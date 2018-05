Giengen #Reportertausch (8): Spätzle schaben wie die Schwaben

Giengen / Sabine Christofzik

Das lernt man nicht im Handumdrehen: Tauschreporterin Sabine Christofzik aus Bamberg hat sich von Gabi Fröscher aus Giengen eine urschwäbische Fertigkeit zeigen lassen.

„Halt es mal ein bisschen steiler, dann kommst du auch näher ans Wasser“, sagt Gabi Fröscher. Wie, noch näher? Auf der anderen Seite des Topfs beschlägt das Kameraobjektiv des Fotografen. Also dann: Mit der linken Hand den Winkel des Spätzlebretts verändern und mit der rechten weiter den „Schlesinger“ gleichmäßig bewegen. Die Finger krampfen sich um die Halte-Krempe des stiellosen Teigschabers. „Immer schön übers Eck“, erinnert Gabi Fröscher ein ums andere Mal. Bei ihr sieht das alles so mühelos aus.

Echte Spätzle muss man vom Brett schaben

Wer in Schwaben zu Besuch ist und gern kocht, sollte das Spätzleschaben vom Brett kennengelernt haben. Dass es noch andere Möglichkeiten der Herstellung dieser Teigware gibt, weiß ich. Aber das Schaben erscheint mir als die ursprünglichste und ich wollte sie im Rahmen des Reportertausches unbedingt ausprobieren. Ganz famos war, dass der Landfrauenverein Giengen das so kurzfristig möglich gemacht hat und sein jüngstes Mitglied sich bereiterklärte, als „Lehrerin“ zu fungieren.

Das vorn abgeschrägte Spätzlebrett anfeuchten, den Teig darauf dünn ausstreichen und anfangen zu schaben. Das lasse ich mir erstmal demonstrieren. Die erste Überraschung ist, dass die Masse geschmeidiger wirkt, als ich gedacht hatte. Das gleichmäßige Verteilen auf dem Brett ist nicht so einfach, wenn man solch ein Ding zum ersten Mal in der Hand hat. Beim zweiten Versuch klappt es schon besser.

Spätzle sind fertig, wenn sie oben schwimmen

Die ersten Teig-„Streifen“ sind im Topf. „Jetzt die Spätzle in Bewegung halten“, lautet der nächste Tipp. Die gelochte Schöpfkelle bringt das kochende Wasser in Schwung. Wenn die Spätzle an der Oberfläche schwimmen, sind sie fertig. Ins Sieb schöpfen und ab in die Pfanne damit. Die restliche Feuchtigkeit muss verdampfen und Butter macht den Geschmack richtig rund.

„Ich hab da schon mal was vorbereitet. Ganz wie im Fernsehen“ sagt Gabi Fröscher lachend und öffnet die Tür des Backofens. „Wir sind heute ja mehrere Esser und wenn man größere Mengen Spätzle macht, kann man für den letzten Schritt der Zubereitung auch den Ofen nutzen“, hatte sie schon vorher erläutert.

Dazu gibt’s Linsen, Würstchen und Most

Die leidenschaftliche Gastgeberin, gelernte Hotelfachfrau und jetzt Sekretärin in der Bergschule in Heidenheim, hat den Esstisch schön dekoriert. Ich hatte mir aussuchen können, was es zu den selbstgemachten Spätzle geben sollte. Wenn schon, denn schon: Linsen und Würstchen. Und Most.

Ein ganz neuer Geschmack, der der Seidenwürstchen. Überhaupt nicht wie Wienerla, auch wenn die Optik sehr ähnlich ist. Wenn ich meine Kühlbox dabeigehabt hätte, wären welche auf die Reise nach Franken gegangen.

Während des Essens, zu dem auch ihr Mann Bernd dazugekommen ist, informiert sie nochmal über alles Wissenswerte rund ums Spätzle machen. Zum Mitschreiben. Sie verwendet Dinkelmehl dazu. Die Mehrzahl der Köchinnen aber nimmt Weizenmehl, den „Spätzledunst“.

Die Zutaten brauchen Zeit, um miteinander zu arbeiten

„Den Teig sofort verarbeiten oder erst ruhen lassen?“, möchte ich wissen. „Den Zutaten Zeit geben, miteinander zu arbeiten. Und vorher gut schlagen mit dem Löffel, damit alles luftig wird.“

Die 52-Jährige ist das „Küken“ unter den 34 Mitgliedern des Landfrauenvereins Giengen. Lange ist sie noch nicht dabei, doch sie hat die Gemeinschaft schon schätzen gelernt. „Es herrscht eine so wunderbar kreative Atmosphäre dort. Traditionen werden nicht nur bewahrt, sondern auch mit der Moderne verknüpft. Alle können voneinander lernen.“

Gelernt habe auch ich: nicht nur das Spätzleschaben, das Kutteln-Essen und schwäbische Ausdrücke, sondern auch, dass Heidenheim und Umgebung mehr Besuche wert sind als nur einen.

Ich komme bald wieder!