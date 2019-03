Themen in diesem Artikel Halbmarathon

Die Teilnehmer der Gesundheitsaktion „Lauf geht’s“ haben sich von Ernährungswissenschaftler Dr. Wolfgang Feil auf die kommenden sechs Monate einstimmen lassen.

„Jetzt gibt es kein Zurück mehr – ab heute geht’s ran!“ Mit diesen Worten gab Josef Bühler, Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg, am Montagabend den offiziellen Startschuss für „Lauf geht’s“, der Gemeinschaftsaktion der Gesundheitskasse und der Heidenheimer Zeitung. Ein Großteil der circa 205 Teilnehmer, die ab Anfang April gemeinsam auf den Halbmarathon in Ulm trainieren wollen, war in den FCH-Business-Club gekommen, um sich zum Start auf das sechsmonatige Programm einstimmen zu lassen.

Und zwar hauptsächlich in Bezug auf die Ernährung. Dr. Wolfgang Feil, der wissenschaftliche Leiter des Programms, erklärte den Läufern und Nordic-Walkern auf recht unterhaltsame Weise, wie sie ihre Essgewohnheiten umstellen müssen, um gesünder und fitter zu werden. In Feils Worten kommt folgendes auf die angehenden Halbmarathonis zu: „Gemüse, Gemüse, Salat, Salat, Salat.“

Beherzter Biss in die Inger-Wurzel

Einigen Teilnehmern wurde es bei dieser Aussicht auf weniger kohlenhydratreiches Essen und deutlich mehr Gemüse auf dem Teller sichtlich bange ums Herz. Feil aber gab Entwarnung: Locker bleiben laute die Devise. Seine Ernährungslehre sei lediglich eine Empfehlung, ein roter Faden.

Apropos Rot: Für erstaunte bis entsetzte Gesichter sorgte der Ernährungswissenschaftler nicht nur mit seinem beherzten Biss in eine faustdicke Ingwer-Wurzel, sondern auch mit sechs getrockneten Chilis. Ohne mit der Wimper zu zucken, schluckte er die scharfen Schoten. „Solltet ihr auch mal probieren“, empfahl Feil. Und zwar nicht nur wegen der gesunden Wirkung der Chili, sondern auch weil sie ein typisch schwäbisches Gewürz sei. Stirnrunzeln im Publikum, dann Feils erheiternde Auflösung: Die Schote sorge für die nötige Temperatur, die gesunkenen Heizkosten für ein Lächeln im Gesicht.

Noch knapp 190 Tage

Das versprach übrigens auch HZ-Geschäftsführer Martin Wilhelm: Und zwar beim Lauf über die Ziellinie des Einsteinlaufs – in knapp 190 Tagen.