Themen in diesem Artikel Europawahl

Menschen mit Betreuer dürfen in diesem Jahr erstmalig wählen. Je nach Schwere der Behinderung kann das mit Hürden verbunden sein.

Menschen mit einem gerichtlich bestellten Betreuer dürfen nun auch in Heidenheim an den Kommunalwahlen teilnehmen. Die Neuregelung des baden-württembergischen Landtags gilt bereits für die Wahl (Kreistag, Gemeinderat, Ortschaftsrat) an diesem Wochenende.

Auf Antrag konnten sich Betroffene auch in das Wählerverzeichnis für die Europawahl aufnehmen lassen. Bei zukünftigen Europawahlen geschieht dies automatisch, sagt Carsten Dehner, stellvertretender Leiter der Pressestelle im Innenministerium Baden-Württemberg auf Nachfrage. Der Bundestag in Berlin hatte den bisherigen Wahlausschluss für vollumfänglich betreute Menschen, die also in allen Lebensbereichen einen Vertreter haben, per Beschluss aufgehoben. Vorausgegangen war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts.

Wer einen Betreuer bekommt

Einen Betreuer bekommen Menschen dann zugesprochen, wenn sie geistig oder körperlich an der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gehindert sind. Dieser vertritt eine Person also zum Beispiel in Finanzangelegenheiten, gegenüber den Behörden oder bei Einwilligung über ärztliche Behandlungen.

Das betrifft auch Straftäter in psychiatrischen Anstalten. Dass voll betreuten Menschen nun Wahlrecht zugesprochen wird, begrüßen Träger wie die Lebenshilfe, die unter anderem Menschen mit Behinderung betreut. Etwa 300 durch die Lebenshilfe Heidenheim voll oder teilweise betreute Menschen haben einen gesetzlichen Vertreter, sagt Bernd Mayer-Ullmann vom Bereich Sozialdienst. Die Zahl der voll betreuten Personen sei aber gering, schätzt er. Deshalb falle nur ein geringer Teil unter die Neuregelung.

Genauer formuliert das Wolfgang Heinecker: 24 Personen in der Stadt Heidenheim seien so schwer geistig oder körperlich behindert, dass sie in allen Lebenslagen einen rechtlichen Vertreter haben, so der Pressesprecher der Stadt. Nur eine Person hätte den nötigen Antrag für die Europawahl gestellt. Mit Blick auf ganz Baden-Württemberg gilt die Gesetzesänderung für insgesamt 6000 Personen.

Abhängig vom Grad der Behinderung

Wer nun aber tatsächlich selbst wählen wird, hänge stark von Art und Schwere der Behinderung ab, sagt Bernd Mayer-Ullmann. Aus seiner Erfahrung haben nur die Personen eine vollumfängliche Betreuung, die schwer oder gar schwer mehrfach behindert sind. Voraussetzung für eigene Stimmabgabe sei, dass die Personen verstehen, worum es bei der Wahl geht und, wofür die einzelnen Parteien stehen. Mayer-Ullmann nimmt an, dass Menschen mit einem besonders schweren Grad der geistigen Behinderung oder Mehrfachbehinderung keine Stimme abgeben werden können.

„Der Betreuer muss in solchen Fällen alles entscheiden.“ Und Ziel könne es nicht sein, dass die Betreuer die Wahl für ihre Assistenznehmer treffen. Ein Passus in der Gesetzesänderung verbietet zudem die Einflussnahme auf die inhaltliche Entscheidung. Hilfeleistung bei der Wahl im Wahllokal ist allerdings gestattet – etwa einen Wahlhelfer um Hilfe zu bitten oder einen Vertrauten mit in die Wahlkabine zu nehmen, der beim Ausfüllen des Stimmzettels behilflich ist.

Sofern die Menschen aber in der Lage sind, selbstständig eine Wahl zu treffen und diese auch zu kommunizieren, sei das Thema durchaus präsent. „Die meisten wissen schon, wer etwas für Menschen mit Behinderung tut und danach treffen viele ihre Wahl“, sagt Mayer-Ullmann.

Die Betreuer der Lebenshilfe unterstützen die Betroffenen dann insofern, dass sie mit ihnen das Prozedere einer Wahl durchgehen, wie etwa eine Wahlkabine aufgebaut ist oder der Stimmzettel aussieht, und stellen Infomaterial der Parteien und zur Kommunal- und Europawahl allgemein zur Verfügung. Der Austausch über das Thema sei zentral für Betroffene. Um Inhalte vereinfacht darzustellen, ist das Infomaterial häufig deutlich bunter, in kurzen Sätzen und mit Piktogrammen gestaltet.