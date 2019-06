Der Verein „Schwäbisches Streuobstparadies“ hat in Hechingen die Weichen inhaltlich und finanziell neu gestellt.

Es ist noch überhaupt nicht lange her, dass Menschen mit einem Obstgütle sogar im Schwäbischen als altbacken und verschroben angeschaut wurden. Das hat sich gewaltig geändert: Man kommt in den meisten Fällen prima als Naturbursche an, wenn man im Herbst seine säuerlichen Äpfel unter die Leute bringt. Ist ja Bio, ist ja Natur. Einen nicht unerheblichen Anteil an diesem Bewusstseinswandel hat der im Jahr 2012 gegründete Verein „Schwäbisches Streuobstparadies“. Der erstreckt sich über insgesamt sechs Landkreise und hat sich den Erhalt der landschaftsprägenden und naturbewahrenden Obstwiesen sowie die Vermarktung deren Produkte aufs Schild geschrieben. Unter den annähernd 240 Mitgliedern sind die sechs Landkreise, zwei Regierungspräsidien, etliche Kommunen, Vereine, Verbände und Betriebe.

Die achte Mitgliederversammlung des Vereins im Hechinger „Museum“ muss mit einem dicken Ausrufezeichen in der Historie vermerkt werden: Das Streuobstparadies hat die Ziele neu gesteckt und gleichzeitig sein Dasein auf stabilere Beine gestellt. Das war bitter nötig. Denn im Herbst 2017 war der Verein dermaßen in die finanzielle Bredouille geraten, dass er seine Geschäftsstelle in Bad Urach nicht mehr aufrechterhalten hätte können, wären nicht die Landkreise und Kommunen mit Vorabzahlungen eingesprungen. Das Jahr 2018 geriet dann zwar von der Kassenlage her deutlich entspannter, aber das hatte insbesondere mit ungeplanten Personalveränderungen zu tun.

Ein neuer Kurs musste her, und der ist bei der Versammlung in der Hechinger Stadthalle von den Mitgliedern einmütig abgesegnet worden. Das Fleißwerk nennt sich Zukunftskonzept und ist in den zurückliegenden Monaten unter der Regie von Geschäftsführerin Maria Schroppp zustande gekommen. Eingebunden waren die Mitglieder im Rahmen von Workshops, das Führungsteam bei einer Vorstandstagung und ebenfalls die beiden Fachbeiräte. Unterm Strich bedeutet die Neuaufstellung des Vereins fürs Streuobst im Schwäbischen, dass weniger mehr sein muss. Das passt exakt ins Ländle!

Bei den Finanzen wird vor allem gespart durchs Verschlanken. Es wird vorerst keine eigenen Auftritte bei Messen mehr geben und auch keine neuen Tourismusprojekte. Insbesondere Letzteres ist teilweise auf Kritik gestoßen. Gleichzeitig wird mehr zur Kasse gebeten. Darauf haben die Landkreise so herzerfrischend reagiert, dass es vorerst reichen dürfte: Sie haben ihren Jahresbeitrag von bislang 7000 Euro nicht nur wie geplant auf 12 000, sondern gleich auf 13 000 Euro angehoben. Stellvertretend für die Kollegen erntete die allgemeine Anerkennung dafür der Zollernalb-Landrat Günther-Martin Pauli. Damit kommt der Verein um eine allgemeine Beitragserhöhung herum. Es herrschte durchaus die Befürchtung vor, dass die eine oder andere klamme Kommune abspringen hätte können. Vereine und Verbände sind derweil aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten freiwillig mehr beziehungsweise überhaupt etwas zu geben.

Das Zukunftsprojekt sieht neben dem Finanziellen eine inhaltliche Neuaufstellung vor. Man will weniger und das besser machen, charakterisierte es Maria Schropp. Dieser ziemlich radikale Kurswechsel hat, so betonte die Geschäftsführerin, zu keiner Untergangsstimmung geführt – ganz im Gegenteil. Der Streuobst-Verein konzentriert sich nun ganz auf seine Kernkompetenz. Und die heißt Bildung und Vernetzung der Mitglieder. Bestehende Projekte wie das Schwäbische Hanami werden vorerst weitergeführt. Das viele Klein-Klein aber wird gestrichen. Es sollen nur wenige, aber schlagkräftige Leitprojekte umgesetzt werden. An Nummer 1 steht nun die Schaffung einer Handelsplattform. Zwei Jahre gibt man dem Vorhaben Zeit. Wenn’s bis dahin nicht funktioniert, kommt ein anderes Projekt dran. Ebenfalls im Angebot sind die Bio-Sammelzertifizierung, Most beziehungsweise Cider sowie Großveranstaltungen.

Das Zukunftskonzept ist durchweg positiv abgestimmt worden. Der Streuobst-Vorstandsvorsitzende Michael Bulander, im Hauptberuf Oberbürgermeister von Mössingen, konnte den Dank an alle Beteiligten der Runderneuerung im tiefsten Brustton der Überzeugung aussprechen. Die Wortmeldungen der Mitglieder bestätigten ihn darin unisono.