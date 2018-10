Hechingen Zollernalb-Jäger bei der Wildschweinjagd vorn

Hechingen/Stuttgart / HZ

Wegen besonders hoher Wildschwein-Abschusszahlen ehrte Minister Peter Hauk die Kreisjägervereinigung Hechingen.

Noch nie wurde in Baden-Württemberg so viel Schwarzwild erlegt wie im Jagdjahr 2017/18. Ein Grund: der vorbeugende Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest. Besonders fleißig waren die Waidmänner von der Zollernalb.

Deshalb hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk jetzt Kreisjägermeister Walter Greff stellvertretend für die Jäger in der Kreisjägervereinigung Hechingen für die besonders intensive Bejagung geehrt.

Im Jagdjahr 2017/18 wurde im Land mit 78 606 erlegten Sauen ein neuer Rekord seit Aufzeichnung der Jagdstrecke erzielt. Eine Steigerung von 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr macht eindrucksvoll deutlich, dass die Jäger im Land ihre Verantwortung in Sachen Schweinepest-Prävention ernst nehmen und dafür sehr viel Zeit aufwenden. Wie der Deutsche Jagdverband ausgerechnet hat, sind rund 20 Stunden erforderlich, um ein Wildschwein erlegen zu können. Den Rekord in der Steigerung der Schwarzwildstrecke erreichte der Zollern­­albkreis mit einem Plus von 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind das 2630 erlegte Wildschweine gegenüber 1100 im Jahr davor.

Minister Hauk nahm diesen Rekord zum Anlass, auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest Jägervereinigungen für ihr Engagement auszuzeichnen.

Ehrenurkunden, die den Kreisjägermeistern überreicht wurden, gab es in drei Kategorien:

- die höchste Strecke: Hier lagen die Vereinigungen Buchen und Mosbach mit 4656 Stück an der Spitze im Land.

- die stärkste prozentuale Steigerung der Jagdstrecke in einem Landkreis: Die Jäger aus dem Zollernalbkreis (Kreisjägervereinigungen Hechingen und Balingen) legten um 160 Prozent zu.

- die höchste Strecke auf 100 Hektar Jagdfläche: Hier waren die Tübinger Jäger mit 4,85 Stück je 100 Hektar Spitzenreiter.

Damit erlegtes Schwarzwild als nachhaltig erzeugtes, wertvolles Lebensmittel auch gut vermarktet werden kann, kündigte Hauk an, die Wildbretvermarktung weiter zu stärken: zum einen durch Modellprojekte in Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteleinzelhandel, zum anderen durch die Förderung von Jägern und Metzgern im Rahmen der Vermarktungskette.