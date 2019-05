Michael Sautter gilt als kommunalpolitisches Urgestein. 39 Jahre lang war er Mitglied des Gemeinderats, 35 Jahre davon Fraktionsvorsitzender der Grünen. Bei der Wahl am kommenden Sonntag tritt er nicht mehr für den Gemeinderat an. Grund genug, sich mit ihm über sein politisches Leben zu unterhalten und zurückzublicken.

Herr Sautter, mit niemandem leistet sich OB Ilg so viele Scharmützel wie mit Ihnen. Man hat den Eindruck, Sie melden sich zu Wort und er geht in Kampfposition. Ist das Show oder ist das echt?

Michael Sautter: Das ist keine Show. Aber ich muss sagen, dass sich das Verhältnis zwischen uns im privaten Bereich durchaus gut entwickelt hat, fast schon freundschaftlich. Manche Kenner der Szene sagen, dem Oberbürgermeister wird etwas fehlen, wenn ich nicht mehr dem Gemeinderat angehöre. Vielleicht braucht er genauso wie ich diese Reibungspunkte. Da sehe ich mich quasi als der Sand im Getriebe.

Obwohl die öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Ihnen auch mal in den persönlichen Bereich gehen?

Da haben wir uns gegenseitig nichts geschenkt. Allerdings habe ich oft die Frage gehört: „Warum lässt du dir das gefallen?“ Ich muss sagen, es gab Zeiten, da war die Situation sehr zugespitzt. Aber das konnte immer wieder geklärt werden.

Sie waren als einer der wenigen Stadträte bis vor Kurzem noch mit dem OB per Sie.

Ich habe mir lange gesagt, dass das notwendig und wichtig ist. In meiner ersten Zeit im Gemeinderat, damals noch unter Oberbürgermeister Martin Hornung, habe ich mitgekriegt, wie das läuft mit den Duzfreundschaften. Und das wollte ich nicht.

Sie wurden 1980 erstmals in den Gemeinderat gewählt. Waren Sie in den 39 Jahren in der Kommunalpolitik nicht öfter mal frustriert, ausgebrannt? Fehlt nicht irgendwann die Motivation, weiterzumachen, insbesondere dann, wenn man sich mit seinen Anliegen nicht durchsetzen kann?

Dieser Zustand ist nie wirklich eingetreten. Kommunalpolitik hat mir über die Jahrzehnte hinweg trotzdem Spaß gemacht. Ich war immer bestens informiert und das hat mir persönlich und beruflich immer ungeheuer viel gebracht.

Sie haben nie zwischendurch ans Aufhören gedacht?

Ich war immer der Überzeugung, dass wir dicke Bretter bohren müssen. Man kann nur etwas erreichen, wenn man immer an den Themen dranbleibt. Auch wenn es oft frustrierend war.

In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich wahnsinnig viel geändert, politisch wie gesellschaftlich. Themen, die früher nur von den Grünen gesetzt wurden, sind inzwischen salonfähig und Konsens. Auch die CDU fordert heute Radwege, Nachhaltigkeit und energetische Sanierungen. Ist das auch ein Erfolg der lokalen Grünen-Politik?

Sicherlich. Themen, die wir auf die Agenda gebracht haben, wurden von anderen zeitversetzt, oft nach Jahren oder Jahrzehnten auch gebracht. Auch wenn sie zu Beginn erst ablehnend behandelt wurden. Es hat sich viel getan, aber es ist noch längst nicht alles gut. Das Heidenheimer Radwegenetz ist immer noch verbesserungsfähig, einige Gebäude sind immer noch in energetisch schlechtem Zustand, auch die Verkehrssituation ist noch lange nicht optimal.

Aber der Verkehrsentwicklungsplan, der jetzt neu ausgearbeitet wird, legt seinen Fokus auch auf den Rad- und den Fußgängerverkehr.

Dass da ein Umdenken zu früher stattgefunden hat, freut mich sehr und ist ein Erfolg. Die Richtung, die hier eingeschlagen wird, ist richtig. Und auch das ist ein Verdienst der Grünen-Politik.

Haben Sie ein Motto, eine Motivation, die Sie durch Ihr politisches Leben begleitet hat?

Es war mir immer sehr wichtig, die Umwelt zu schonen, um unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Einer der Leitgedanken war dabei immer: „ Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.“

Erinnern Sie sich noch an die Anfangszeiten?

Sehr gut sogar. Bei den Kommunalwahlen 1980 wurden zwei Grüne auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt. Und das, obwohl die Partei erst ein Jahr zuvor gegründet worden war. Das war eine deutlich politischere Zeit als heute, und ich war auch schon vorher politisch engagiert. Es gab in Heidenheim ein selbstverwaltetes Jugendhaus, es gab Bewegungen, die sich gegen die Verschandelung der Stadt durch Abrisse und scheußliche Neubauten stellte. Aus dieser außerparlamentarischen Situation heraus kam ich dann in die Politik. Weil wir damals der Meinung waren, dass sich nur so etwas bewegen und verändern lässt. Und wir hatten Recht.

Wie war das, so als junger Mensch ohne politische Erfahrung in einem alt eingesessenen Gremium anzukommen?

Das waren schwierige Zeiten und zu Beginn gab es im Gemeinderat, aber auch in er Öffentlichkeit und in den Medien durchaus Stimmungsmache gegen uns. Aber das haben wir ausgehalten und trotzdem nicht „die Flinte ins Korn geworfen“. Bei der nächsten Wahl, 1984, waren wir dann schon vier Grüne im Gremium.

Seitdem sind Sie Fraktionsvorsitzender.

So ist es.

Sie haben viele Themen gesetzt, sind mit Ihren Ideen und Vorschlägen sehr oft gescheitert. Gibt es Dinge, die Sie heute rückblickend immer noch schmerzen?

Zum Beispiel der Abriss der Neff-Brauerei. Wir hatten damals den Vorschlag, hier in den bestehenden Gebäuden ein großes Kulturzentrum zu errichten. Damit konnten wir uns nicht durchsetzen, in anderen Städten wurden derartige Einrichtungen gebaut. Ganz grundsätzlich war es mir immer ein Anliegen, meine Heimatstadt so lebenswert wie möglich zu erhalten. Das bedeutet nicht, dass alles Neue schlecht ist, aber in der Vergangenheit wurde einfach sehr viel Schönes zerstört und abgerissen.

Gibt es Dinge, die Sie mit einigen Jahren Abstand anders sehen und einschätzen?

Natürlich. Mit dem Congress-Centrum zum Beispiel kann man durchaus leben. Es wurde ja letzten Endes auch eine Lösung gefunden, dass es aus der Stadt nicht als Klotz wahrnehmen lässt. Das war damals unsere große Sorge, und deshalb war ich zunächst gegen den Bau.

Und Dinge, die Sie von Anfang an gut fanden und noch immer so sehen?

Die neue Stadtbibliothek. Bei der war ich von Anfang an mit dem OB einer Meinung. Oder er mit mir. Aber die kann kaum dazu beitragen, dass wir unsere Identität als Stadt über das Stadtbild weitgehend verloren haben. Eben weil zu vieles kaputtgemacht wurde. Leben kann ich beispielsweise mit dem Strukturwandel auf dem Ploucquet-Areal. Aber auch hier hätte ich mir eine differenziertere Lösung gewünscht. Ich bin gespannt, wie sich solche Quartiere in 15, 20 Jahren präsentieren, Beispiel Eugen-Loderer-Zentrum. Das ist nicht mehr wirklich anschaulich.

Was hat sich denn aus Ihrer Sicht in der politischen Kultur verändert? Interessieren sich die Heidenheimer nicht mehr für Kommunalpolitik?

Das war über die Jahre hinweg zu beobachten, dass das Interesse abgenommen hat. Wahrscheinlich denken viele, dass sie ja sowieso nichts verändern können. Hinzu kommt, dass es heute nicht mehr die Begleitung durch die Lokalpresse gibt wie früher. Aber das liegt wohl daran, dass diese Themen nicht mehr so gelesen werden. Andererseits bin ich manchmal überrascht, wie sich junge Menschen in den sozialen Netzwerken äußern und bedauern, wenn mal wieder was Bestehendes abgebrochen wird. Das erinnert mich an meine Anfangszeiten.

Was hat sich im Verhältnis im Gemeinderat untereinander verändert?

Das ist über die Jahrzehnte deutlich entspannter geworden. Die Kultur, dass man nach jeder Sitzung noch gemeinsam in die Kneipe geht, die gibt es nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Stadträte früher gedacht haben: Wenn man es soweit geschafft hat, dann ist man wer. Aber vielleicht ist es auch gut, dass sich dieses Denken verändert hat, dem muss man nicht nachweinen.

Was war Ihnen als Stadtrat das Wichtigste? Alles mitzukriegen, bei Entscheidungen mitzuwirken oder Vertreter des Volkes zu sein?

Meine Heimatstadt zum Positiven, zumindest in meinem Sinne, zu entwickeln. Auch wenn das oft nicht kompatibel mit den anderen Fraktionen war. Zusammen mit meiner Fraktion brachten wir zahlreiche alternative Anträge und Initiativen, überwiegend ökologische Themen, im Gemeinderat ein. Das fing mit dem sauren Regen und dem Waldsterben in den 1980er-Jahren an und geht bis heute so. Und vieles von dem, was heute als große Erkenntnis und Neuheit gesehen wird, haben wir schon vor Jahrzehnten gefordert.

Also ist sehr vieles, das heute Standard ist, den Grünen zu verdanken?

Man könnte sagen, wir sind, auch mit unseren Themen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das zeigen ja auch unsere Wahlergebnisse.

Ist dieses Angekommensein auch Grund dafür, dass Sie jetzt aufhören?

Nein. Jetzt ist einfach mal gut. Auch wenn es jetzt erst richtig an die Themen geht, die unsere Zukunft bedrohen: die Klimakrise und das Artensterben

Haben Sie zwischendurch mal daran gedacht, das Amt an den Nagel zu hängen?

Würden die Sitzungen noch so laufen wie in den 80er-Jahren, hätte ich das bestimmt schon getan. Die haben um 15 Uhr begonnen und gingen teils bis 21 Uhr. Heute ist das alles weniger stressig.

Ihr Rückzug bedeutet aber nicht, dass Sie sich nicht mehr politisch engagieren?

Nein, ich bin ein politischer Mensch. Für den Kreistag kandidiere ich ja wieder, aber die Arbeit dort ist weniger zeitintensiv und entspannter. Ein weiterer Grund für den Rückzug ist, dass ich auch Jüngere ranlassen will.

Hatten Sie je andere politische Ambitionen?

Ja, die gab es sehr wohl. Großes Interesse hatte ich für die Nachfolge des Kulturbürgermeisters Roland Riegger zu Zeiten von OB Helmut Himmelsbach. Das hat aber leider nicht geklappt. Außerdem war ich zweimal Kandidat bei Landtagswahlen. Aber damals waren die Grünen lange nicht so stark wie heute, also gab es keine Chance. Außerdem habe ich mich mal für das Amt des Umweltbürgermeisters in Freiburg beworben. Aber unter all dem habe ich nie gelitten. Wenn man auf kommunaler Ebene politisch aktiv ist, ist man viel stärker ins soziale Gefüge einer Stadt eingebunden als im Land- oder Bundestag.

Kennen die Menschen in der Stadt Sie?

Das Gefühl habe ich schon. Häufig wird man angesprochen. Und das ist auch schön so. Und es ist mir nie jemand wirklich bösartig begegnet, es waren immer nette und unterhaltsame Gespräche. Nicht selten ging die Aufforderung an mich, doch als OB zu kandidieren.

Warum haben Sie das nie getan?

Weil ich immer dachte: „Schuster, bleib bei deinem Leisten.“ Ich bin nicht der Typ, der sich unbedingt eine blutige Nase holen will.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Stadt und der Lokalpolitik?

Dass sich Heidenheim positiv weiterentwickelt. Ich wünsche mir für die Bürger unserer Stadt, und natürlich auch für mich, meine Familie und Freunde, eine hohe Aufenthalts- und Lebensqualität in dieser Stadt. Und dass jüngere Familien wieder erkennen, wie gut es sich in Heidenheim leben lässt.