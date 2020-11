„An meiner Ziege hab ich Freude , ist ein wunderschönes Tier, Haare hat sie wie aus Seide, Hörner hat sie wie ein Stier“ – sangen wir als Kinder in der Schule. Dieser Tühringer Waldziegenbock, der unterm Kornbühl stolz in die Welt hinein blickt, heißt Elvis. Er und seine Herde von rund 70 Tieren weideten dieser Tage unterhalb des Geißhaldenparkplatz am Verbindungsweg nach Ringingen, dürften aber inzwischen den Standplatz gewechselt haben.

Füttern ist nicht verboten

Die Wiederkäuer zu füttern ist nicht verboten. Allerdings muss es sich unbedingt um Grünfutter handeln. Niemals trockenes Brot geben – auch wenn die Vierbeiner es gern nehmen. Ihre Mägen sind dafür nicht geeignet, sie werden krank, können sogar verenden.