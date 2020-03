Im Landkreis Sigmaringen gibt es zwei weitere Corona-Patienten. Damit sind es nun insgesamt drei in dem Landkreis. Wie das Landratsamt mitteilt, gehe es beiden Patienten gut. „Sie zeigen nur leichte Symptome. Eine Behandlung in der Klinik ist nicht notwendig.“

Zwei Mütter aus Neufra betroffen

Betroffen seien zwei Familien aus Neufra, bei denen jeweils die Mutter erkrankt ist. „Beide haben nicht mit schweren Krankheitssymptomen zu kämpfen und scheinen bereits auf dem Weg der Besserung.“ In beiden Fälle, heißt es weiter, „gibt es offenbar Verbindungen zu Südtirol.“

Die Kinder wurden negativ getestet. „Wir stehen mit den Familien in engem Kontakt, trotz des ersten Schreckens sind die Reaktionen durchweg besonnen“, informiert Dr. Susanne Haag-Milz, Leiterin des Gesundheitsamts. Am Montagabend wurde das Testergebnis bekannt, die bereits am späten Abend begonnenen Ermittlungen laufen, um gezielte Empfehlungen zu geben. Die Familien bleiben nun 14 Tage zu Hause.

Kinder nicht infiziert – Unterricht kann am Donnerstag weitergehen

Zwei der Kontaktpersonen sind Kinder und besuchen die Grundschule in Neufra. Da die Testergebnisse der Kinder erst am Dienstagnachmittag vorlagen, wurde die Schule vom Gesundheitsamt am Vormittag informiert, die Kinder präventiv am Mittwoch zu Hause zu lassen. So konnten alle Schüler noch informiert werden. Da die Neufraer Grundschule aus vier Klassen besteht und die Klassen zum Teil gemeinsam unterrichtet werden, war eine engere Eingrenzung nicht möglich. Da zwischenzeitlich die Kinder der infizierten Mutter negativ getestet wurden, kann der Schulbetrieb am Donnerstag wieder wie gewohnt stattfinden.

Corona-Testzentrum geplant

Um die medizinischen Versorgungsstrukturen zu entlasten, wird im Landkreis Sigmaringen an der Planung eines Testzentrums gearbeitet. Dies scheint sich in anderen Landkreisen zu bewähren.

Abschließend betont Haag-Milz nochmals, dass sich die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsbehörden täglich ändern könne. „Aktuell haben wir drei bestätigte Fälle im Landkreis. Man muss nach wie vor nicht von einer ungehinderten Verbreitung des Virus in der Bevölkerung ausgehen. Die Beurteilung kann sich rasch ändern, wenn eine größere Anzahl an Erkrankungen auftritt.“ Die Entscheidung, ob eine Veranstaltung wie geplant stattfindet, ist letztendlich vom Veranstalter zu treffen.

Bürgerempfang mit Winfried Kretschmann ist verschoben

Definitiv verschoben ist der Bürgerempfang des Landkreises, zu dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet wurde. Geplant war er für 19. März.

„Für uns steht der Schutz der gesundheitlich Schwächsten in unserer Gesellschaft im Mittelpunkt“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle. „Da die Ausbreitung derzeit dynamisch ist, und am Bürgerempfang sicher mehrere hundert Menschen aller Alters- und Risikogruppen teilnehmen möchten, orientieren wir uns an den Handlungsempfehlungen für Veranstaltungen des Robert Koch Instituts. Schweren Herzens haben wir uns entschieden, zu verschieben“, so die Landrätin.

Der Empfang in Bingen soll nachgeholt werden, ein Termin steht noch nicht fest.

