Hechingen Zollernstadt sorgt für öffentliches WLAN

Hechingen / Ernst Klett

Verdächtig viele Menschen, die wild aufs Smartphone starrren und sich vor dem Rathaus drängen. Szenen wie diese könnten sich in Bälde auch vor dem Alten Schloß abspielen, vor dem „Museum“ oder auf dem Marktplatz. Die Stadt Hechingen sorgt für öffentliches und damit kostenloses WLAN an ausgewählten Plätzen und in ebensolchen Gebäuden. Das wird der Zollernstadt garantiert neue Pluspunkte bringen. WLAN für alle ist schließlich nicht nur bequem, es spart gleichzeitig das private Datenpaket auf dem Handy.

Sollte es tatsächlich so kommen, dass sich wahrscheinlich abends erstaunlich viele, vor allem jüngere Mitbürger an den ausgewählten Plätzen sammeln, dann werde man schauen müssen, blickte Bürgermeister Philipp Hahn im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats voraus.

Hechingen nimmt sich mit der neuen, multimedialen Offerte ein Beispiel an zahlreichen anderen Kommunen. Das liest sich so: „Die Stadt möchte mit dem Angebot von öffentlichem WLAN die Attraktivität der Plätze und Einrichtungen verbessern.“ Zunächst soll dies möglich werden auf dem Rathaus- und dem Marktplatz bis zum Bürgerbüro, vor dem Hohenzollerischen Landesmuseum im Alten Schloß und auf dem Vorplatz der Stadthalle. „Indoor“ gibt es drei weitere Standorte. Nach diesem Einstieg stehen das Stadion, der Festplatz und das Spittel mit der Jugendmusikschule ebenfalls auf der Liste. Mit dem öffentlich verfügbaren Netz hat Hechingen bislang gute Erfahrungen gemacht. Zur Eröffnung des Hallenbades wurde der Einstieg gewagt. „Das wird sehr gut angenommen“, ließ Bürgermeister Hahn wissen.

Besorgen lässt sich Hechingen das Netz für Plätze und Gebäude von einem Dienstleister, in diesem Fall Vodafone. Weil man sich nicht um die Geräte und deren Service kümmern muss, sei das auf die Dauer die günstigste Möglichkeit. Monatlich fallen pro Gerät 80 Euro im Außen- und 40 Euro im Innenbereich an.