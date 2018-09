Hechingen Zweites Gutachten für die Blutbuchen soll her

Am 9. November: Tiefgarage ja oder nein

Eine Extrarunde Nicht schon im September, wie vermutet, soll der Gemeinderat über das Schicksal der umstrittenen Tiefgarage entscheiden. Der Bürgermeister hat am Donnerstag als den Schicksalstag des Projektes den 9. November genannt. Bis dahin sollen alle für die Entscheidung benötigten Informationen auf dem Ratstisch liegen. Insbesondere geht es um die Frage, ob die knapp 100 öffentlichen Stellplätze auch anderswo und zu einem erträglichen Preis zu haben wären: Also entweder auf dem HZ-Areal oder dahinter auf dem First.

Nach dem Sommer Philipp Hahn verwahrt sich dagegen, dass das Votum verschoben wird. Vom September sei konkret nie die Rede gewesen. Nach der Sommerpause habe er gesagt. Da werde man eine Entscheidung treffen – „und das tun wir auch“.

Zweiter First-Investor Dass es am First einen Neubau mit unterirdischen Stellplätzen geben könnte, wird immer realistischer. Denn neben der Hechinger EJL-Gruppe, die den Bereich HZ, Buri und Zink überbauen will, hat ein zweites Unternehmen die Hand gehoben. Das könnte diejenigen beruhigen, die nicht alle Neubauten einer einzigen Firma überlassen wollen. EJL ist auch am Marktplatz aktiv. kle