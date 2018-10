Heidenheim Osthaarschnitte und süße Ostberliner: Was schrieb die HZ zum 3.10.1990?

Heidenheim / Catrin Weykopf

Heute vor 28 Jahren wurde das erste Mal der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Wie wurde damals über die Wiedervereinigung in Heidenheim berichtet? Und was war sonst so los?

Es war ebenfalls ein Mittwoch: Heute vor 28 Jahren feierte man in Ost- und Westdeutschland gemeinsam zum ersten Mal den Tag der Deutschen Einheit. Dieses Ereignis fand selbstverständlich auch in der HZ seinen Niederschlag.

In Heidenheim wurden süße West- und Ostberliner von einem Bäcker gebacken, in Königsbronn wurde über einen Besuch von Lehrern uns Ostdeutschland berichtet und in Schnaitheim fand die innerdeutsche Völkerverständigung beim Haareschneiden statt.

Alltag ging weiter

Nebenbei sei erwähnt, dass abgesehen vom geschichtlichen Großereignis der Alltag auf der Ostalb recht unspektakulär weiterging. Auch davon zeugt die Ausgabe vom 2. Oktober 1990: In Großkuchen mangelte es am Kabel TV, in Heidenheim fand ein Treffen der Hartmann-Spitzen statt und am Wochenende hatte es ein Verkehrschaos gegeben. Und die Heidenheimer Fechter hatten einmal mehr groß abgeräumt.

Hier ein Streifzug durch HZ-Artikel vom 2. Oktober 1990.