Das Hechinger Medizintechnikunternehmen Bentley, weltweit führend in der Entwicklung innovativer Behandlungssysteme für Gefäßerkrankungen, feierte am Samstag sein zehnjähriges Bestehen.

Das Hechinger Medizintechnikunternehmen Bentley, weltweit führend in der Entwicklung innovativer Behandlungssysteme für Gefäßerkrankungen, feierte am Samstag sein zehnjähriges Bestehen. Die Firmengründer Lars Sunnanväder und Miko Obradovic sowie Geschäftsführer Sebastian Büchert stellten die Mitarbeiter in den Fokus. Das bemerkenswerte Wachstum der letzten Jahre stütze sich maßgeblich auf „eine engagierte Belegschaft und gelebten Teamgeist“.

Bei der Feierstunde sprach auch Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn ein Grußwort und würdigte den großen Erfolg des Unternehmens am Standort Hechingen.

Das Jubiläumsfest endete am späten Abend mit einem großen, weitum sichtbaren Feuerwerk.

Das von Lars Sunnanväder und Miko Obradovic im Jahr 2009 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit über 150 Mitarbeiter und kann auf eine Erfolgsgeschichte in Sachen Produktentwicklung und -herstellung verweisen: Ihre Gefäßimplantate für endovaskuläre Eingriffe sind in mittlerweile über 70 Ländern erhältlich.

Sunnanväder und Obradovic traten ihre operativen Funktionen im vergangenen Jahr ab. Die beiden Gründer stehen dem Unternehmen nun gemeinsam mit anderen Mitgliedern im Beirat der Bentley InnoMed GmbH beratend zur Seite. An ihrer Stelle übernahm Sebastian Büchert seine Funktion als Geschäftsführer von Bentley.

„Die Mitarbeiter sind das Lebenselixier dieses Unternehmens, und unser Erfolg ist auf ihr Engagement und ihren Einsatz zurückzuführen“, sagte Büchert in seiner Festansprache. „Alleine die Tatsache, dass wir in der letzten Zeit monatlich drei bis sieben neue Mitarbeiter einstellen konnten, spiegelt das Ausmaß unseres außergewöhnlichen Wachstums wider.“

Tatsächlich arbeiten 33 Prozent der Gesamtbelegschaft in den Bereichen Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Marktzugang. „Das ist ungewöhnlich und fast doppelt so hoch wie bei anderen Medizintechnikunternehmen. Es ist die Grundlage für unsere schnelle Produktentwicklung und die Geschwindigkeit, mit der wir neue Produkte auf den Markt bringen“, betonte der Geschäftsführer.

Auf die Frage, was seiner Meinung nach zu Bentleys raschem und robustem Wachstum beigetragen habe, erklärt Büchert: „Bentley hat es geschafft, hochqualifiziertes und talentiertes Personal für die schnelle Entwicklung, zuverlässige Herstellung und erfolgreiche Vermarktung einer breiten und innovativen Palette an Stents für verschiedene Gefäßerkrankungen zu gewinnen.“

Das erste Produkt BeGraft coronary wurde 2012 zur Marktreife gebracht, gefolgt vom BeGraft peripheral im November 2013. Mit diesen Produkten gelang es dem Unternehmen, sich am Markt zu etablieren, und die Umsätze begannen kontinuierlich zu steigen. Heute umfasst die Produktpalette neben diesen Kerntechnologien der endovaskulären Therapie auch Nischenprodukte, insbesondere das sich in der Testphase befindliche Produkt BeGrow, welches für die Behandlung von Neugeborenen und Kleinkindern mit einer angeborenen Verengung der Lungenarterie, entwickelt wurde. „Wir werden weiterhin neue Produkte auf den Markt bringen und dies wird das Wachstum des Unternehmens auch zukünftig vorantreiben“, stellte Büchert fest.

Die Eröffnung eines neuen, hochmodernen Firmensitzes im April 2018 in Hechingen war ein weiterer wichtiger Meilenstein in der jungen Geschichte von Bentley. Der neue Standpunkt im Gewerbegebiet Lotzenäcker spiegelt das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens wider und beherbergt alle Firmenfunktionen, von der Forschung und Entwicklung über Qualitätssicherung und Fertigung bis hin zu Verwaltung, Kundendienst und Ausbildung.