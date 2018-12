Heidenheim Ausstellung im Pressehaus: „Faszination Himalaya“

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

Unter dem Motto „Faszination Himalaya“ präsentiert Wolfgang Günter ab Samstag in der Galerie des Pressehauses in Heidenheim Fotografien aus Nepal, Tibet und Ladakh.

Von Heidenheim in den Himalaya, das ist nicht unbedingt der nächste Weg. Aber Wolfgang Günter ist an Entfernungen gewöhnt. Seit jeher. Auch an Umwege bei der Entfernung. Und Heidenheimer mit erstem Wohnsitz hier ist er erst seit einem Jahr.

Wolfgang Günters Wiege stand im Ruhrgebiet. In Duisburg. In einiger Entfernung von auch nur halbwegs stattlichen Bergen also. Was sich schlagartig änderte, als sich, da war er 15, seine Familie mit ihm ins Allgäu entfernte. Erstmals ernsthaft nach Heidenheim dann kam er vor 20 Jahren. Der Liebe wegen.

Der Beginn der Sehnsucht

Seit 30 Jahren allerdings schon reist Wolfgang Günter in den Himalaya. Zuerst nach Nepal. Aber sein eigentliches Traumziel war von Anfang an Tibet. „Ich habe mich schon immer für den Buddhismus interessiert“, sagt er. Doch vor allem hatten schon früh die Bücher Heinrich Harrers die Sehnsucht entflammt. 1988 war es dann soweit: drei Monate Lhasa in einer politisch höchst unruhigen Zeit. Wolfgang Günter war über die Mongolei eingereist, lebte in einem Kloster und traf nur drei weitere Touristen, die es ebenfalls in die Stadt geschafft hatten.

Von da an kam er jedes Jahr wieder, durchquerte zweimal den Himalaya zu Fuß, umrundete zig Mal den Kailash, Tibets heiligen Berg, erlebte viel – und fotografierte noch mehr. Die fotografischen Früchte dieser Jahre und Abenteuer präsentiert Wolfgang Günter ab dem morgigen Samstag, 15. Dezember, in der Galerie des Pressehauses in Heidenheim. Fotos aus 30 Jahren, Fotos von Menschen, Tieren, Bergen, Fotos aus einer anderen Welt, als man sie hier in Heidenheim kennt.

Und Fotos nicht nur aus Tibet oder Nepal. Denn Wolfgang Günters strebt im Himalaya seit acht Jahren nurmehr nach Ladakh, das im nördlichen Zipfel Indiens in Nachbarschaft zu Pakistan und China zu finden ist. „Tibet ist nicht mehr meine Welt“, sagt Wolfgang Günter. „Überall Kontrollen und Checkpoints – und Lhasa ist längs eine chinesische Großstadt.“

Wie gut, dass Ladakh ob seiner Schönheit auch Klein-Tibet genant wird und Günter, wenn man so will, nicht allzu sehr fremdeln muss und nach wie vor findet, was er sucht. „Die buddhistische Kultur ist in Ladakh unzerstört.“

Humanitäre Hilfsprojekte

Und Wolfgang Günter längst schon heimisch. Was auch darin Ausdruck findet, dass er seit einigen Jahren humanitäre Hilfsprojekte initiiert und sich vor allem für körperbehinderte Kinder in Ladakh einsetzt, denen er sich als Ergotherapeut ganz besonders verbunden fühlt. Projekte dieser Art, die er auch mit dem Erlös von Film- und Diavorträgen oder Kalendern oder Büchern aus dem von ihm gegründeten Yeti-Verlag finanziert, sieht er in gewisser Weise auch als ein Dankeschön seinerseits für die Gastfreundschaft und Freundlichkeit, mit denen die Menschen nicht nur in Ladakh, sondern überall im Himalaya ihn seit jeher bedacht haben.

Sechs Wochen

Die Ausstellung mit Fotografien von Wolfgang Günter wird bis Freitag, 25. Januar, in der Galerie des Pressehauses in Heidenheim zu sehen sein. Dort erhältlich sind während der Dauer der Ausstellung auch Kalender und ein Buch zum Thema Himalaya aus Wolfgang Günters Yeti-Verlag.