200 Jahre Hartmann: Am Anfang war die Watte

Heidenheim / Catrin Weykopf

1818 begann die Geschichte von Hartmann. Seither erfand die Firma stetig neue Verbands-, Gewebe- und Hygienetechniken. Eine Zeitreise:

Hartmann feiert dieser Tage sein 200-jähriges Bestehen. Was mit der Übernahme einer Spinnerei in Heidenheim begann, ist heute eine Aktiengesellschaft mit Milliardenumsatz, die in der ganzen Welt Märkte besetzt.

Ein Überblick und eine Zeitreise - vom Watteverband über Windeln bis zu Inkontinenzprodukten: