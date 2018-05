Heidenheim Marihuana-Dealer muss drei Jahre ins Gefängnis

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Ein alkohol- und drogenabhängiger Heidenheimer erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, weil er größere Mengen Marihuana verkaufte.

Zwischen September und November des vergangenen Jahres verkaufte ein 21-Jähriger Heidenheimer mehrmals Drogen im Raum Heidenheim – hauptsächliche Marihuana aber auch Amphetamin –, zum Teil in nicht geringen Mengen. Dabei befand sich der junge Mann auf Bewährung. Denn bereits im Juli 2017 war er vom Amtsgericht wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer einjährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Eine Warnung war dieses Urteil dem 21-Jährigen wohl nicht. Nur zwei Monate dauerte es bis er voll ins Drogengeschäft einstieg und nun – zehn Monate später – erneut vor dem Amtsgericht stand. In einer unglaublichen Schnelligkeit und Häufigkeit habe der Angeklagte die Strafen begangen, sagte Richter Rainer Feil: „Das hat uns extrem missfallen.“ Denn sicherlich habe ihn der Richter bei der Urteilsverkündung darauf aufmerksam gemacht, sich nichts mehr zuschulden kommen zu lassen.

Wegen neun Fällen verurteilt

Das Missachten dieser Warnung wurde dem Heidenheimer nun zum Verhängnis: Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. Zudem muss der 21-Jährige alle Einnahmen, die er aus seinen Drogengeschäften erzielt hat, als Strafe zahlen. Rund 12 000 Euro kommen dabei zusammen.

Verurteilt wurde der Heidenheimer wegen sechs Fällen des unerlaubten gewerbemäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und drei Fällen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

460 Gramm Marihuana und ein Kilogramm Amphetamin

Die mit Abstand größte Menge hat der Angeklagte im September 2017 in Mannheim erworben: 460 Gramm Marihuana und ein Kilogramm Amphetamin für insgesamt 5000 Euro, einerseits zum Eigenkonsum, größtenteils aber zum Weiterverkauf bestimmt. Das Amphetamin sei ihm allerdings aufgedrängt worden, weil es der Mannheimer Dealer nicht losgeworden sei: „Er war so dumm und hat es auch noch genommen“, sagte einer der beiden Verteidiger des Heidenheimers und versuchte damit, den 21-Jährigen eben doch noch als einen unerfahrenen Heranwachsenden darzustellen.

Doch das sahen Staatsanwalt und Richter anders: Er sei nicht nur ein Kleindealer, sondern habe die Grenzen erheblich überschritten. Zudem warf der Staatsanwalt dem Angeklagten vor, zwei Mal je zwei Gramm Marihuana an einen 17-jährigen Arbeitskollegen verkauft zu haben. Geklärt werden musste die Frage, ob der 21-Jährige wusste, dass sein Abnehmer minderjährig war. Das stritt er jedoch ab. Auch der mittlerweile 18-Jährige Käufer, der als Zeuge geladen war, sagte: „Wir waren nicht so gut befreundet. Er kannte mein Alter nicht.“ Richter und Schöffen glaubten den beiden jungen Männern schließlich.

Angeklagter gesteht umfassend

Positiv wertete das Gericht, dass der 21-Jährige von Beginn an geständig war. „Das zeigt uns, dass sie nicht der routinierte umtriebige Straftäter sind“, so Feil. Berücksichtigung fand auch die Vorgeschichte des Angeklagten: Der Vater war gewalttätig, die Eltern ließen sich scheiden, als er sechs Jahre alt war. Mit etwa 13 Jahren begann er Alkohol und Marihuana zu konsumieren. Mit 18 war er bereits abhängig und brach seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker ab: „Ich habe immer mehr Alkohol gebraucht.“

Kurz nach dem Tod des Opas Ende 2016 trennte sich seine Freundin, mit der er fünf Jahre lang eine Beziehung geführt hatte, von ihm. Da habe sich der Drogenkonsum noch weiter verschlimmert. Das Gericht folgerte daraus, dass der Drogenhandel dazu diente, die eigene Sucht zu finanzieren.

Angeklagter ist froh über U-Haft

Seit knapp einem halben Jahr sitzt der 21-Jährige jetzt bereits in U-Haft. Froh sei er über die Festnahme gewesen, sagte einer der Verteidiger, denn er habe erkannt, dass es so nicht weitergehen könne und er sich in einem Teufelskreis befinde: „Ich habe Fehler begangen. Das sehe ich ein. Ich konnte mich in der U-Haft mit mir selbst befassen. Das war das einzig Gute“, so der Angeklagte.

Im Gefängnis hat der 21-Jährige bereits die Hilfe der Suchtberatung in Anspruch genommen. Nun möchte er eine Therapie machen. Richter Feil appellierte an den jungen Mann: „Das ist ihre große Chance für ihre Zukunft. Auch wenn es kein leichter Weg ist, machen Sie das.“

Das Schöffengericht

Mit zwei Schöffen (ehrenamtlichen Laienrichtern) und einem Berufsrichter ist das Schöffengericht am Amtsgericht oder die kleine Strafkammer des Landgerichts in der Regel besetzt. Es ist zuständig für alle Vergehen sowie Verbrechen, für die der Staatsanwalt mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren rechnet oder die Anordnung von Sicherungsverwahrung nicht zu erwarten ist. Fällt die Straferwartung geringer aus, ist nur der Strafrichter zuständig. Bei Jugendstrafsachen ist das Jugendschöffengericht zuständig.