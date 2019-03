Die „Cappella Aquileia“ und die Pianistin Martina Filjak unter der Leitung von Paul Goodwin mit Rossini, Mozart, Rameau und Schubert im Heidenheimer Congress-Centrum.

„Letzte Worte“ klingt ja reichlich endgültig. Aber ein Motto ist letztlich auch nur Motto. Und wenn wir etwas in dieser Woche mit gleich zwei Meisterkonzerten in Heidenheim gelernt haben, dann das, dass es Endgültiges in der Musik nicht gibt. Weder was deren Interpretation anbelangt, wie Ivo Pogorelich montags im Festsaal der Waldorfschule mit einem gewissermaßen die Erwartungen ad absurdum führenden Mozart bewiesen hatte, noch was die Diskussionen darüber angeht. Denn über Pogorelich wurde auch vorgestern, am Sonntag danach, noch geredet.

Diesmal im CC, wo die „Cappella Aquileia“ unter dem eingangs erwähnten Motto angetreten war. Und es, unter anderem, wieder um Mozart ging. Und erneut am Klavier. Diesmal allerdings nicht KV 540, das Adagio in h-Moll, sondern KV 595, das Konzert in B-Dur. Lustigerweise auch eines jener Werke des Wolfgang Amadeus, die als eher traurig gelten. Und gewiss nicht wenige der 800 Besucher im Saal hatten sich im Vorfeld bestimmt ausgemalt, was wohl Ivo Pogorelich daraus gemacht hätte.

Am Flügel im CC allerdings saß ja Martina Filjak, eine spieltechnisch Hochbegabte, die sich Mozart von der jugendlichen, geläufigen, nicht ganz hoffnungslosen Seite näherte.

Lyrische Ausdruckskraft

Das Stück resultiert bekanntlich aus einer Zeit, als Mozart im Wien des neuen, musikalisch deutlich konservativer als sein verstorbener Bruder Joseph II. denkenden Kaisers Leopold II. schon nicht mehr zu den Top Acts zählte. Mit seinem B-Dur-Opus trat er, letztmals überhaupt als Solist, im März 1791 in der Ankündigung des Konzerts wenn schon nicht unter ferner liefen, so doch gleichsam unter anderen auf. Und als er das allerletzte Mal öffentlich auftrat, zweimal im Oktober desselben, seines letzten Jahres, da war er mit seiner „Zauberflöte“ bekanntlich schon draußen in der Vorstadt gelandet. Das alles mag auch auf die Rezeptiongeschichte des B-Dur-Konzerts abgefärbt, ihm gar den Ruch des „negativen“ Dur eingebracht haben.

Und? Hörte man das bei Martina Filjak? Eher nicht. Und das ist auch ganz gut so. Ihre Interpretation auf dem diese durch seine ohnehin eher sanfte Disposition sogar kongenial stützenden CC-Steinway eher auf die lyrische Ausdruckskraft dieser Komposition, wobei der Gesamteindruck eher zart bleibt, eigentlich überhaupt nicht traurig, sondern gleichsam sich erinnernd, mit einem nachsichtigen Lächeln vielleicht, das Wehmut mit Humor nimmt. Eine sehr angenehme Vorstellung. Und eine Überraschung dann, insbesondere in ihrer Kürze, die Zugabe: Arvo Pärts „Pour Alina“.

Und die „Cappella Aquileia“? Bei Mozart eine solide Begleittruppe, war sie unter dem Dirigat von Paul Goodwin zunächst einmal erstaunlicherweise eher ein wenig mühsam in Schwung gekommen. Und das mit Rossinis „Wilhelm-Tell“-Ouvertüre, die Goodwin wenig über das hier ohnehin schon Angelegte zu befeuern wusste und die folglich gerade mal so vor sich hin schnurrte. Auch solide.

Richtiggehend aufregend hingegen wurde die Darbietung im zweiten Programmteil, in dem die „Cappella“ eindrucksvoll unter Beweis stellte, was für ein feines Orchester sie ist und wie flexibel und dabei echt sie in jeder musikalischen Lebenslage klingt.

Zunächst mit Jean-Philippe Rameaus „Les Boréades“, mit der sich die „Cappella“ zunächst einmal durchaus so anhörte, als ob sie auch sonst den lieben langen Tag Barockmusik spielen würde. Das muss man erst einmal so hinbekommen in einem ansonsten zwischen Mozart, Rossini und schließlich Schubert changierenden Programmumfeld.

Darüber hinaus gelang es Paul Goodwin und den Musikern insbesondere, den grandiosen Farbenreichtum dieser Komposition gebührend herauszustellen, die einmal mehr eher die Sichtweise bestätigte, dass Rameau im Verlauf des in seinen Tagen Paris spaltenden sogenannten Buffonistenstreits von den „Italienern“ eher ungerechter- und auch fälschlicherweise als musikalischer Erfüllungsgehilfe des Absolutismus in Sippenhaft mit Lully und Co. genommen wurde. Tolle Musik, toll dargeboten.

Keine Breitwand-Verklärung

Und in einer klanglich ebenso überzeugenden raschen und nahtlosen Wandlung hin zur Romantik veredelt mit Franz Schuberts Sinfonie in h, der „Unvollendeten“, die Paul Goodwin dankenswerterweise nicht im Breitwandformat der Verklärung, sondern insgesamt verblüffend rasch, gewissermaßen um sich greifend nimmt und an den entscheidenden Stellen nicht vor harten Schlägen zurückschreckt, die nicht Leidenschaft vorgaukeln, wo möglicherweise gar keine ist, sondern, viel treffender charakterisierend, glatt schicksalshaft klingen. Eine vom ganzen Ballast ihrer Rezeptionsgeschichte befreite Interpretation, die unterm Strich, wenn man so will, die hier sehr drängenden Fragen in den Vordergrund stellt und nicht die vermeintlichen Antworten. Sehr beeindruckend.