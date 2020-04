Feueralarm im Deutschen Peitschenmuseum im alten Killermer Bahnhöfler am Donnerstagabend gegen 22 Uhr: Ein Passant hatte durch die Fenster der rundum verglasten Museums-Cafeteria einen Feuerschein wahrgenommen. Er alarmierte die Feuerwehr von Killer, die unter dem Kommando von Daniel Petznik anrückte. Die Einsatzkräfte näherten sich dem kleinen Brand von der Rückseite des Gebäudes – von den Bahngleisen her –, schlugen an der Cafeteria ein Fenster ein und löschten das Feuer rasch. Danach musste ausgiebig gelüftet werden, denn es hatte schon ausgiebig gequalmt.

Zum Brandort eilten auch Ortsvorsteher Gerd Schäfer, Museumsleiter Oliver Simmendinger und Stadtbrandmeister Ilija Pilic. Eine Streifenwagenbesatzung des Hechinger Polizeireviers nahm die Ermittlungen auf.

Zur Brandursache gab es noch keine verlässlichen Erkenntnisse. Einen technischen Defekt an der Heizung schloss Oliver Simmendinger aus. Der Strom, so sagte der frischgebackene Junginger Bürgermeister, sei schon aus Sicherheitsgründen generell ausgeschaltet. Andere Überlegungen gingen in Richtung fahrlässige Zündelei. Am Killermer Bahnhof und an der nahen Bushaltestelle treffen sich abends immer wieder Jugendliche - in diesen Corona-Zeiten mit Kontaktverbot auch gerne heimlich. Die polizeilichen Ermittlungen dazu sind aber erst am Anfang.

Auch interessant: