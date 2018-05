Heidenheim #Reportertausch (6): Das Bauchgefühl und der Rindermagen

Heidenheim / Sabine Christofzik

Tauschreporterin Sabine Christofzik mag keine Innereien. Kutteln essen in Heidenheim war eine Herausforderung, vor der sie nicht nur zwei Mal überlegt hat, ob sie sie annimmt.

Es ist nicht so, dass man in Franken einen Rinderpansen nicht zu schätzen wüsste. „Saura Fleck“ heißt das Gericht, um das ich bisher immer einen Bogen gemacht habe. Einen sehr großen Bogen.

In Schwaben gewesen sein und keine Kutteln gegessen haben, darf man das? Es wäre übertrieben zu sagen, das es ein „An-die-Grenzen-gehen“ wäre, aber es kostet Überwindung. Und das nicht zu knapp.

Die Kollegen haben mich in gute Hände empfohlen, in die von Gertrud Keim, Wirtin im „Schwarzen Ochsen“. „Kommen Sie halt mal, dann sehen wir schon“, sagt sie am Telefon und es ist ihr gar nicht so recht, schon wieder in die Zeitung zu kommen. „Ich war doch erst“, meint sie.

Kutteln, das ist ein „Ganz oder gar nicht“-Ding. Begeisterung oder Ablehnung, dazwischen scheint es nicht viel zu geben. Online-Kollege Arthur Penk, selbst Kuttel-Esser, mach mir „Mut“ und erzählt, wie ein solches Gericht schmecken könnte, wenn der Rindermagen nicht oft genug gewaschen ist.

Egal, jetzt wird die Sache durchgezogen. Schließlich ist der Entschluss gefasst. Gertrud Keim weiß um meine Zögerlichkeit, deshalb hat sie Verständnis für meinen Wunsch nach „erst mal nur ein paar Löffel“ ihrer so gerühmten Speise.

Dann steht der kleine Suppenteller da. Hoch zur Nase damit. Es riecht würzig und säuerlich. Ist vielleicht auch eine leichte Weinnote dabei?

Die in feine Steifen geschnittenen Kutteln erheben sich aus der Soße. Gerade und halbkreisförmige, glatte und gekrauste Teile. Der Biss in letztere ist es, den ich mir gern ersparen würde.

Es schmeckt speziell, aber nicht unangenehm. Die Soße ist ausgezeichnet. Jemand hat gesagt, dass Kutteln eigentlich keinen Eigengeschmack hätten. Das glaube ich nun nicht mehr – und löffele wacker. Bratkartoffeln gibt es dazu.

Gertrud Keim und ein Paar, das fast den gleichen Beruf hat wie ich, schauen zu und erforschen meine Miene. Mit den Beiden hat sich die Ochsen-Wirtin schon vorher eingehend unterhalten. Unter anderen ging es um Zubereitungsarten dieses Gerichts.

Für mich hat sie die Zutaten aufgeschrieben. Die sollen hier nicht alle verraten sein. Aber mit der Vermutung, dass Wein in der Soße ist, lag ich richtig. Zitrone, Knoblauch und Kümmel sind ebenfalls drin. „Und natürlich Liebe“ hatte Gertrud Keim vorher gesagt.

Ich bekenne: Gekaut habe ich nur am Anfang. Geheuer waren mir auch nur die festeren Teile. So ein Kuttelstreifen ist schmiegsam. Der rutscht auch ohne vorherigen Zahnkontakt die Kehle hinunter. Aufgegessen! Jetzt ist noch Platz für einen kleinen Ochsenteller.

Es hat nach dem ersten Löffel des der „schwäbischen Herausforderung“ keinerlei Überwindung gekostet, weiterzuessen. In der Tauschreporterwoche habe ich auch gehört: „Das beste Kuttelgericht ist eines ohne Kutteln. Nur die Soße.“ Das würde ich ohne weiteres unterschreiben.