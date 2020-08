Update, 17.30 Uhr: die ausführliche Fassung

Drei Männer und eine Frau lieferten sich am Donnerstagmorgen vor drei Dutzend Beteiligten und Zuschauern im proppevollen Saal 181 des Hechinger Gerichtsgebäudes eine dramatische Bieterschlacht um das 27 000 Quadratmeter große Areal der alten Polizeibaracken auf dem Lindich: der Landwirt Ernst Strudel vom benachbarten Hausener Hof, der Fleischwarenindustrielle Josef Albus, ebenfalls aus Hechingen, der Unternehmer Waldemar Wallenwein aus Rangendingen und eine geheimnisvolle Auswärtige: Gaby Jäger, nach eigenen Worten „Privatier“, wohnhaft in Erbach bei Ulm und ursprünglich aus Biberach stammend.

Zuschlag für 1,11 Millionen Euro

Nach einer hochspannenden Dreiviertelstunde mit Geboten im Minutentakt holte sich die Oberschwäbin den Zuschlag für 1,11 Millionen Euro – knapp über dem Verkehrswert der fünf Lindich-Grundstücke, die zusammen so groß sind wie drei Fußballfelder. Nachbar Ernst Strudel, der es beim ersten Termin vor Jahresfrist verpasst hatte, das Gelände für die Hälfte des Preises zu kriegen, gratulierte ohne Groll: „Ist in Ordnung. Ich kann damit leben.“ Der Landwirt und Pferdepensionsbetreiber rechnet mit einer „ordentlichen Nachbarschaft“ – anders als mit dem italienischen Geschäftsmann, dem das Barackengelände bisher gehört hat. Der hatte Strudel auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt, weil er dem Fürst von Sigmaringen die Zufahrt zum Ruheforst verkauft hatte – womit der Italiener seine Erdhügelhotel-Pläne torpediert sah.

Die geheimnisvolle Fremde, die während der Bieterschlacht die Offerten der drei hohenzollerischen Unternehmer immer wieder kühl um jeweils 10 000 Euro überbot und auch nicht klein beigab, als Ernst Strudel 1,1 Millionen Euro ausrief, hatte sich dem Kontrahenten und künftigen Nachbarn schon vorab als Interessentin zu erkennen gegeben.

„Keine Gastronomie, kein Museum, nix Kapitalistisches“

Was sie mit dem landschaftlich reizvoll gelegenen, aber mit einer Vielzahl verfallenden Bauten aus den 1930er-Jahren bestückten Areal vorhat, ließ sie noch weitgehend im Dunkeln: „Keine Gastronomie, kein Museum, nix Kapitalistisches“, sagte die 49-Jährige. Sie sei ganz einfach „dankbar, dass ich die Verantwortung für dieses wundervolle Stück Land bekommen habe“. Sie wolle das Hauptgebäude links vom Eingangstor erhalten und sanieren, dort mit ihrer Familie einziehen und am liebsten für den Rest ihres Lebens dort wohnen. Außerdem verkündete sie die Absicht, eine Stiftung zu gründen und „einen Großteil der Gebäude der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen“.

Absage an alle Hotelpläne

Als ihre erste Aufgabe sieht es die Oberschwäbin an, „die Müllhalde da draußen aufzuräumen“ und dafür zu sorgen, dass das Gelände nicht länger als „Schandfleck“ erscheine. Die Hotelpläne des Vorbesitzers wolle sie keinesfalls weiterverfolgen, verriet sie noch. Im Übrigen müsse sie erst sehen, was der Bebauungsplan hergebe. Der ist bekanntlich ganz eng auf das bisherige Erdhügelhotel- und Wellness-Projekt zugeschnitten. Den Nachbarn auf dem Lindich versicherte die begüterte Privatfrau: „Keine Angst, es bleibt ruhig!“

Wie sie auf das Areal aufmerksam wurde? Aus dem Internet habe sie von der Versteigerung erfahren, berichtete Gaby Jäger. Vor drei, vier Wochen sei sie dann zusammen mit ihrer Familie zum erstenmal zum Lindich gefahren, und insbesondere ihre Tochter sei von der Lage begeistert gewesen.

Zusätzlichen Ansporn, sich das mutmaßlich größte Wohngrundstück der Region zu sichern, seien ihr die nachfolgenden Gespräche in Hechingen gewesen. Bei ihren Erkundigungen sei ihr der Eindruck vermittelt worden, dass das ganze Verfahren irgendwie schon eine ausgemachte Sache zugunsten örtlicher Protagonisten sei. Da habe sie sich vorgenommen: „Denen werfe ich mal einen Prügel zwischen die Beine.“

Einspruch per Fax aus Rom

Wann die neue Eigentümerin mit dem Aufräumen beginnen oder gar auf dem Lindich einziehen kann, ist noch offen. Rechtspflegerin Katrin Kramer hatte der Frau von der Donau nach kurzer Unterbrechung am Donnerstagvormittag um 11 Uhr zwar den Zuschlag für das gesamte Gelände erteilt – sehr zur Freude der Vertreter der Kreissparkasse Tübingen, die als Gläubigerbank das Zwangsvollstreckungsverfahren betrieben hatte. Rechtskraft hat der Zuschlag jedoch noch nicht.

Denn es gab noch ein kleines juristisches Scharmützel am Rande. Der bisherige Besitzer hatte am Morgen um 8.54 Uhr noch per Fax vom Rom aus versucht, die Zwangsversteigerung einstweilig einstellen zu lassen. Diesen Antrag wies die Rechtspflegerin zurück. Katrin Kramer ließ nicht gelten, dass in einem seit fünf Jahren laufenden Verfahren jetzt plötzlich noch ein „Eilfall“ aufgetreten sein sollte. Der Mann vom Tiber hat freilich noch die Möglichkeit, Beschwerde dagegen einzulegen.