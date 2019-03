Am Sonntag, den 7. April 2019 um 15 Uhr wird in der Stadtbibliothek Heidenheim für Kinder ab 5 Jahren die Geschichte des Bilbo Beutlin aufgeführt.

Der Buchklassiker „Der kleine Hobbit“ erschien bereits in den dreißiger Jahren und wurde ursprünglich von J. R. R. Tolkien für seine Kinder geschrieben. Die Geschichte ist überall auf der Welt bekannt. Das liegt neben dem Originalwerk auch an den zahlreichen Adaptionen, vom Hörbuch über Comic zum Zeichentrickfilm bis hin zu Videospielen, Brettspielen und Verfilmungen. Die bekannteste ist sicherlich die von Peter Jackson, der auch den Herr der Ringe zum Kinokassenschlager gemacht hat. Aber auch im Theaterbereich werden die Abenteuer des Hobbits in stimmungsvollen Inszenierungen auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gebracht. Am Sonntag, den 7. April 2019 um 15 Uhr wird in der Stadtbibliothek Heidenheim für Kinder ab 5 Jahren die Geschichte des Bilbo Beutlin aufgeführt. Die Bühne des Margarete-Hannsmann-Saals wird vom Figurenthaeter Winter ins Auenland verwandelt.

Eines Tages tauchen dort der Zauberer Gandalf und Zwerge bei Bilbo Beutlin auf. Der kleine Hobbit wird schnell in ein Abenteuer verwickelt, das seine Vorstellungen bei weitem übertrifft. Zusammen mit den Zwergen will er ihren sagenumwobenen Schatz zurückgewinnen. Sein Weg führt ihn zu vergessenen Geschöpfen über und unter der Erde, er findet Zauberdinge, fliegt mit den Adlern und stiehlt den kostbarsten Juwel des Drachen Smaug. Doch zum Schluss gibt er seinen wohlverdienten Anteil her, um seine Freunde zu retten.

1996 gründeten Maren und Willi Winter das professionelle Kindertheater mit Figuren und gastieren seitdem in ganz Deutschland und Österreich. Ihre Inszenierungen spielen sie in einer Mischform aus Schauspiel und Puppenspiel. Musik und stimmungsvolles Licht wird bei den Produktionen gezielt eingesetzt. Die Stücke sind für Kinder konzipiert, doch auch Erwachsene kommen nicht zu kurz, da man die Inszenierungen auf verschiedenen Ebenen erfahren kann. Im Vordergrund steht das Erleben, das Mitfiebern und Bangen, ausgelassenes Gelächter genauso wie poetische Nachdenklichkeit.

Karten sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek und bei der Tourist-Information erhältlich.