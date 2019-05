Die Steampunks kommen an diesem Samstag ins Römermuseum nach Stein.

Zeitreisende aus dem 19. Jahrhundert in viktorianischer Gewandung treffen sich am morgigen Samstag, 1. Juni, zu einem Picknick im Römischen Freilichtmuseum in Stein. Alle Besucher sind eingeladen, sich unter die sogenannten Steampunks oder Dampfrebellen zu mischen, um deren Kultur und Geschichte kennenzulernen.

Jules Verne als Vorbild

Bei Steampunk handelt es sich um eine Strömung der literarischen Science-Fiction, die in den 80er-Jahren als Zukunftsvision vergangener Tage entstand. Vorbilder waren Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt“ der Erde und „Die Zeitmaschine“ von H. G. Wells. Der Dampf, englisch Steam, spielt in den Szenarien eine entscheidende Rolle: Dampfmaschinen und Mechanik prägten die damalige Technologie. Aus dieser literarischen Strömung entwickelte sich eine blühend Subkultur. Modisch und kulturell lässt sich Steampunk als eine Art idealisiertes viktorianisches Zeitalter beschreiben.

Die Villa rustica und die Steampunks freuen sich auf viele Besucher. Für die Bewirtung ist gesorgt. Es gibt Würste vom Grill, Getränke, Kaffee und Kuchen. Es gelten die üblichen Eintrittspreise ins Freilichtmuseum.