Hechingen Züge sollen bald wieder pünktlicher fahren

Das gelbe Monstrum rollt an: Vermutlich in den Nächten ab Mittwoch soll auf der Zollern-Alb-Bahn 1 zwischen Tübingen und Sigmaringen die Gleisstopfmaschine in Einsatz kommen, um die Schäden, die durch die Trockenheit entstanden sind, zu beheben. Dann sollen bald auch die Züge wieder schneller fahren dürfen. © Foto: Marc Weigert

Hechingen / HZ

Wann fährt die Zollern-Alb-Bahn wieder pünktlicher? Bald, verspricht die Bahn. Jetzt sollen die Reparaturen beginnen.

Auf den Strecken der Zollern-Alb-Bahn verspäten sich die Züge in diesem Herbst noch häufiger, als die Fahrgäste dies aus leidvoller Erfahrung gewohnt sind. Kürzlich hatte die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) in Lahr, zu der die Hohenzollerische Landesbahn seit diesem Jahr gehört, über die Verspätungen informiert und sie damit erklärt, dass die DB Netz AG verschiedene „Langsamfahrstellen“ auf der Strecke ausgewiesen hat – ein technisch bedingtes Tempolimit also, das dazu führt, dass der Fahrplan oftmals nicht eingehalten werden kann.

Keine Informationen hatte der Betreiber der Zollern-Alb-Bahn-Strecken – zum einen zwischen Tübingen und Sigmaringen, zum anderen von Hechingen durchs Killertal nach Gammertingen – darüber, wann eine Rückkehr zur Normalität zu erwarten sei.

Grüner Experte klärt auf

Die liefert jetzt zumindest in Ansätzen Matthias Gastel, der bahnpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. Er wurde von der Deutschen Bahn in das Geheimnis der Langsamfahrstellen eingeweiht.

Auf der Grundlage des Berichtes in unserer Zeitung hatte sich Gastel, Mitglied im Bundestags-Verkehrsausschuss, an die Deutsche Bahn gewandt, um nähere Informationen zu erhalten. Unter anderem wollte der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Nürtingen/Filder wissen, wie viele Langsamfahrstellen ausgewiesen wurden, was die jeweiligen Gründe dafür sind und wann wieder die normalen Geschwindigkeiten gefahren werden können. Gastel, der als bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag viel mit dem Zug unterwegs ist, berichtete der Deutschen Bahn auch selbst von seinen Erlebnissen auf der Zollern-Alb-Bahn.

Mal 35, mal 45 Minuten zu spät

Und das liest sich so: „Bei der Fahrt von Tübingen nach Sigmaringen hatte der Regionalzug eine Verspätung von rund 35 Minuten angesammelt, weil er vor allem in Mössingen und in Bisingen lange gestanden hatte und verspätete Züge abwarten musste. Es gab keinerlei Fahrgastinformation durch den Triebfahrzeugführer. Dieser hatte auch nicht darauf hingewiesen, dass der Zug vorzeitig in Sigmaringen endet. Auf der Rückfahrt hatte der Zug 45 Minuten Verspätung. Diesmal wurden die Fahrgäste aber gut informiert.“

Im Antwortschreiben der Deutschen Bahn wird über Gründe für die Langsamfahrstellen ausgeführt: „Ursächlich für die aufgetretene schlechte Gleislage ist zum einen die topographische Lage der Strecke und zum anderen die außergewöhnlichen Witterungsbedingungen des vergangenen Sommers.“

Bahn: Trockenheit ist schuld

Und weiter: „Die Strecke 4630 ist geprägt von zahlreichen Strecken­abschnitten in Dammlage, das heißt Abschnitten, die unter dem eigentlichen Gleisbett mit Erdreich verfüllt sind. Durch die außergewöhnlich langanhaltenden und extrem heißen Temperaturen des vergangenen Sommers trocknete dieser Untergrund des Gleisbettes so stark aus, dass durch den Volumenverlust des Erdreiches Auswirkungen auf das Gleisbett und damit auf die Gleislage resultieren. Zur Wahrung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes sind in diesen Fällen – auch auf Basis des technischen Regelwerkes – Langsamfahrstellen einzurichten.“ Und weiter heißt es entschuldigend: „Dieser Umstand war durch die DB Netz AG weder vorherzusehen noch mit präventiven Maßnahmen im Vorfeld zu vermeiden.“

Die Deutsche Bahn spricht von neun Streckenabschnitten, auf denen die Geschwindigkeit reduziert werden muss. Nach dem Auftreten der ersten drei Einschränkungen sei umgehend mit der Planung zur Beseitigung begonnen worden.

Es habe allerdings nicht sofort mit den Reparaturen begonnen werden können, weil wegen der vielen Bahnbaustellen keine Gleisstopf­maschine verfügbar gewesen sei und das erforderliche Personal fehle.

Jetzt sollen die Reparaturen aber unmittelbar bevorstehen. Vermutlich, so heißt es, könnten die „Stopfschichten“ in den Nächten ab dem morgigen Mittwoch, 10. Oktober, beginnen. Dann könnten die Langsamfahrstellen nach und nach wieder aufgehoben werden.