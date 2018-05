Heidenheim #Reportertausch (7): Nie wieder Maultaschen aus dem Supermarkt!

Heidenheim / Sabine Christofzik

Eine Woche war Sabine Christofzik vom Fränkischen Tag in Bamberg als Tauschreporterin in Heidenheim unterwegs. Hier zieht sie ihr Fazit.

Mögen denn die Heidenheimer ihre Heimat nicht? Diese Frage hat mich lange vor Reiseantritt beschäftigt. Auf Instagram zum Beispiel finden sich unter #Heidenheim auffallend wenige Ansichten aus der Stadt. Dabei hat sie doch – nicht nur in den Innenstadtgässchen unterhalb des Schlossbergs – eine Fülle von tollen Motiven zu bieten.

HDH-Kennzeichen steht für „Held des Hupens“

Während der Reportertauschwoche haben mich nicht viele Fahrten aus Heidenheim herausgeführt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Navi in meinem Auto mehr weiß, als nur den Weg. Es hat mich auf der Rückfahrt zu einer anderen Autobahnanschlussstelle gelotst als auf dem Hinweg. Welche beeindruckenden, felsendurchsetzten Heidelandschaften ich verpasst habe, ist mir da erst klar geworden.

Das HDH-Kennzeichen übersetze ich mit „Held des Hupens“. So wenig Nachsicht mit der gelegentlich zögernd – weil suchend – zwischen den Fahrspuren pendelnden, auswärtigen Autofahrerin ist mir lange nicht untergekommen. Da ist jemand unsicher? Zack, die Hand aufs Signalhorn! Im Laufe der Woche habe ich aber festgestellt, dass der HDH-Fahrer auch Seinesgleichen gern mal forsch antrötet. Von daher nehme ich’s nicht persönlich.

Nie wieder Maultaschen aus dem Supermarkt

Was war noch? Essen. Ganz wichtig! Ich werde nie wieder zu Maultaschen-Fertigware aus dem Supermarkt-Kühlregal greifen, deren Füllung wie gemahlene Bierdeckel mit Brühwürfelwürzung schmeckt, wenn man sie mit dem vergleicht, was ich in Heidenheim zu kosten bekommen haben. Schade, dass ich keine Kühltasche dabei hatte, sonst hätte ich Saitenwürste nach Franken importiert. Das ist ganz was anderes als „Wienerla“.

Auch hier sollte man sich nicht von der Optik täuschen lassen: Obwohl schwäbischer Schwartenmagen und fränkischer Presssack ähnlich aussehen, unterscheiden sie sich in Geschmack und Bissgefühl deutlich.

Neigt man zur Protzerei, wenn man aus einer Gegend mit rund 70 Brauereien kommt? Vier Biersorten habe ich getestet. Alle waren stark gehopft – so, wie ich es gelegentlich ganz gern mag. Trotzdem muss ich sagen: In Sachen Bier geht der Punkt an die fränkische Heimat.

Engagierte Arbeit für Leser und Portal-User in Heidenheim

Die wichtigste Erkenntnis aus dem Reportertausch aber ist die berufliche. So ein Wechsel des Schreibtischs führt einem die eigene Betriebsblindheit vor Augen. Es ist verblüffend, wie man zunächst die gewohnte Arbeitsweise als das Maß aller Dinge nimmt. Nicht in inhaltlicher Hinsicht, sondern was die Handhabbarkeit von Redaktionssystemen und das Verständnis für Layoutvorgaben betrifft.

Es wird die gleiche, engagierte Arbeit für Leser und Portal-User geleistet. In Heidenheim wie in Bamberg. Nur mit anderen Werkzeugen.

Die Kollegen, die mich in der Heidenheimer Stadtredaktion so aufgenommen haben, dass ich mich als Teil der Mannschaft fühlen konnte, ließen mir bei der Themenwahl vollkommen freie Hand.

So war das Ziel des Reportertauschs ganz wunderbar umzusetzen: Den Lesern vor Ort eine andere Sichtweise auf ihre Region zu vermitteln.