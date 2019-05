Wenige Wochen noch, dann geht Ulms Polizeipräsident Christian Nill in den Ruhestand. In seinem Rückblick zeigt er sich zufrieden mit der Polizeireform.

Herr Nill, gehört der „Tatort“ zu Ihrem sonntäglichen Pflichtprogramm?

Christian Nill Nein. Ich habe noch keine zehn Folgen gesehen. Die Charaktere sind zwar durchaus interessant. Aber mit richtiger Polizeiarbeit hat das nichts zu tun. Diese Krimis sind deshalb kein Motivationsfaktor, aus dem wir Honig für unser Tun saugen könnten. Das ist, bezogen auf 90 Minuten, richtig langweilig. Wenn aber Dutzende Leute fünf Wochen an einem Fall dran sind und am Ende den Täter haben, dann ist die Freude riesig.

Nehmen wir mal an, Sie wachen morgen früh auf und sind noch einmal Anfang zwanzig. Würden Sie wieder Polizist werden wollen?

Ja. Ich habe diese Entscheidung zu keinem Zeitpunkt bereut.

Warum?

Nach dem Wehrdienst hatte ich zunächst Elektrotechnik studiert. Das lag mir, weil ich technikaffin bin. Aber es ging dabei immer um tote Materie. Der Faktor Mensch spielte keine Rolle. Im Polizeiberuf ist das anders. Kein Fall ist wie der andere. Es ist immer Psychologie im Spiel, und es geht immer wieder um Menschen. Das ist das Spannendste und Wertvollste überhaupt.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag?

Das war im Polizeirevier Tübingen. Damals hatte ich einen tollen Bärenführer an meiner Seite. So nannten wir die erfahrenen Beamten, die die Jungen an die Hand nahmen und ihnen zeigten, wie die Adaption des Theoretischen auf den Alltag funktioniert, und wie das angeeignete Wissen wohldosiert in die richtigen Bahnen gelenkt werden kann. Also: Fünfe mal gerade sein lassen, nicht vorschnell handeln, sondern sich erst ein Urteil bilden, den Fall nüchtern und ohne zwanghaften Eifer ansehen. Da ist er wieder, der Faktor Mensch.

Als 1978 Ihre Karriere begann, gab’s das Ideal des Schutzmanns, bei dem sich die Menschen Rat und Hilfe holten. Wie viel ist davon noch übrig?

Der Respekt vor der Uniform und dem Menschen, der darin steckt, geht vor allem in den Großstädten dramatisch zurück. Das betrifft auch Feuerwehr und Rettungsdienst. So kommen wir nicht weiter. Es bedarf dringend einer Kursänderung.

Wie könnte die aussehen?

Wir haben es mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun. Jeder muss sein Verhalten immer kritisch reflektieren. Manchmal wäre es gut, wenn sich auch Abgeordnete hinterfragen und ihren Umgang miteinander in den Parlamenten selbstkritisch betrachten.

Wenn sich unsere gewählten Vertreter öffentlich alles Mögliche an den Kopf werfen, hat das natürlich Folgen. Hinzu kommt die Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen, in denen zum Beispiel die Frauen als weniger wert gelten. Außerdem lässt sich eine grundsätzlich schwindende Akzeptanz getroffener Entscheidungen feststellen.

Die sogenannten sozialen Medien. . .

. . . spielen in negativer Hinsicht eine extrem große Rolle. Niemand prüft die Qualität dessen, was da veröffentlicht wird. Schnelligkeit geht vor Genauigkeit. Und die weltweite Vernetzung tut ein Übriges. Wenn man sich ansieht, wie sich der Präsident einer Weltmacht gebärdet, seinen ständigen Sinneswandel über Twitter mit der Welt, wie Präsident Erdogan demokratische Prinzipien mit Füßen tritt, wie Putin sich zunehmend zu einem unsicheren Mann an den Schalthebeln der Macht entwickelt, kann einem angst und bange werden.

Das ist schon richtig. Aber wir müssen aufpassen, dass dieses berechtigte Grummeln in der Magengegend über die globale Unsicherheit die Situation hier bei uns nicht überlagert und unseren Alltag kaputt macht. Die objektiven Zahlen sind im Präsidiumsbereich nämlich viel besser als das subjektive Empfinden.

Stellt sich die Frage, wie man den Angriffen auf Einsatzkräfte wirksam begegnen kann. Halten Sie den Einsatz von Bodycams und den neuen Tatbestand des tätlichen Angriffs, der keine Vollstreckungshandlung mehr voraussetzt, für geeignet?

Unter dem Aspekt der Prävention bekommen Sie von mir jeweils ein klares Ja. Die Bodycam hat eine stark deeskalierende Wirkung. Ich verspreche mir einiges davon. Der Beamte hat endlich etwas in der Hand, wenn es unterschiedliche Aussagen zum Ablauf eines Einsatzes gibt.

Auch gesetzliche Verschärfungen sind in Ordnung. Allerdings kann man wohl nicht davon ausgehen, dass das Gegenüber abrüstet, wenn man selber in diesem Punkt aufrüstet. Außerdem ist jede Strafnorm nur so gut, wie sie später tatsächlich umgesetzt wird.

Und es ist ja nichts Neues, dass sich ein Angeklagter in einen Anzug wirft, Reue vorspielt und die Friedenstaube in Person gibt. Eine Strafandrohung ist nur wirksam, wenn das Recht konsequent durchgesetzt wird. Und ich meine zu erkennen, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte zunehmend zu einer Verurteilungspraxis finden, die eine durchgängige Ahndung von Gesetzesverstößen durch alle Instanzen hinweg zeigen. Eine gute Entwicklung.

Die wachsende Rücksichtslosigkeit lässt sich auch im Straßenverkehr beobachten.

Stimmt. Deshalb ist eine hohe Polizeipräsenz nötig. Aber das Personal ist endlich. Wir müssen unsere Ressourcen also konzentriert verwenden und setzen auf eine Taktik der Nadelstiche. Nehmen Sie zum Beispiel die Tuningszene. Wenn wir handeln, dann mit gezielten Einzelaktionen. Balzstraßen, wo abends die jungen Mädchen beeindruckt werden sollen, gibt’s ja allerorten, auch in Heidenheim. Wenn wir kontrollieren, dann sind Polizeibeamte, Kfz-Gutachter und in Einzelfällen auch ein Staatsanwalt vor Ort, für den Fall, dass es um Konsequenzen hinsichtlich des Führerscheins geht. Außerdem können wir die Anlagen bestimmter Kfz-Werkstätten benutzen.

Als im Zuge der Polizeireform die Polizeidirektionen Ulm, Heidenheim, Biberach und Göppingen 2014 im Ulmer Präsidium aufgingen, bedeutete das für viele Ihrer Mitarbeiter Veränderungen: neue Arbeitsstätte, andere Aufgaben, Abschied von gewohnten Abläufen.

Uns war von Anfang an klar, dass das ein schwieriger Prozess sein würde, denn es war die tiefgreifendste Reform, die die Polizei jemals mitgemacht hat. Wir haben vorhin über den Faktor Mensch gesprochen. Der spielte auch in diesem Fall eine große Rolle, und ich habe größtes Verständnis für die Vorbehalte, die es zunächst gab. Es war viel Überzeugungsarbeit nötig, um die Vorteile herauszustreichen.

Die da wären?

Wir brauchen beispielsweise statt vier Personalabteilungen nur noch eine. Und nur einen Führungsstab. Die Einsatzflexibilität und Leistungsfähigkeit bestimmter Organisationen haben sich deutlich verbessert, seit der Zuschnitt auf eine höhere Ebene gehoben wurde. Ganz wichtig auch: Aus dem Ulmer Führungs- und Lagezentrum heraus werden alle Kunden auf die gleiche Art und in der gleichen Qualität bedient. Das wäre in der alten Welt nicht möglich gewesen.

Wie haben Sie Ihre Leute mitgenommen?

Es gab ein Interessenbekundungsverfahren, bei dem jeder Mitarbeiter drei Wunschverwendungen angeben konnte. In 88 Prozent der Fälle ist das gelungen. Im Nachhinein betrachtet war das ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg.

Abgesehen davon hat Heidenheim aber zum Beispiel die Kripo weitgehend an Ulm verloren.

Von den nackten Zahlen her wurde Heidenheim auf ein Kriminalkommissariat zurückgefahren, ja. Wenn aber bei gewichtigen Ermittlungsverfahren eine Sonderkommission eingerichtet wird, dann geschieht das unter Heidenheimer Leitung. Spezialisierte Unterstützung etwa hinsichtlich Forensik und Cyberkriminalität und auch Ermittler werden aus Ulm zugeführt. Dadurch entsteht eine hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit.

Nach der Reform ist vor der Reform. Geht in absehbarer Zeit in kleineren Polizeiposten im Kreis Heidenheim das Licht aus?

Es stehen keine Schließungen in Aussicht angesichts der Personalausstattung und der Mindestzahl an bearbeiteten Fällen, auf die man sich vor Jahren festgelegt hat. Es wäre auch ein falscher Schritt. Die Menschen brauchen den Postenführer als Ansprechpartner vor Ort. Die im Gemeindeleben integrierten und persönlich bekannten Beamten kennt man im Dorf. Sie sind die Polizei. Der Präsident in Ulm interessiert viel weniger.

Wie bewerten Sie im Nachhinein die Kontroverse um die Verkehrserziehung in Heidenheim?

Wir haben mit den Bürgermeistern einen wie ich finde guten Kompromiss gefunden. Statt 18 teilweise nicht mehr zeitgemäßen Übungsplätzen nur noch vier, die den Anforderungen genügen – das ist gut.

Wer seinen Beruf mit Engagement und Sorgfalt ausübt, will den Schreibtisch gerne blitzblank hinterlassen. Wurmt es Sie, dass Sie unter den Fall Bögerl noch keinen Erledigt-Stempel setzen konnten?

Ich hätte gern einen Haken hinter diesen Fall gemacht, als Erfolg für die gesamte Polizei. Es wäre das Sahnehäubchen auf der Torte gewesen. Aber glauben Sie mir: Der Hinweis auf den Täter liegt irgendwo in den Akten. Wir haben ihn nur aus irgendwelchen Gründen noch nicht gefunden. Doch das wird irgendwann der Fall sein.

Viele zählen schon im Voraus die Monate bis zu ihrem Ruhestand. Sie hingegen haben Ihre Dienstzeit dreimal verlängert. Weshalb?

Weil ich die Arbeit mag, die man mir anvertraut hat. Auch wegen der Anerkennung, die das von mir geleitete Haus bei den Bürgern und den politisch Verantwortlichen erfährt. Und zwei Jahre an der Spitze wären einfach zu kurz gewesen, um sagen zu können: Du hast das Präsidium wirklich auf den Weg gebracht.

Was empfinden Sie, wenn Sie an den Tag Ihrer Verabschiedung denken: Vorfreude, Traurigkeit, Nervosität?

Erstens Zufriedenheit. Ich bin als Polizeimeister eingestiegen und hatte mir das Ziel gesetzt, Kommissar im gehobenen Dienst zu werden. Das hatte ich mit 27 erreicht. Alles, was danach noch kam, hätte ich mir nie träumen lassen.

Zweitens Dankbarkeit. Für die vielen guten Gespräche und das von meinen Mitarbeitern zurückgespielte Vertrauen. Schön auch, dass der Beruf des Polizisten trotz allem immer noch angesehen ist und sich manche Menschen sogar schriftlich für unsere Arbeit bedanken.

Drittens ein wenig Wehmut. Weil ich mit so vielen wertvollen Menschen zu tun hatte. Es hat einfach Spaß gemacht.

Zum Schluss vielleicht noch eine kleine Entscheidungshilfe Ihrerseits für die Schulabgänger von heute und morgen. Weshalb sollten sie sich ausgerechnet für den Polizeiberuf entscheiden?

Wir fahren die Antwort permanent als Slogan durch die Gegend: Ein Beruf, so interessant wie das Leben. Und das ist wahnsinnig interessant.