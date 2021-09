Ein Wolf hat in Bad Rippoldsau-Schapbach im Landkreis Freudenstadt am 12. August sieben Schafe getötet. Der Vorfall wurde am Mittwoch offiziell von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg bestätigt. Der Ort des Geschehens ist etwa 50 Kilometer von Haigerloch entfernt

Auch ...