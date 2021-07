Im Alter von 81 Jahren ist der Rangendinger Unternehmer und Raumausstatter-Meister Franz Strobel gestorben. Nach langer, schwerer Krankheit und mehreren Krankenhausaufenthalten entschlief er am frühen Samstagmorgen im Kreis seiner Familie in seinem Wohnhaus. Der Verstorbene war in seinem Heimatort ...