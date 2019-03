Die Chronik des Schnaitheimer Motorsportclubs ist eine durchaus beeindruckende. In den 70 Jahren seines Bestehens hat er sich zu einem der wohl bedeutendsten Motorsportvereine im Ländle entwickelt.

Es war am 10. Oktober des Jahres 1949, als 14 motorsportbegeisterte Männer aus Schnaitheim auf Anregung des Kameraden Ernst Bäuerle den Motorsportclub Schnaitheim gründeten. Zur Finanzierung des Vereins waren anfangs freiwillige Spenden willkommen. Später beschloss man, einen Jahresbeitrag von 30 Pfennig zu veranschlagen.

Wie in jedem Verein üblich, wurde die Verantwortung auf verschiedene Personen übertragen. Als Vorsitzender wurde Eugen Eberhardt benannt, der später von Willi Ziegler abgelöst wurde. Als Geldeintreiber im wahrsten Sinne des Wortes fungierte Ernst Bäuerle, denn zu dieser Zeit wurde der Mitgliedsbeitrag noch bei jedem Einzelnen an der Haustür abkassiert.

Ausfahrten und Turniere

Ziel der Sportkameraden war es, gemeinsame Veranstaltungen mit dem Motorrad durchzuführen. So gab es beispielsweise Fuchsjagden, eine Art Schnitzeljagd für Motorräder oder später Motorrad-Geländefahrten, die auch Zuverlässigkeitsfahrten genannt wurden. Außerdem wollte man gemeinsame Ausfahrten zu Motorradsport-Veranstaltungen unternehmen. Besonders beliebt waren damals die Geschicklichkeitsturniere, mit denen die Kameraden durch ihr Können bald bis über die Kreisgrenzen hinaus auf sich aufmerksam machten.

Das älteste Datum einer offiziellen Veranstaltung, die der MSC durchführte, geht in das Jahr 1952 zurück, als die bereits erwähnten Fuchsjagden stattfanden. Dann fehlte dem jungen MSC nur noch eine eigene Strecke. Diese hatte sich relativ schnell gefunden und die Männer konnten im Steinbruch auf dem Moldenberg ihre Runden drehen. Eine Zeit lang wurde zudem das Baugebiet Mittelrain als Trainingsstrecke genutzt. Schließlich kam die Gelegenheit, von der Stadt Heidenheim das Gelände am Hafnerhäule langfristig zu pachten. Der Vertrag wurde am 2. November 1965 unterzeichnet.

Sofort wurde damit begonnen, eine Motocross-Strecke auszuarbeiten. Diese entsprach zwar nicht den heutigen Standards, aber die Streckenführung ähnelte schon damals der von heute – allerdings ohne große Sprunghügel, sondern lediglich mit kleinen „Schnappern“ und Wellen. Eine Laube mit Holzdach am Waldrand diente als Treffpunkt. Um beim Zuschauen nicht auf dem Boden sitzen zu müssen, behalf man sich mit Strohballen.

Im Laufe der Zeit wurde auch der Nachwuchs des MSC immer stärker. So erlangten beispielsweise Manfred und Werner (Jim) Hartmann auf Anhieb mit ihrem BMW-Gespann die deutsche Juniorenmeisterschaft. 1970 wird Manfred Maier mit 24 Jahren zum jüngsten Vorsitzenden eines ADAC-Clubs in Württemberg, was dem MSC viele neue Vereinsmitglieder bescherte. Durch die Autocross-Rennen ab 1973 wurde die Strecke des MSC immer mehr zum Publikumsmagneten.

Das erste große Rennen

Das 25-jährige Bestehen des Vereins nutzte der MSC, um am 18. August 1974 das erste Schnaitheimer ADAC Motocross am Hafnerhäule zu veranstalten. Vor 3000 begeisterten Zuschauern waren 90 Fahrer am Start. Durch die sportlichen und privaten Kontakte von Manne Maier zu Fahrern aus dem Ausland gewann die Strecke auch immer mehr an internationaler Bedeutung. 1976 wurde sie im hinteren Bereich Richtung „Hasenmaier-Wiese“ auf eine Länge von mindestens 1750 Meter erweitert, um internationale Prädikate durchführen zu können.

1978 überschattete ein tragisches Ereignis die positiven Entwicklungen: Fritz Siegle stürzte beim Rennen schwer und starb an den Folgen des Unfalls. Als Konsequenz wurde in den Folgejahren die Startrunde eingeführt, die bis heute Bestand hat. Anlässlich des Internationalen Rennens 1979 wurde der heutige Sprecherturm in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aufgestellt. Einer der Höhepunkte für den MSC Schnaitheim war 1980 der Gewinn der Seitenwagen-Weltmeisterschaft durch Reinhold Böhler und Sigge Müller. Ein Jahr später tauchte erstmals der Name Harald Ott in den Schnaitheimer Siegerlisten auf. Dreimal hintereinander gewann er bei der Jugend.

Jugend-Motocross Nummer eins

Ein außerordentlicher sportlicher Erfolg wurde 1986 das erstmals durchgeführte internationale Jugend-Motocross. Auch der Enduro-Sport gewann an Bedeutung. So wurde Uwe Theilacker 1991 deutscher Juniorenmeister. Ein weiteres Highlight war das Jahr 1993, in dem dem MSC der Europameisterschaftslauf der 125er-Klasse zugeteilt wurde. Zusätzlich fuhr Michael Kling den 40. deutschen Titel für den MSC ein. Ein Jahr später wurde der Tunnel unter dem Zielsprung gebaut, der zum Helferraum führt.

Im Juni 1998 fand in Schnaitheim zum ersten Mal ein Vier-Stunden-Enduro statt. Im Jahr 2000 löste Uli Schauz nach 29 Jahren Manne Maier als Vorsitzenden ab. Schauz verabschiedete sich allerdings schon zwei Jahre später wieder und übergab sein Amt an Horst Mack. Dem MSC-Ass Markus Kaufmann gelang 2001 der Tagessieg bei der im Jahr 2000 neu eingeführten DM Open.

Der erste Wildsaupokal

Außerdem wurde 2001 erstmals der Wildsaupokal, das bis heute sehr erfolgreiche Veteranen-Motocross, ausgerichtet. 2009 trat Horst Mack nach sieben Jahren als Vorsitzender zurück, um Platz für Christoph Weichert zu machen. Dieser wurde letztlich im Jahr 2013 von seinem Stellvertreter im Amt abgelöst: Franz Balle leitet bis heute die Geschicke des Vereins.

Stillstand war für den MSC Schnaitheim seit jeher ein Fremdwort. Allein die Ehrentafel des Vereins, die in den Kategorien Motocross, Geländesport, Enduro, Supermoto und Straßenrennsport zahlreiche deutsche, Junioren-, Jugend-, Pokalmeister, ja sogar Europameister beinhaltet, zeigt die stetige Weiterentwicklung. Die jüngsten Veränderungen sind in der Streckenführung zu finden: Alexander Danne, stellvertretender Vorsitzender, wandelte 2018 die Hauptstrecke ab und legte eigens eine neue Kinderstrecke an, um der Jugend wieder mehr bieten zu können. Beim Rennen am kommenden Sonntag wird es auch einige Veränderungen geben. So findet man das Festzelt künftig direkt an der Start-/Zielgeraden. Großgeschrieben wird im Verein auch immer noch die Kameradschaft, weshalb vor allem laue Sommerabende nach dem Training oft zum gemeinsamen Grillen genutzt werden.

