Die SPD-Abgeordneten Andreas Stoch und Leni Breymaier äußern sich zu den jüngsten Entwicklungen in ihrer Partei.

Am Wochenende haben sich bei der SPD die Entwicklungen überschlagen. Der überraschende Rücktritt der Bundesvorsitzenden Andrea Nahles hat für viel Wirbel gesorgt. Gestern wurde dann bekannt, dass Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel den Vorstand der SPD kommissarisch übernehmen sollen.

Ganz nah dran an diesen Entscheidungen war der Heidenheimer SPD-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Andreas Stoch. Er nahm gestern an der Sitzung des Parteiführung teil. Der Rücktritt von Andrea Nahles habe auch ihn überrascht, „zumindest zum jetzigen Zeitpunkt“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Sonntag. „Natürlich ist er zu respektieren, denn der persönliche Druck auf Andrea Nahles ist mit jedem Tag weiter bis ins Unermessliche gestiegen“, schreibt Stoch.

Nahles sei der Blitzableiter gewesen

„So geht man einfach nicht mit Leuten um, und ich hoffe, das ist jetzt allen klar geworden“, sagt der SPD-Politiker. Nahles habe für viele als Blitzableiter für Frust und die jüngsten Wahlergebnisse gedient. Sie sei zwar in der Öffentlichkeit nicht unbedingt positiv wahrgenommen worden, doch hat sie die Debatten seiner Ansicht nach gut geführt.

In der aktuellen Krise, in der die SPD steckt, hält Stoch den neuen kommissarischen Vorstand für gut besetzt. „Die drei bringen Autorität mit und ihre Aufgabe ist es, jetzt alles in die richtigen Bahnen zu lenken.“ Ob die SPD weiterhin in der Regierung bleibt, würde Stoch am liebsten von Sachfragen abhängig machen: „Wenn wir Möglichkeiten finden, die Situation für die Menschen in diesem Land zu verbessern, dann sollten wir weitermachen, wenn nicht, müssen wir darüber diskutieren, ob es noch Sinn macht.“

SPD hat bislang keinen Plan B

Die Probleme, mit denen die Partei zu kämpfen hat, sind Stochs Ansicht nach nicht unter Nahles entstanden: „Wir haben in der SPD bundesweit bislang keinen Plan B – weder inhaltlich, noch programmatisch, noch personell.“

Für ihn sei es das Wichtigste, dass die SPD wieder die Partei werde, die den Menschen Hoffnung gebe. „Wir müssen uns mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigen und dürfen nicht immer nur zurückblicken. Wir müssen Zukunftskompetenz zurückgewinnen und den Menschen Antworten auf ihre Fragen geben“, so Stoch.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier übt Kritik am innerparteilichen Umgang mit Andrea Nahles. „Sie hat inhaltlich wirklich gute Arbeit geleistet und die Partei in die richtige Richtung gelenkt. Aber Erfolge kommen immer erst zeitverzögert“, so Breymaier. Die SPD habe über 15 Jahre hinweg Vertrauen verloren, das wieder herzustellen brauche Zeit. Dass die Kritik immer die Person Nahles getroffen habe, stört die Abgeordnete sehr: „Ich habe daraus gelernt, dass man auch die Person und nicht nur Inhalte verteidigen muss.“