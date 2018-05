Interview James Blunt über Musik, sein neues Album und Inspirationen

Interview / Tina Lischka

Am 10. August kommt James Blunt zum Brenzpark-Open-Air nach Heidenheim. Vorab hat er erzählt, warum er sich auf die Tour durch Deutschland freut und was ihn beim Schreiben seiner Songs inspiriert.

Für kurze Zeit lebte er in Deutschland. Danach trat er in die Fußstapfen seines Vaters, war mehrere Jahre in der Armee und im Kosovo stationiert. Heute ist James Blunt 44 Jahre alt und hat weltweit mehr als 20 Millionen Alben verkauft. Was den Sänger inspiriert und wie sein neues Album „The Afterlove“ entstanden ist, verrät er im Interview.

Mr. Blunt, Sie haben als Kind für zwei Jahre in Deutschland in Soest gelebt. Wie würden Sie Ihre Fans aus Heidenheim auf Deutsch begrüßen?

James Blunt: (lacht und antwortet auf Deutsch) Guten Abend, wie geht's?

Das klappt ja gut. Sprechen Sie häufig Deutsch?

Blunt: Ja, mein Deutsch ist zwar nicht sehr gut (wieder auf Deutsch). Aber ich spreche es zumindest ein bisschen. Deshalb werde ich auf jeden Fall ein paar deutsche Worte beim Konzert sagen.

Was mögen Sie denn am liebsten an Deutschland?

Schnellimbiss (auf Deutsch).

Schnellimbiss? Warum?

Weil der Schnellimbiss eine Erinnerung an meine Kindheit in Deutschland ist.

Was gefällt Ihnen daran, in Deutschland auf Tour zu gehen?

Ich bin sehr glücklich, hier auf Tour gehen zu können. Ich habe in Deutschland ein phantastisches Publikum. Es besteht aus einer Mischung junger und älterer Leute. Mein Publikum hat einfach eine sehr große Bandbreite. Ich spiele manche Hits, die zehn Jahre alt sind, aber auch aktuelle Songs wie „Ok“, den ich mit Robin Schulz aufgenommen habe. So viele unterschiedliche Leute kommen zu meinen Shows. Es macht wirklich Spaß, auf einer großartigen Tour durch Deutschland unterwegs zu sein. Ich fühle mich jedes Mal unglaublich wohl hier.

Mit Ihrer „Afterlove-Tour“ machen Sie auch Station im Brenzpark. Während der Tour sind Sie jeden Tag unterwegs – und das ohne Ihre Familie. Wie ist dieses Leben auf Tour?

Es ist mein Job und etwas, das ich liebe. Ich bin immer schon gereist. Mein Vater war in der Armee, und wir reisten alle zwei Jahre wo anders hin. Und dann bin ich selbst in die Armee eingetreten und wahrscheinlich auch alle sechs Monate weitergezogen, in verschiedene Länder und an verschiedene Orte. Jetzt bin ich Musiker und wieder jeden einzelnen Tag in einer anderen Stadt. Aber ich darf etwas sehr Besonderes tun. Ich darf machen, was ich liebe – ich darf Musik machen. Und ich darf an wunderschönen Tagen an so unglaublichen Orten spielen. Wenn ich in Heidenheim sein werde, ist schon Sommer. Hoffentlich scheint dann die Sonne.

„The Afterlove“ ist Ihr fünftes Studioalbum. Welche Idee steckt dahinter und wie ist es entstanden?

Es hat zwei Jahre gedauert, bis das Album fertig war. Ich habe über 100 Songs dafür aufgenommen. Dazu hat mich Unterschiedliches inspiriert. Wundervolle Dinge sind in dieser Zeit in meinem Leben passiert. Aber auch traurige, tragische. Darüber musste ich einfach schreiben. Deshalb hat das Album von all dem etwas. Der Titel „The Afterlove“ fasst alle Songs auf diesem Album auf unterschiedliche Weise gut zusammen.

100 Lieder, das ist ganz schön viel und dauert bestimmt lange. Wie schreiben Sie Ihre Songs?

Dafür gibt es keine festen Regeln. Manche Songs sind in zwei Minuten geschrieben. Für andere wiederum brauche ich fünf Jahre. Manchmal schreibe ich zuerst den Songtext, manchmal kommt erst die Musik. Das ist jedes Mal anders. Es kommt auf das Gefühl an.

Was inspiriert Sie dabei?

Am Leben zu sein. Und die Menschen, die man braucht. Einfach alles, was dich etwas fühlen lässt. Es gibt aber eine Sache, über die ich nicht schreibe: Autos und Uhren – die sind nicht sehr inspirierend (lacht).

Was bedeutet Ihnen die Musik?

Musik bringt die Menschen auf eine Art und Weise zusammen, wie es nicht viele andere Dinge tun. Aus diesem Grund liebe ich Musik. Insbesondere in einer Zeit, in der Politiker wie Donald Trump oder Europa-Gegner versuchen, uns auseinander zu bringen und über unsere Köpfe hinweg regieren. Musik macht keine Unterschiede zwischen den Menschen – sie vereint uns mit Fremden. Wir stehen Schulter an Schulter in Konzerthallen, Arenen und Stadien und hören gemeinsam Musik. Es ist egal, welche Hautfarbe man hat. Jeder hört den Song mit demselben menschlichen Gefühl, genauso wie es die Person neben einem tut.

Wie wird man überhaupt zum Sänger – können Sie sich an Ihre ersten Schritte auf diesem Weg erinnern?

Ich habe schon als kleiner Junge immer gesungen, weil meine Mutter sehr musikalisch war. Und als ich dann 14 Jahre alt war, habe ich eine elektrische Gitarre genommen und begonnen, Lieder zu schreiben. 14 ist dafür auch das richtige Alter, weil man beginnt, individuelle Ideen zu haben.

Sie sind in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten und Offizier bei der Armee geworden. War diese Zeit prägend für Sie als Musiker und Songwriter?

Ja, definitiv. Es hat mich dazu gebracht, über gewisse Dinge zu schreiben. Ich glaube, diese Zeit war eine Lehre fürs Leben.

Das heißt, Sie haben auch in der Zeit, in der Sie im Einsatz im Kosovo waren, Songs geschrieben?

Ja, genau. Mein erstes Album „Back to Bedlam“ habe ich zur Hälfte in der Zeit bei der Armee geschrieben.

Das ist sicher eine sehr schwierige Situation. Wie konnten Sie in dieser Zeit so kreativ sein?

Ich denke nicht, dass ich kreativ sein musste. Ich habe das aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Zum Beispiel der Song „No bravery“ – das hatte nichts mit Kreativität oder Vorstellungskraft zu tun, ich habe einfach aufgeschrieben, was direkt vor meinen Augen passiert ist.

Seit Ihrem ersten Nummer-Eins-Hit „You're beautiful“ gab es viele weitere. Welcher ist Ihr Lieblingssong?

Ich liebe den Song „Same mistake“ aus meinem zweiten Album. Und „California“ – dieser Song klingt einfach super cool.

Und warum „Same mistake“?

Ich denke, es ist ein toller Song. Manchmal schafft es ein neuer Song, ein bestimmtes Gefühl vollkommen und perfekt zu greifen. Und ich liebe einfach, was dieses Lied mit einem macht.

Sie haben gesagt, dass Sie immer wieder alte Songs singen auf Ihrer Tour. Wird es irgendwann langweilig für einen Künstler, wenn man dieselben Songs immer wieder spielt?

Warum sollte ich davon gelangweilt sein, wenn es die Leute glücklich macht? Ich spiele 22 Songs aus fünf verschiedenen Alben auf einem Konzert. Ich nehme das Publikum dabei mit auf eine emotionale Reise, die beginnt, als ich begonnen habe, Songs zu schreiben. Manche Songs sind Highlights für die Leute, weil sie Erinnerungen von bestimmten Erlebnissen damit verbinden, zum Beispiel als sie sich zum ersten Mal begegnet sind, als sie geheiratet haben oder wenn jemand gestorben ist – Musik ist der Soundtrack unseres Lebens. Ich stehe dann dort und singe diese Lieder auf der Bühne, und die Leute beginnen zu lächeln und singen mit. Sie haben Spaß und genießen es. Das ist eine unglaublich positive Sache. Das wird niemals langweilig – das ist eine Ehre.

Klingt nach einem tollen Gefühl.

Ja, absolut. Wir alle führen dieselben Gespräche über unser Leben. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und manchmal erzählt man diese Story 15 Mal im Leben – mit einem neuen Publikum genießt man es aber jedes Mal von neuem.

Kommen wir zurück zu Ihrem aktuellen Album. Was unterscheidet „The Afterlove“ von früheren Alben?

Ich habe jetzt mehr Erfahrung. Manche Songs sind auf ihre Weise definitiv viel reifer. Das liegt daran, dass in dieser Zeit viele Dinge in meinem Leben passiert sind. Aus diesem Grund sind die Songs auch so stark. Aber es sind auch Lieder dabei, die musikalisch ganz anders sind. So wie bei „California“. Das klingt einfach super cool und unterscheidet sich von allem anderen, was ich je zuvor gemacht habe. Deshalb war es für mich ganz besonders aufregend, dieses Album zu machen.

Sie singen oft über Privates. Ist das denn nicht schwer?

Natürlich, da haben Sie vollkommen Recht. Ich denke, ich spreche in meinen Songs immer darüber. Manchmal bin ich etwas mehrdeutiger. Und manche Songs sind dann doch direkter. Das finde ich durchaus schwer. Vor allem fällt es mir aber nicht leicht, das in Interviews zu beschreiben. Dabei fühle ich mich manchmal unwohl.

Zu guter Letzt: Wenn Sie kein Sänger wären, was würden Sie dann gerne machen?

Dann wäre ich immer noch in der Armee.

Infos zu James Blunt und wo es Karten fürs Konzert im Brenzpark gibt:

Der 44-jährige Sänger und Songwriter James Blunt schaffte seinen Durchbruch 2005 mit der Single „You're beautiful“ und dem Album „Back to Bedlam“. Seitdem hat er mehr als 20 Millionen Alben weltweit verkauft. „Moon Landing“ erreichte in Deutschland dreifach Gold.

Sein neues Album „The Afterlove“ ist sein fünftes Studioalbum und präsentiert zehn sehr persönliche Songs aus seinem Leben. Mittlerweile ist James Blunt verheiratet und Vater eines Sohnes. Auch musikalisch unterscheidet sich „The Afterlove“ von seinen bisherigen Alben.

Im Heidenheimer Brenzpark ist James Blunt am 10. August zu sehen. Am darauf folgenden Tag tritt „Revolverheld“ auf. Das Brenzpark-Festival findet in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal statt. Den Anfang machten 2007 die Bands „Silbermond“ und „Status quo“.

Karten für das Brenzpark-Open-Air mit James Blunt (Beginn 20 Uhr) und „Revolverheld“ (Beginn 19.30 Uhr) gibt es im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses, in allen Geschäftsstellen im Kreis aber auch online unter:hz.de/ticketshop