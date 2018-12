Heidenheim „Ich habe den Mitarbeitern viel abverlangt“

Heidenheim / Thomas Zeller

Der scheidende Hartmann-Konzernchef Andreas Joehle über ein schwäbisches Gen, verpasste Umsatzziele, die letzten Arbeitstage in Heidenheim, geplante Auszeiten und seinen beruflichen Neuanfang im Januar 2019.

Vor fast genau einem Jahr überraschte Andreas Joehle, der Vorstandsvorsitzende der Paul Hartmann AG, den Aufsichtsrat und die Belegschaft des Konzerns. Denn er kündigte an, seinen Posten nach sechs Jahren aus privaten Gründen aufgeben zu wollen. In der Übergangsphase einen Gang herunterzuschalten, war nicht sein Fall. Stattdessen führte er 2018 noch einige wichtige Projekte zu Ende und beteiligte sich an der Auswahl seiner Nachfolgerin.

Sie werden zum 31.Dezember aus dem Unternehmen ausscheiden. Wie erleben Sie Ihre letzten Tage bei Hartmann?

Bis zur vergangenen Woche war mir das überhaupt nicht so präsent. Als Fakt schon, aber vom Gefühl her nicht. Bis Ende November war die Taktung noch maximal, weil ich in der Übergabephase das operative Geschäft weitergeführt habe und meine Nachfolgerin Britta Fünfstück sich wie geplant nach vorn orientiert hat. Am 26.November hatte ich dann die meisten für mich noch offenen Punkte abgeschlossen. Und jetzt fühlt sich mein Job doch irgendwie anders an.

Was meinen Sie da genau?

Natürlich bin ich offiziell und rechtlich bis zum Jahresende noch verantwortlich für die Geschäfte bei Hartmann. Urlaubsbedingt war ich hier aber am 7.Dezember zum letzten Mal in meinem Büro. Seit vergangener Woche kamen dann auch nicht mehr so viele Mails herein, um die ich mich kümmern musste. Die letzten Tage war ich vor allem als Berater an der Seitenlinie unterwegs, um Britta Fünfstück und ihr Team zu unterstützen.

Was haben Sie nun vor?

Einfach mal abschalten. Ich werde mit meiner Frau in unsere kleine Wohnung in den Bergen fahren, mit dem Hund wandern und versuchen, etwas herunterzukommen.

Das hört sich ja nach einer Vollbremsung an. Können Sie das überhaupt?

Ich kann das erstaunlicherweise recht gut. Vor 15 Jahren ist mir das noch recht schwergefallen. Ich war eher der Klassiker, der in jedem Urlaub erst einmal zwei bis drei Tage erkältet war. Ich habe eines gelernt und zwar, dass Sie ihre Auszeiten selber planen müssen. Dafür können Sie nicht die Firma verantwortlich machen, die nimmt Sie 24 Stunden an sieben Tagen in Anspruch. Das ist doch ganz normal. Sie müssen deshalb selbst sagen, jetzt brauche ich eine Pause.

Sie haben bei Ihrer ersten Aktionärsversammlung im Jahr 2014 die Paul Hartmann AG als schlafenden Riesen bezeichnet. Haben Sie den Riesen wecken können?

Ich denke ja, aber der hatte, wie alle Riesen, zu Beginn das Gefühl, dass er sich wieder hinlegen muss. Es gab immer wieder Phasen, da habe ich mir gewünscht, dass es schneller vorangeht. Aber ich denke, in den Feldern, die ich mit diesem Bild gemeint habe, den schlafenden Riesen gut geweckt zu haben, wie beispielsweise bei der internationalen Ausrichtung der Firma. Das ist mir gut gelungen.

Sie sprachen von Feldern. Was gehört denn noch zum schlafenden Riesen?

Ich habe das Unternehmen mehr auf Kennziffern und Effizienz ausgerichtet. Das hat die Firma vorangebracht. Zudem waren und sind die Menschen ein zentrales Element. Sie machen Hartmann aus. Der Riese setzt sich aus vielen Tausend Menschen zusammen. Ich habe in meinem Berufsleben noch nie in einer Firma gearbeitet, in der so viele Menschen aus Überzeugung arbeiten. Das hält den Riesen zusammen, sonst würde er wackeln und fallen. Ich habe es in den vergangenen Jahren geschafft, diesen Riesen bildlich aufzurichten, und er läuft schon recht gut.

Was ist Ihnen in Ihrer Zeit im Unternehmen besonders gut gelungen?

Die Internationalisierung von Hartmann und das Schaffen eines gesteigerten Effizienzbewusstseins im Unternehmen sind Punkte, auf die ich stolz bin. Zudem haben wir nun eine gute Mischung zwischen dezentralen und zentralen Elementen in unserer Struktur. Wir lassen das wichtige Marktwissen in den einzelnen Länderniederlassungen, steuern aber beispielsweise die Logistik oder die Beschaffung zentral. Auch die Diversifikation der Mitarbeiter, ob Ausbildung, Nationalität oder Erfahrungshintergrund hat uns gutgetan.

Wie sieht es denn mit der Lindor-Übernahme aus?

Das stimmt, die hat auch gut funktioniert. Im vergangenen Jahr haben wir mit Lindor das Windelgeschäft von Procter & Gamble auf der Iberischen Halbinsel übernommen. Dadurch sind wir dort in diesem Segment zum Marktführer geworden. Insgesamt zählen wir nun zu den fünf größten Anbietern von rezeptfreien Produkten in dieser Region.

Was hätte in den vergangenen sechs Jahren besser laufen können?

Unter anderem hätten wir gern noch mehr Firmen übernommen. Dafür brauchen sie, z.B. in kleineren familiengeführten Einheiten, aber auch Verkäufer die in der aktuellen Situation der Finanzmärkte bereit sind, ihr Geschäft an uns zu übergeben. Zudem sind die Preise für Übernahmen extrem gestiegen. Finanzinvestoren können damit sehr gut umgehen. Wir als strategische Investoren tun uns hier aber manchmal schwer, weil wir die Übernahmekosten ja auch im laufenden Geschäft wieder verdienen müssen.

Nicht immer läuft alles wie gewünscht. Hat Ihnen Hartmann denn auch mal den Schlaf geraubt?

Schlecht geschlafen habe ich gelegentlich nach regulatorischen Veränderungen, wegen Hartmann selber aber nie. Das lag vor allem an den Mitarbeitern, die immer sehr begeisterungsfähig waren. Wenn sie in einem Unternehmen neu starten, dann gibt es immer mehrere Gruppen von Mitarbeitern. Die erste freut sich, dass nun Veränderungen kommen. Dann gibt es eine größere Gruppe, die würde mitmachen, weiß aber nicht genau wohin es geht. Auch das lässt sich mit Transparenz und unter der Nutzung der Stärken des Einzelnen angehen. Die dritte Gruppe glaubte zu Beginn nicht so recht an die Veränderung. Hier war der Tenor: „Das ist jetzt schon der „xte“-Chef, der wird sich schon wieder beruhigen.“ Hier bedarf es klarer und kontinuierlicher Führung. Was wir bei Hartmann aber nie hatten, ist die vierte Gruppe. Ich nenne sie mal die Heckenschützen. Die könnten ihnen im schlimmsten Fall schon mal den Schlaf rauben.

Sie waren 2013 knapp 100 Tage im Amt als sie in einem Interview ein Umsatzziel von drei Milliarden Euro im Jahr 2020 genannt. Dieses Ziel wird Hartmann absehbar nicht erreichen. Woran liegt das?

Es gibt bei dem Thema zwei Blöcke. Beim organischen Wachstum haben wir genau die Ziele erreicht, die wir definiert hatten. Dann gibt es den Block mit Zukäufen und hier sind wir noch nicht in der Dimension unterwegs, die ich mir ursprünglich vorgestellt hatte.

Hätten Sie sich manchmal gewünscht, dass es bei Hartmann keine Obergrenze für Zukäufe geben würde?

Das ist nichts, was uns limitiert hat. Wir haben keine Obergrenze, die uns bisher bei irgendetwas behindert hätte. Wir haben bei der Lindor-Übernahme rund 120 Millionen Euro investiert. Hartmann könnte bei einem passenden Ziel auch ein Vielfaches aufwenden. Die Frage ist doch nicht, ob wir eine solche Übernahme umsetzen können, sondern ob wir das wollen. Da bin ich doch eher mit dem schwäbischen Gen infiziert. Das bedeutet: Sie gehen an nichts pleite, das sie nicht gekauft haben.

Hartmann verfügt über eine hohe Liquidität, wird ihre Nachfolgerin jetzt auf Einkaufstour gehen?

Das müssen Sie konkret Frau Fünfstück fragen. Es gelten die Marktregeln und strategischen Optionen. Wir haben aber eine Reihe von Firmen auf unserem Radarschirm und bleiben hier im Gespräch. Einige Themen werden gerade wieder interessanter.

Wie fällt Ihre Bilanz für die Standorte in Herbrechtingen und Heidenheim aus?

Ich habe den Mitarbeitern hier einiges abverlangt, beispielsweise bei der Diskussion über neue Schichtmodelle. Auf der anderen Seite habe ich immer ein klares Augenmerk auf die Erhaltung der Standorte gehabt. Bei solchen Entscheidungen hilft ihnen dann ein Ankeraktionär mit lokalen Wurzeln ohne dass die Kennziffern aus dem Blick geraten dürfen. Es bleibt aber auch für die Zukunft die Herausforderung, dass sich unser Standort Herbrechtingen immer mit anderen Standorten vergleichen lassen muss.

Was fanden Sie in Heidenheim attraktiv?

Ich habe Heidenheim in den vergangenen sechs Jahren sehr schätzen gelernt, was am Anfang noch nicht der Fall war. Ich war vor meiner Tätigkeit bei Hartmann einmal im Jahr 2004 in der Stadt. Das war ein klassischer Ostalb-Tag im Februar mit Schneegraupel und zwei Grad plus. Ich war hier auf einer Tagung und bin dann zum Bahnhof gelaufen. Das war auch das Bild, das ich im Kopf hatte, als ich im Jahr 2012 angerufen wurde, um über die CEO-Position zu sprechen. Dieses Bild war ehrlich gesagt kein schönes. Ich habe dann vor meiner Entscheidung ein Wochenende in der Stadt verbracht und fand es hier bei Sonnenschein viel angenehmer als in meiner Erinnerung. Die letzten sechs Jahre haben mir dann den Glauben an ein übergeordnetes Zusammenarbeiten und die Umsetzung einer Vision wiedergegeben. Hier ist städtebaulich und kulturell unwahrscheinlich viel passiert.

Haben Sie sich hier heimisch gefühlt?

Definitiv. Ich glaube daran, dass man in einer Funktion als Vorstandsvorsitzender am Hauptstandort der Firma leben muss. Ich musste mich am Anfang erst daran gewöhnen, Mitarbeiter am Wochenende auf dem Markt zu treffen und dort auch auf einen Einkauf angesprochen zu werden. Danach gehörte das für mich zu einer besonderen Lebensqualität.

Was machen Sie am 1.Januar 2019?

Im Januar 2019 werde ich als Partner bei einer Private-Equity-Gesellschaft, Ufenau Capital Partners AG, in der Schweiz einsteigen. Für mich ist es wichtig, dass ich auch hier Werte schaffen kann und es wird keine Konkurrenz zu meiner Tätigkeit bei Hartmann sein. Die Firma betreut verschiedene Branchen, auch über den Gesundheitsmarkt hinaus. Das macht für mich einen besonderen Reiz aus, weil ich damit auch noch einmal meinen persönlichen Horizont erweitern kann.

Zur Person

Andreas Joehle wurde 1961 in Berlin geboren. Nach seiner Fachausbildung in medizinischen Pflegedisziplinen in Düsseldorf und Duisburg trat er 1985 in die 3M Deutschland GmbH ein und absolvierte berufsbegleitend Weiterbildungsprogramme. Bei 3M Europe übernahm Joehle Aufgaben mit nationaler und internationaler Verantwortung, zuletzt als General Sales und Marketing Manager für das Krankenhausgeschäft. 1998 wechselte er zu Coloplast A/S als Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz.

Später übernahm Joehle dort ergänzend die Leitung der HSC Unternehmensgruppe im Bereich Home Care. Berufsbegleitend hat er sich an der Insead Business School in Fontainebleau/Frankreich und Shanghai/China weitergebildet.

2005 wechselte Joehle zur Medtronic International in der Schweiz und übernahm die Leitung der europäischen Diabetes Division.

Anfang 2013 kam der 57-Jährige zu Hartmann und übernahm zum 1. Juli 2013 den Vorstandsvorsitz. Joehle ist verheiratet und hat fünf Kinder.