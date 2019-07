Leon Komora wurde in Zauberwatz zum Bürgermeister gewählt. Der Zauberrat besteht ausschließlich aus Mädchen.

Wahlen in Zauberwatz. Der Stimmenkönig der Ratswahlen am Dienstag heißt Leon Komora. Damit ist er zugleich der Bürgermeister der Hechinger Ferienspielstadt. Und der einzige Junge im Amt eines Entscheidungsträgers. Dem Zauberrat angehören: Lena Ayen, Sanem Doyan, Ann Kathrin Saile, Elena Saile, Lena Daub, Selina Deines, Madrita Bossert, Kirandeep Heer, Sabrina Güngür, Chiara Nadas sowie Zara und Selin Bakir. Kaum inthronisiert, hat das Gremium auch schon die ersten Entscheidungen getroffen: 1. Die Food-Projekte müssen 25 Prozent ihrer Einnahmen versteuern; 2. Der Stundenlohn beträgt in Zauberwatz künftig 17 statt bisher fünf Hechel – allerdings bei einer Erhöhung der Steuerabgabe auf fünf Hechel. Apropos: Diesen beiden Abstimmungen voraus ging eine Erklärung von Projektleiterin Nina Eberhard, was Steuern sind und weshalb eine Stadt auf diese Einnahmequelle angewiesen ist. Lesen Sie dazu auch obigen Artikel „Mehr als ,nur’ ein Spiel“.