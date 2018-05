Heidenheim Alkoholexzesse bis zum Umfallen: „Jochen, das ist kein Spiel mehr“

Heidenheim / Manuela Wolf

Guttempler Jochen Rheinschild ist Alkoholiker und seit 34 Jahren trocken. Als er als junger Mann vom Rausch wegkam, fing für ihn ein neues, besseres Leben an - das war sein Glück.

Laut und lebendig, plakativ und unterhaltsam: Jochen Rheinschild erzählt, als stehe er auf einer Bühne: Es geht um das Leben eines jungen Mannes, der sich damit rühmte, der Beste im Saufen zu sein und daran fast zugrunde gegangen wäre.

Dass die Geschichte seine eigene ist, hält der Heidenheimer inzwischen nicht mehr für tragisch, im Gegenteil. „Alkoholismus ist die geilste Krankheit, die es gibt“, sagt er, was zunächst befremdlich klingt. Im Interview spricht der 56-Jährige über Nägel im Sargdeckel, Auftritte bei den Opernfestspielen und den Nutzen von Selbsthilfegruppen.

Alkoholiker versuchen, sich das Leben schön zu trinken. Was hat Sie als junger Mann so geplagt, dass sie mit 15 Jahren suchtkrank wurden?

Jochen Rheinschild: Für mich war immer klar, dass ich Gesang studieren würde. Ich habe die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in München auch auf Anhieb bestanden. Doch die Ausbildung hätte 500 Mark im Monat gekostet. Mein Vater war nur ein kleiner Beamter bei der Bahn, das konnten wir uns nicht leisten. Ich fiel aus allen Wolken, mein Traum war zerplatzt, meine Eltern bestimmten, dass ich Bäcker werden sollte. In dieser harten Männerwelt bin ich nicht zurechtgekommen. Es gab körperliche Gewalt, es gab viel Alkohol. Schnell habe ich gemerkt: Wenn ich etwas getrunken habe, tun die Schläge weniger weh.

Hat sich niemand daran gestört, dass Sie öfters mal einen Rausch hatten?

Jeder kann etwas besonders gut, der eine kann's mit den Mädchen, der andere kann Motorrad fahren, ich war halt der Beste im Saufen.

Wann wurde aus Stolz Verzweiflung?

Nach der Bäckerlehre fand ich Arbeit als Dreherhelfer. Ich hatte den Schlüssel für den Bierautomaten und schon morgens um neun acht Halbe im Hals. Das war meinem Chef zu viel. Zuerst durfte ich nur noch nach Feierabend mittrinken. Dann schrottete ich eine Maschine und wurde entlassen. Von da an war ich in der Kneipe der Spielball. Sie haben mir reihum einen ausgegeben und sich lustig gemacht über mich: Mal sehen, was der wieder wegschüttet! Für mich gab es nichts Größeres als das Saufen. Aber in lichten Momenten, war mir bewusst, dass ich hilflos bin.

Haben Sie ihr Umfeld um Unterstützung gebeten?

Mein damaliger Arbeitskollege Heinz Banzhaf hat mich darauf hingewiesen, dass mein Trinkverhalten nicht normal ist. Er war lange Zeit für mich da, ich konnte ihn immer anrufen. Irgendwann hat Heinz mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich war sauer. Dabei hat er das einzig richtige getan. So lange sich Co-Abhängige um einen Suchtkranken kümmern, ist dieser nicht gezwungen, sein Leben zu ändern.

Haben Sie sich damals Gedanken darüber gemacht, dass der viele Alkohol auf Dauer Ihrer Gesundheit schaden könnte?

Ich bin genetisch vorbelastet. Meine Mutter hatte fünf Brüder, drei davon waren dem Alkohol sehr zugetan. Das war mir keine Warnung. Doch dann bekam ich Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Meine Hausärztin hat damals den entscheidenden Satz zu mir gesagt: Jochen, das ist kein Spiel mehr, die ersten Nägel sind schon reingeschlagen in deinen Sargdeckel.

Von da an war Schluss mit Saufen?

Ein paar Wochen später habe ich mit sechs Kumpels den „Ochsen“ in Mergelstetten leer getrunken. Ich war zu einem Grillfest bei den Guttemplern eingeladen und ließ mich anschließend dort hinbringen. Ich weiß noch, dass ich aus dem Auto fiel und auf dem Boden liegen blieb. Die Guttempler haben sich darum gekümmert, dass ich eine Entgiftung machen konnte. Geschlossene Station. Mir war klar, dass ich ab diesem Tag keinen Alkohol mehr trinken würde. Ich bin seit 34 Jahren trocken.

Viele Alkoholiker brauchen mehrere Anläufe dafür, Rückfälle sind häufig. Was hat Ihnen im Kampf gegen die Sucht geholfen?

Mein Hang zur Perfektion. So, wie ich mich als Alkoholiker verhalten habe, verhalte ich mich auch als ehemaliger Alkoholiker. Ich bin nicht zu 100 Prozent trocken, sondern zu 130. Die 30 Prozent sind für die, die bei einem Rückfall mit dem Finger auf mich zeigen würden. Diese Genugtuung will ich ihnen nicht geben.

Sie sagen über sich selbst, dass sie extrem süchtig sind nach Musik. Mancher Therapeut würde das als bedenklich einstufen, ihr Rückfallrisiko als hoch einschätzen.

Für mich ist nicht jede Sucht negativ behaftet. Ich bin immer noch süchtig, süchtig nach Leben, und meines ist eng verknüpft mit Musik. 22 Jahre Gesangsunterricht, Auftritte mit den Stuttgarter Choristen bei den Opernfestspielen, Engagements am Ulmer Theater. Zehn Jahre war ich mit der Nattheimer Gruppe „Kleine Harmonie“ unterwegs, ich bin Mitglied im Männerchor Steinheim und gerade dabei, mit meinem Bruder und vier Sängern ein Ensemble aufzuziehen. Ich muss diesen Trieb ausleben, ich brauche diesen Aha-Effekt.

Trockene Alkoholiker müssen ihr Leben lang auf der Hut sein. Belastet Sie das?

Alkoholismus ist die geilste Krankheit, die es gibt. Die Therapie nach dem Entzug war die schönste Zeit in meinem Leben. Wann hätte ich die Gelegenheit gehabt, mich derart intensiv mit mir selbst auseinander zu setzen? Ich habe gelernt, grundehrlich zu mir zu sein, mein Verhalten immer wieder zu hinterfragen, Entscheidungen bewusst zu treffen. Viele Menschen versuchen, Gefühle zu dämpfen. Ich weiß dank meiner Sucht: Lachen und freuen im nüchternen Zustand ist das Größte, das man erleben kann.

Alkohol ist ja auch in vielen Speisen enthalten und wird auf jedem Fest angeboten. Alkohol steht gemeinhin für Geselligkeit und erlaubten Genuss. Wie schwer ist es, der Versuchung zu widerstehen?

Man muss es im Hinterkopf haben. In jeder Sahnetorte, in Soßen, in Medikamenten kann Alkohol enthalten sein. Einmal hat mir jemand ein Krüglein Met angeboten. Ich kannte das Getränk nicht und habe ohne Nachzudenken probiert. Obwohl ich sofort ausgespuckt habe, war ich tagelang panisch. In der Selbsthilfegruppe erzählte ich von diesem Erlebnis. Der Tenor war: Ist doch nichts passiert, beruhige dich. Da konnte ich es abhaken.

Kann eine Selbsthilfegruppe eine Art Rettungsanker sein?

Sie kann der Strohhalm sein, an den man sich klammert. Ich habe vor dem Entzug versucht, nicht mehr so exzessiv zu trinken, weil ich mich geschämt habe. Da sind zehn oder mehr Leute, die sich jede Woche treffen. Da legt man das Herz auf den Tisch, das ist viel mehr als Kameradschaft.

Viele Jahre waren Sie nicht bei den Treffen, seit einigen Wochen sind sie aktiv bei der Sucht-Selbsthilfegruppe der Sektion Wental. Was hat Sie denn in diesen Kreis zurückgeführt?

Ich weiß aus meinen Zeiten in der Therapie, dass ich Menschen auf eine Linie bringen kann, die ihnen guttut. Ich war vielen ein Vorbild, wenn ich beim Freigang Spezi statt Bier bestellt habe. In der Gruppe sind einige Leute, die seit kurzem trocken oder noch leicht nass sind. Ich würde ihnen gerne zeigen, wie toll es ist, abstinent zu werden und zu bleiben. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist wichtig, auch das Gefühl von Wärme und Verständnis: Wir haben alle im selben Boot gesessen, das tun wir auch jetzt - nur mit trockenen Füßen.

Guttempler: Ursprung und Ziele

Der Ursprung der Guttempler liegt in den USA. Dort wurden sie 1851 als Abstinenzorganisation gegründet und sind heute in mehr als 60 Ländern aktiv. Sie setzen sich für Enthaltsamkeit von Alkohol und anderen Suchtmitteln und für Solidarität und Frieden ein, sind politisch ungebunden und orientieren sich weder an religiösen noch an weltanschaulichen Inhalten oder Idealen.

Die Gemeinschaft Wental entstand vor 40 Jahren. Sie zählt derzeit 24 Mitglieder. Bundesweit gibt es elf Landesverbände und zahlreiche lokale Selbsthilfegruppen. Abstinenz und Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, aktuelle Ratgeber zum Thema, Lebensführung - in der Suchtgruppe, die sich im Guttemplerhaus an der Virchowstraße trifft, werden Querbeet all die Themen besprochen, die Betroffene interessieren könnten. Außerdem gibt es eine Gesprächsgruppe Christuskirche, die vor allem für Erstkontakte zuständig ist.

Kontakt aufnehmen kann jeder bei Vorstand Martin Kaltwasser, der unter Tel. 07366.923223 erreichbar ist, Heinz Banzhaf als Vertreter der Suchtgefährdetenhilfe unter Tel. 07331.2046147.