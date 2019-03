Heidenheims Ehrenbürger Dr. Michael Rogowski nahm seinen 80. Geburtstag zum Anlass, andere zu beschenken.

Der Heidenheimer Ehrenbürger Dr. Michael Rogowski beging kürzlich seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar feierte das ihm geschenkte hohe Alter in der Weise, dass er zusammen mit seiner Frau Gabriele andere Menschen beschenkte. Er multiplizierte sein Lebensalter mit 1000 und legte noch einen Betrag obendrauf. Bei einer Feierstunde in der Stadtbibliothek übergab das Ehepaar jetzt Spendenbriefe im Gesamtwert von mehr als 80 000 Euro an eine große Zahl von Institutionen aus Stadt und Kreis Heidenheim.

Heimatstadt im Blick

Oberbürgermeister Bernhard Ilg bedankte sich stellvertretend für alle Beschenkten und verwies darauf, dass Rogowski seinen Geburtstag in den Hochalpen gefeiert habe. Aber es sei nicht nur die sportliche Vitalität, die den Jubilar kennzeichne. Ebenso ausgeprägt sei sein Interesse am Geschehen in der Welt wie auch in seiner Heimatstadt Heidenheim.

Laut Ilg profitiert Heidenheim sehr davon, dass Rogowski aktiv am gesellschaftlichen Leben in Heidenheim teilnimmt und die Gesellschaft als Mäzen positiv beeinflusst.

Konkret lässt sich diese Wirkung an der Liste der Zuwendungsempfänger und deren Fördervereinen ablesen, die zur Spendenübergabe erschienen: Freunde schaffen Freude, Brenzpark-Verein, Fechtsport, Kunstmuseum, Opernfestspiele, Cappella Aquileia, Palliativmedizin, Vesperkirche, Kinder und Kunst, Oratorienchor, Zukunftsakademie, Neue Musik, Jugend- und Sozialstiftung der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, Neuer Kammerchor, Talhof erleben, Waldkindergarten und Eiszeitkunst im Lonetal.