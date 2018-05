Heidenheim Über 1000 Wohnungen in Heidenheim wurden verkauft

Über 1000 Wohnungen in Heidenheim wurden verkauft

Heidenheim / Karin Fuchs

Das Schweizer Unternehmen Peach Property kauft Immobilien in großem Stil in Heidenheim ein. Alles deutet darauf hin, dass die Vonovia einen weiteren Teil ihres Portfolios veräußert hat.

Das Schweizer Immobilienunternehmen Peach Property hat die Fühler auf den deutschen Wohnungsmarkt ausgestreckt. In gut einem Dutzend deutscher Mittelstädte sind die Schweizer bereits vertreten. Diese Woche verkündigte das an der Schweizer Börse notierte Unternehmen einen geplanten Zukauf von 1066 Wohnungen, neun Gewerbeeinheiten und 771 Parkplätzen in Heidenheim. Der Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich im dritten Quartal 2018 erfolgen. Der Kaufvertrag sei bereits notariell beurkundet.

5,5 Millionen Euro Mieten

„Über den Verkäufer sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart“, heißt es vonseiten der Schweizer.

Vieles deutet darauf hin, dass die Immobilien aus dem Bestand der Vonovia stammen. Denn zum einen besitzt kein anderes Immobilienunternehmen in Heidenheim einen solch großen Wohnungsbestand (aktuell rund 3900 Wohnungen). Zum anderen hatte sich im Januar eine Vonovia-Sprecherin dahingehend geäußert, dass das Unternehmen derzeit den Verkauf eine Teilportfolios prüfe. Einen Verkauf an die Peach Property bestätigt jedoch auch Vonovia nicht.

Für Peach Property bedeutet der Zukauf in Heidenheim einen enormen Wachtumsschub. „Wir steigern unseren Bestand an Wohnimmobilien auf 8000 Einheiten und sind unserem mittelfristigen Etappenziel von 9000 Wohnungen im Bestand einen bedeutenden Schritt nähergekommen“, wird Firmenchef Dr.Thomas Wolfensberger in einer Mitteilung zitiert.

Die neu akquirierten Gebäude wurden zwischen 1905 und 2006 errichtet und befänden sich dank kontinuierlichen Investitionen in einem guten Zustand, teilt das Unternehmen mit. Die jährlichen Soll-Mieteinnahmen lägen bei rund 6,5 Millionen Franken (ca. 5,5 Millionen Euro). Damit stiegen die Mieteinnahmen insgesamt um rund 18 Prozent auf über 40 Millionen Franken (34 Millionen Euro). Der Zukauf weise eine vermietbare Wohnfläche von fast 74000 Quadratmetern auf, 95 Prozent davon seien vermietet.

Peach Property will laut eigenen Angaben einen Großteil der Wohnungen langfristig im Bestand gehalten halten, doch auch Verkäufe sind angedacht: „Ein kleiner Teil der Immobilien eignet sich für eine Privatisierung.“

Vonovia verkauft immer wieder

In der Vergangenheit wurden von dem Gagfah-Nachfolger Vonovia immer wieder Wohnungen verkauft. Zuletzt erwarb die Stadt das als „Klein Zürich“ bekannte Areal an der Giengener Straße.

Auch Teilportfolios wechselten bereits bei der Gagfah den Besitzer. So kaufte 2014 der KK Immobilienfonds der Unternehmerfamilie Reich mehrere Gebäude an der Härtsfeld- und Nördlinger Straße, in denen unter anderem die Wohnungslosenhilfe der Caritas untergebracht ist.

Schon 2012 verkaufte die Gagfah Mehrfamilienhäuser auf dem Zanger Berg mit insgesamt 576 Wohnungen an die Immovation AG, die nach der Sanierung von rund 40Prozent dieser Wohnungen 2016 an die Berliner Capital Bay GmbH weiterverkaufte.

Peach Property - der Firmensteckbrief

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit Schwerpunkten in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln.

Deutlich gewachsen ist das Unternehmen vor allem im vorigen Jahr. Laut Geschäftsbericht 2017 stieg das Ergebnis nahezu um das Vierfache auf 41 Millionen Schweizer Franken (35 Millionen Euro).

Im Fokus hat Peach Property nach eigenen Angaben Wohnungen niederen und mittleren Standards in deutschen B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Warum dort? „Diese Immobilien zeichnen sich in der Regel durch ein großes Wertsteigerungspotenzial aus. Im Vergleich mit Immobilien an A-Standorten, also Metropolen, erzielen wir damit eine wesentlich höhere Rendite“, wird Firmenchef Dr. Thomas Wolfensberger im Geschäftsbericht zitiert.

Miete: Je nach Standort rechnet das Unternehmen laut Geschäftsbericht mit einem Steigerungspotenziel der Mieten im zweistelligen Bereich meist innerhalb in den kommenden vier Jahre. Betont wird gleichzeitig auch die Renovierung des Wohnbestands mit dem Ziel, möglichst wenig Leerstände zu haben.

Wer steht dahinter? Der Schweizer Firmenchef Wolfensberger ist mit einem Aktienbesitz von 15,25 Prozent der größte Einzelinvestor. Im vorigen Jahr mit eingestiegen ist die Kreissparkasse Biberach, die über die Landesbank Baden-Württemberg 7,76 Prozent der Aktien hält. 63,4 Prozent der Aktien sind im Streubesitz.