Gage spielen. Denn der Eintritt ist frei zu den Veranstaltungen von „Sommer im Park“, also ist der Veranstalter darauf angewiesen, dass die Künstler kostenlos auftreten und im Anschluss an Konzerte oder anderes den Hut herumgehen lassen.

„Es hat sich aber inzwischen herumgesprochen, dass bei schönem Wetter oft so viele Menschen zu den Veranstaltungen kommen, dass für Bands am Ende oft mehr Geld im Hut liegt, als sie sonst als Gage verlangen“, sagt Eva Enslin. Und so erlebt sie nun auch, dass zum Beispiel Künstler, die sie dreimal und dann nie wieder angefragt hatte, jetzt bei ihr wegen eines Termins anfragen.

Andere, die hier auftreten, lockt hingegen die Aussicht, sich im Brenzpark vielleicht einen Namen machen zu können. „Es sind nicht wenige, die bei uns ihren ersten Auftritt absolviert haben und seither erfolgreich unterwegs sind“, sagt Eva Enslin, die vor allem darauf Wert legt, Kultur für alle anzubieten: „Wer zu uns kommt, findet keine Hemmschwellen vor, unser Programm ist ungeheuer breit aufgestellt und geht von Rock über Country bis zum Mandolinenorchester aus Schnaitheim.“

Und Wolfram Galgenmüller, der Sommer-im-Park-Mann für die Öffentlichkeitsarbeit, ergänzt: „Es gibt ja nicht nur Musik, wir haben Ausstellungen, Vorträge zum Thema Testament oder Patientenverfügung, Führungen durch den Kräutergarten, an Grenzsteinen entlang oder Berichte über Reisen.“ All das zu organisieren und zu betreuen, weiß Eva Enslin, „geht nur mit viel Herzblut“. Und die Belohnung für den Einsatz besteht nicht allein in der Tatsache, dass es geht, sondern auch in der Erkenntnis, dass das mit dem Erfolg gewachsene Selbstbewusstsein sehr wohl seine Berechtigung hat. „Wir sind inzwischen auch eine Visitenkarte für Heidenheim.“

„Sommer im Park“: über 80 000 Besucher in elf Jahren

Insgesamt 83 248 Besucher kamen seit dem Jahr 2007 zu den Veranstaltungen der Reihe „Sommer im Park“. Der Besucherrekord stammt aus der vergangenen Saison 2017, als 18 300 Besucher bei 45 Veranstaltungen gezählt wurden. In der ersten Saison 2007 hatte man mit 25 Veranstaltungen und 2900 Besuchern klein angefangen.

Die Saison 2018 beginnt am 31. Mai und endet am 9. September. 50 Veranstaltungen sind geplant. Was auf dem Programm steht, ist detailliert via Internet unter www.brenzpark-ev.de oder in der an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet ausgelegten, ausführlichen Broschüre des Vereins nachzulesen.

Auch nicht zu verachten: 3000 Arbeitsstunden jährlich leisten die 19 ehrenamtlichen Mitarbeiter von „Sommer im Park“ inzwischen. 2007, vor elf Jahren, als alles begann, waren es noch 750 Stunden gewesen.