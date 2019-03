Die neue Hartmann-Chefin Britta Fünfstück spricht über Aberglaube, Sportambitionen, Umsatzziele und neue Arbeitsplätze.

Die Hartmann-Gruppe wird seit Anfang des Jahres zum ersten Mal von einer Frau geführt. Britta Fünfstück ist eine erfahrene Managerin, die auf Statussymbole anscheinend nicht so viel Wert legt. Ihr frisch renoviertes Büro soll nach Augenzeugenberichten relativ einfach und funktional sein. Auch der Konferenzraum, der zu ihrem Büro gehört, wird zurzeit umgebaut. Das erste Interview, das sie in ihrer Rolle als Vorstandschefin gibt, findet deshalb auch im Medical Innovation Center, gegenüber der Hartmann-Konzernzentrale statt.

Frau Fünfstück, Sie sind seit November bei Hartmann, seit Januar tragen Sie die Verantwortung als Vorstandschefin. Sind Sie im Unternehmen schon angekommen?

Fünfstück: Ich fühle mich hier sehr willkommen. Die Leute sind sehr offen und ich komme hier leicht in Gespräche. Ich empfinde, dass Mitarbeiter gern mit positiven Themen, aber auch Empfehlungen an mich herantreten. Wir haben schnell einen Modus konstruktiver Interaktion erreicht und wenn das eintritt, entsteht bei mir das Gefühl des Angekommenseins.

Was unterscheidet Hartmann von Ihren vorherigen Unternehmen?

Die Menschen hier sind bei ihrer Arbeit leidenschaftlich und mit der Firma ganz tief verbunden. Das hängt mit der Unternehmensgröße und mit unserer Tätigkeit im Gesundheitssektor zusammen. Das ist immer eine besondere Dimension, weil man weiß, man tut in letzter Konsequenz etwas für Menschen, die in schwierigen Lebenslagen sind. Insgesamt gehen die Mitarbeiter mit besonderer Leidenschaft an die Arbeit.

Fühlen Sie sich schon als Heidenheimerin?

Ich kann sagen, dass ich hier sehr gern bin. Ich habe früher in großen Städten gelebt, da war Nürnberg bisher der kleinste Ort. Ich war also Großstädte gewöhnt, die ich liebe, aber ich habe in Heidenheim die positive Seite einer kleineren Stadt kennengelernt. Es ist unglaublich leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen.

Haben Sie noch einen anderen Wohnsitz?

Ich habe noch einen Wohnsitz in Nürnberg, von dem ich dachte, dass er mein Wochenend-Domizil wird. Aber das ist de facto nicht mehr der Fall. Ich verbringe mittlerweile gern die Wochenenden in Heidenheim. Ich habe natürlich auch Familie, die an verschiedenen Orten wohnt, die ich gern einmal besuche.

Sie haben in Heidenheim die Wohnung des kurz zuvor abgelösten Voith-Chefs Stephan Schaller bezogen – Sie scheinen also nicht abergläubisch zu sein?

Lacht. Ich hoffe, dass die Wohnung keine magischen Elemente hat, die einen negativen Einfluss haben. Aber das sorgt mich nicht.

Wenn man abends in der Stadt unterwegs ist, trifft man Sie bei kulturellen Veranstaltungen, aber auch im Stadion. Für was schlägt Ihr Herz mehr?

Es freut mich sehr, dass der FC Heidenheim zurzeit derartige Erfolge feiert. Das ist eine tolle Erfolgsgeschichte für die Stadt. Zudem ist im Stadion immer eine super Stimmung. Auf der anderen Seite liebe ich klassische Musik und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, gehe ich dahin.

Das beantwortet aber nicht die Frage nach der Präferenz.

Wenn ich es gewichten müsste, dann ist selbst Sport machen für mich am bedeutendsten.

Welche Sportarten betreiben Sie denn?

Das ist unterschiedlich. Im Augenblick gehe ich joggen und versuche mein Tennis wiederzubeleben. Im Winter fahre ich leidenschaftlich gern Ski und vor ein paar Jahren habe ich noch mit Golf begonnen.

Hartmann fördert die Kultur und den Sport in der Stadt und im Kreis mit größeren Summen. Wird das so bleiben?

Das ist die Absicht, am Ende des Tages muss man das aber mit der finanziellen Ausgewogenheit und den Interessen des Unternehmens abwägen. Insofern sind solche Themen nie hundertprozentig gesetzt. Aber natürlich wissen wir, dass Hartmann für die Stadt ein ganz wichtiges Unternehmen ist. Wir haben deshalb auch ein Interesse, dass es der Kommune und deren Einwohnern gut geht. Wir wollen aus diesem Grund auch einen Beitrag als Förderer von sportlichen und kulturellen Themen leisten.

Sie haben in den ersten Monaten nach Ihrem Wechsel das Unternehmen in einer Art Doppelspitze geführt. Welche Vor- und Nachteile hat so ein Modell aus Ihrer Sicht?

De facto war es keine Doppelspitze. Andreas Joehle war noch bis Jahresende voll verantwortlich in seiner Rolle als Vorstandschef. Ich hatte dadurch als Vorstandsmitglied die Möglichkeit, verschiedene Gespräche mit Mitarbeitern zu führen und mich mit der Industrie vertrauter zu machen. Herr Joehle hatte dadurch aber auch die Chance, etwas früher in den Weihnachtsurlaub zu gehen. Insofern war der Übergang eher fließend. Aber von einer Doppelspitze würde ich nicht sprechen.

Waren Sie denn schon in Entscheidungen und Planungen eingebunden?

Doch, ich war bei den Budgetplanungen mit dabei. Das war mir persönlich sehr wichtig – auch um die kritischen Themen schon einmal kennenzulernen. Herr Joehle hat mich dabei schon aktiv eingebunden. Dadurch hat die Übergabe auch von seiner Seite sehr gut funktioniert.

In die Übergangsphase fiel eine Mitteilung, dass Hartmann seine geplanten Gewinnziele für dieses Jahr nicht erreichen wird. Was waren die Gründe?

Wir haben 2019 mit zwei ganz großen Themen umzugehen, die in der Konsequenz zu diesem reduzierten Ausblick geführt haben. Das sind erstens die Rohmaterialpreise. Bei einem Teil unserer Produkte machen die Rohstoffkosten einen sehr hohen Anteil an den Gesamtkosten aus. Bei unseren Produkten für Inkontinenz-Patienten ist der größte Kostenanteil Material. Wenn hier der Tonnenpreis für Zellulose um 100 Euro nach oben geht, verteuert sich das Produkt deutlich. Das zweite große Thema ist die MDR (Medical Device Regulation). Das ist eine neue regulatorische Auflage seitens der EU, die den Umfang für die Dokumentation von medizinischen Produkten deutlich erhöht. Das sind Aufgaben, die uns bis April 2020 besonders belasten werden.

Wie wollen Sie Hartmann wieder auf Kurs bringen?

Hartmann ist auf einem guten Kurs. Zunächst einmal kann das Unternehmen die Kosten, die durch MDR entstehen, ohne Probleme tragen. Es gibt Firmen in der Industrie, die sich aus diesem Grund aus Produktsegmenten zurückziehen müssen. Es ist also ein Zeichen der Stärke, dass wir uns dieser Themen annehmen. Außerdem wollen wir Innovationen im Unternehmen stärken. Da ich noch keine 100 Tage bei Hartmann bin, bitte ich aber um Verständnis, dass ich hier noch nicht konkreter werden kann.

Ihr Vorgänger hatte vor sechs Jahren einmal das Ziel von drei Milliarden Euro Umsatz für 2020 ausgegeben. Gilt dieses Ziel auch für Sie?

Das ist keine Vorgabe, die ich habe. Wir wollen das Unternehmen nachhaltig positiv entwickeln und Marktanteile gewinnen.

Was haben Sie mit den verschiedenen Geschäftsbereichen, wie beispielsweise, Kneipp vor?

Das Kernportfolio von Hartmann umfasst Produkte für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Apotheken. Da wird ersichtlich, dass Kneipp ein anderes Segment bedient. Insofern ist die Firma weiter weg von unseren Hauptbereichen. Auf der anderen Seite entwickelt sich Kneipp sehr erfreulich beim Wachstum und der Profitabilität, deshalb schauen wir sehr positiv auf diesen Bereich.

Welche Erwartungen haben Sie für die Standorte in Herbrechtingen und Heidenheim?

Das einzig große Thema, in das ich für diese Standorte involviert bin, heißt Masterplan 2020. Das bedeutet den Bau von zwei Gebäuden in Heidenheim. Das eine ist das Forum, in dem wir Mitarbeitern die Möglichkeit bieten sich stärker zu vernetzen. Das zweite Gebäude wird als Büroraum genutzt.

Werden Sie den zusätzlichen Platz auch für neue Arbeitsplätze nutzen?

Es gibt ein paar Themen, in die wir investieren wollen. Ein Beispiel ist die Digitalisierung. In solchen Bereichen werden wir auch einige Arbeitsplätze schaffen.

Vor einigen Wochen gab es eine Meldung, dass die Staatsanwaltschaft gegen Ärzte und ein Medizinunternehmen in der Region ermittelt. Sie haben daraufhin einen Kundenbrief herausgegeben, dass Hartmann von diesen Ermittlungen nicht betroffen ist. Was gab es denn da für einen Hintergrund?

Wir sind von vielen Kunden angesprochen worden, ob Hartmann mit diesem Unternehmen gemeint sei. Das ist nicht der Fall. Da wir aber sehr viele Anfragen erhielten, haben wir uns zur Veröffentlichung dieser Information entschieden.

Waren denn Hartmann-Produkte in diesem Fall betroffen?

Wir beliefern viele Kunden, unter anderem auch einen Händler aus dem Raum Heidenheim, gegen den ermittelt wird. Wir sind aber von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht betroffen. Aus ethischen Gesichtspunkten – hier geht es ja um Patienten, prüfen wir aber gerade, ob wir die Kunden des Händlers eventuell weiterversorgen können.

