Kelleregert bei Weilstetten, Firstäcker bei Dürrwangen oder doch auf Gemarkung Bisingen? Kaum eine Standortdiskussion hat die Gemeinderäte, Ortschaftsräte und Bürger in der jüngeren Vergangenheit so umgetrieben wie die ums geplante Zentralklinikum. Die Balinger Gemeinderäte haben in ihrer Sit...