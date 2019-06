Mit dem einzigartigen Sound von „Betty Sue & the Hot Dots“ wurde am Samstag das zehnjährige Bestehen des Oldtimermuseums Zollernalb in Hechingen gefeiert.

Let’s have a party“, hieß es bei der Geburtstagsfeier im Oldtimermuseum, wo es anlässlich des zehnjährigen Jubiläums mitten hinein ging in die wilden 50er- und 60er-Jahre. Zwischen dem blitzenden Chrom und glänzenden Lack motorisierter Schätze auf vier Rädern entführten „Betty Sue & the Hot Dots“ ihr Publikum in die Zeit von Petticoat und Pomade und ließen das einzigartige Lebensgefühl wiederauferstehen, das sich in der Musik der Rockabilly-Ära und natürlich auch in den Oldtimern, die den Charme vergangener Zeiten versprühen, erhalten hat.

Erinnerung an Elvis und Cash

Rock ’n’ Roll und schicke Autos, das war schon eine perfekte Kombination, bevor Elvis seinen ersten Pink Cadillac erstand. Nicht von ungefähr handelt „Rocket 88” von Ike Turner – für viele der erste Rock ’n’ Roll-Song der Geschichte – von einer großen Liebe auf vier Rädern. Und da Musiker bekanntlich auch nur Menschen sind, träumten die Stars des Rockabilly nicht nur von Ruhm, Ehre und schönen Frauen, sondern auch von extravaganten Flitzern. Sobald ihre Taschen mit Geld gefüllt waren, stand ein standesgemäßes Gefährt vor der Tür. So sind die Erinnerungen an viele Stars der Nachkriegsjahrzehnte mit bestimmten Autos verbunden. Denn Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash oder auch Brian Setzer liebten ihre Cadillacs, Lincolns, Plymouth Savoys und Hot Rods, posierten gerne in diesen Fahrzeugen und ließen sie mitunter sogar Plattencover schmücken.

Dass die Träume auf vier Rädern bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben, das weiß keiner besser als die „Macher“ des Oldtimermuseums Zollernalb, allen voran Georg Lohmüller. „Vor genau zehn Jahren haben wir dieses Museum hier eröffnet, seither ist es zu meinem Wohnzimmer geworden“, fasste er in Worte, wie sehr ihm die Einrichtung in dieser Zeit ans Herz gewachsen ist.

Nostalgische Vehikel

Unzählige Fans nostalgischer Vehikel haben das Oldtimermuseum, in das auch das Deutsche Kalendermuseum integriert ist, in dieser Zeit besucht und sich von der Eleganz der glänzenden Karossen bezaubern lassen. Auch während der Geburtstagsparty nutzen viele der Besucher die Gelegenheit für einen Rundgang durch den Ausstellungsraum, in dem derzeit rund 130 Fahrzeuge zu sehen sind.

Die Jubiläumsfeier nahm Georg Lohmüller zum Anlass, um einen besonderen Dank an seine Mitstreiter Karlheinz Baumeister und Josef Lerner auszusprechen, mit denen er das Museum im Juni 2009 eröffnet hat. Für die zahlreichen Gäste hatte er außerdem einen heißen Tipp parat: „Habt Spaß und tanzt auch ein bissle!“, rief er ins Publikum.

Das ließen sich die Rock ’n’ Roll-Fans natürlich nicht zweimal sagen. Viele Paare stürmten bei Hits wie „Oh, Boy!“ von Buddy Holly, oder Elvis Presleys „Jailhouse Rock“ die Tanzfläche und rockten den Saal. Kein Wunder, denn „Betty Sue & the Hot Dots“ lieferten – eingerahmt von einem Cadillac und einem schicken Wohnwagen, der mit den Charme der Wirtschaftswunderzeit nostalgische Erinnerungen wachrief – eine tolle Show ab und begeisterten mit einem super Sound. Sängerin Betty Sue Miller und ihre drei „Hot Dots“ Mad Matt (Gitarre), Fritz Dot (Bass) und Buddy Schofield (Drums) haben schließlich nicht nur den Rockabilly-Rhythmus im Blut, sondern boten mit ihrer stilechten Gewandung auch viel fürs Auge.

Mit dabei: Kalendermuseum

Immer wieder griffen die Musiker auf weltberühmte Evergreens zurück, die jeden Fuß zum Wippen brachten, verliehen auch modernen Songs von Lady Gaga bis Meghan Trainor einen ansprechenden Vintage-Style und überzeugten mit eigenen Liedern wie „High Heels to Hell.“ Die unbändige Energie der Band, die sich auf das Publikum übertrug, ebbte auch zu vorgerückter Stunde nicht ab und so wurde im Oldtimermuseum noch lange weitergefeiert. Frei nach dem Motto: Ein rockiges Prosit auf zehn Jahre blitzendes Chrom und röhrende Motoren in der Oberen Mühlstraße in Hechingen!