Heidenheim Rodung hat begonnen: 14 Hektar für ein Logistikzentrum

Heidenheim / Andreas Uitz

Am Dienstag wurde mit der Rodung des Waldes auf dem Rinderberg begonnen. Der Investor Gazeley plant, auf dem Gelände eine große Halle zu errichten, die für die Logistik-Branche bestimmt ist.

Die Fläche ist riesig, und sie soll in wenigen Tagen gerodet sein: Gestern früh haben die Fällarbeiten auf dem Rinderberg vor den Toren Nattheims begonnen, und schon Ende der Woche wird der Kahlschlag vollendet sein. Rund zehn Hektar Wald werden dann der Vergangenheit angehören.

Zwar ist das Gelände in Sichtweite Nattheims, doch liegt es auf Heidenheimer Gemarkung. Den Auftrag für die Fällarbeiten hat die Stadt gegeben, denn nach dem Willen der Verwaltung und des Gemeinderats soll hier ein Areal mit einer Fläche von knapp 14 Hektar verkauft werden.

Im Mai vergangenen Jahres wurde dieser Mega-Deal beschlossen, von dem sich die Verantwortlichen auch jede Menge Arbeitsplätze erhoffen. Einer der Gründe dafür, dass der Gemeinderat zustimmte war die Aussage, dass in dem Logistikzentrum bis zu tausend neue Jobs geschaffen werden könnten. „Es ist zu erwarten, dass dort auch Menschen eine Arbeit finden, die auf unserem stark von Industrie geprägtem Arbeitsmarkt schlechte Chancen haben“, heiß es im Mai vergangenen Jahres in einer städtischen Pressemitteilung.

Kaufvertrag steht noch aus

Noch ist der Kaufvertrag nicht abgeschlossen, doch sind die Gespräch so weit gediehen, dass nach Angaben des städtischen Pressesprechers Wolfgang Heinecker der nächste Schritt der Gang zum Notar ist. Käufer ist das Unternehmen Gazeley, das nach eigenen Angaben zu den größten Immobilienfonds-Managern der Welt gehört und 71 Millionen Quadratmeter in acht Ländern in seinem Portfolio hat. Landauf, landab entwickelt Gazeley insbesondere an infrastrukturell günstig gelegenen Lagen große Logistikzentren entlang von Autobahnen.

Auf der Gazeley-Homepage wird das künftige Logistikzentrum bereits beworben. Hier ist die Rede von einer knapp 67 000 Quadratmeter großen und zehn Meter hohen Halle auf einem insgesamt rund 134 000 Quadratmeter großen Areal.

Das Lager umfasst 52 000 Quadratmeter, zudem sind 12 000 Quadratmeter in einem Zwischengeschoss verfügbar. Die Bürofläche beläuft sich Unternehmensangaben zufolge auf rund 1100 Quadratmeter. Den Angaben zufolge soll es dort mehr als 52 Lkw-Stellplätze und mehr als 265 Pkw-Parkplätze geben. Versehen ist die riesige Halle mit zweimal 60 Lkw-Laderampen.

Die größte Halle weit und breit

Mit diesen gigantischen Ausmaßen wird das Logistikzentrum die mit Abstand größte Halle im gesamten Landkreis. Das aktuell größte Gebäude ist die Kentner-Logistikhalle im Industriepark A 7 an der Autobahnausfahrt Giengen. Die bietet rund 40 000 Quadratmeter Lagerfläche. Das bedeutet, dass die geplante Gazeley-Halle rund eineinhalb mal so groß wäre.

Doch was tun mit so viel Platz, wie und von wem könnte die Halle genutzt werden?

Spekulationen führen in Richtung des Online-Versandhandels. Nachdem Gazeley erst im vergangenen Jahr ein Distributionszentrum für Amazon fertiggestellt hat, ist auch dieser Name im Gespräch. Der Investor jedoch hüllt sich in Schweigen und will auch auf Anfrage keine Stellung nehmen. Ein weiteres Gerücht besagt, dass auch die Paul Hartmann AG Interesse an dem Standort hat und hier eine Auslieferungslager ansiedeln will. Doch Pressesprecher Philipp Hellmich dementiert: „Wir können dies nicht bestätigen, da ist nichts dran.“

Nicht bekannt ist, wann mit dem Bau des Logistikzentrums begonnen werden soll. Doch bis dahin könnte es noch eine Weile hin sein. Für die Erschließung des Geländes ist nämlich noch die Stadt verantwortlich, sie ist im Kaufpreis enthalten. Wie hoch der ist, darüber gibt es ebenfalls keine bestätigten Auskünfte, doch war vor einem Jahr die Summe von 8,5 Millionen Euro im Gespräch.

In wenigen Tagen ist alles kahl

Die Fällarbeiten laufen seit Dienstag auf Hochtouren. Zehn Hektar Mischwald unweit der früheren Mülldeponie werden mit Holzvollerntern, sogenannten Harvestern, gerodet. Innerhalb weniger Tage wird die Fläche kahl sein, die schon seit langem als Industriegebiet ausgewiesen ist. Trotzdem musste die Forstdirektion einer Waldumwandlung zunächst zustimmen und eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden.

Als Ausgleich für die zehn Hektar Wald muss die Stadt Heidenheim die Aufforstung einer ebenso großen Fläche bezahlen. Allerdings ist der Wald für die Stadt unwiederbringlich verloren: Auf der eigenen Markung von 107 Quadratkilometern gibt es keine Ausgleichsflächen. Die Waldpflanzung, die erst in vielen Jahrzehnten einen Wald gleicher Qualität darstellen wird, erfolgt im Landschaftsraum 33, also irgendwo auf der Schwäbischen Alb.

Für die Stadtverwaltung ist dies aber nicht problematisch: Ohnehin wachse auf fast Zweidrittel der Markungsfläche Wald. Entlang der Brenz stehe keine so große Fläche für eine Industrieansiedlung zur Verfügung.

28 Jahre lang im Dornröschenschlaf

Als Fläche auf Vorrat wurde der Rinderberg im Jahr 1991 vom Gemeinderat als Gewerbegebiet ausgewiesen - nur zögerlich und nach langen Diskussionen: Nicht nur aus der Forstverwaltung hatte es starken Widerstand gegeben.

In der Ära des Oberbürgermeisters Martin Hornung tat sich auf dem Rinderberg nichts mehr, unter seinem Nachfolger Himmelsbach auch nichts. Gerüchte bis hin zu einem angeblich geplanten Motorenwerk von Daimler machten die Runde, greifbar wurde aber nie etwas.

Die größte Chance des Rinderbergs bot sich im Sommer 2000: OB Ilg bot das Gelände Zeiss an - für das neue Halbleiterwerk, das später aber zwischen Oberkochen und Königsbronn entstand. Gleichzeitig forderten Arbeitnehmer, Voith Fabrics solle sein Werk auf den Rinderberg verlegen, um den Standort zu sichern.

Die Erschließung begann 2002, ab 2004 wurde am Gewerbegebiet auch gerodet. Investoren aus der Logistikbranche klopften immer wieder an, kommen wollte aber keiner. Der Plan der Spedition Steinhoff und Ebert, auf dem Rinderberg zu bauen, endete mit der Übernahme durch die Spedition Kenntner, die selbst wiederum später im Industriepark Giengen/Herbrechtingen statt auf dem Rinderberg baute.