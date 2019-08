Andrew Fischer ist nicht mehr zu haben. Der Hechinger X-Factor-Kandidat ehelichte nun seine Nadine in Rangendingen.

Spätestens seit vergangenem Samstag werden vermutlich viele weibliche Fans von Andrew Fischer, der auch weit über die Grenzen von Hechingen hinaus durch zahlreiche Rundfunk- und Fernsehauftritte bekannt ist, traurig sein: Ihr Idol und X-Factor-Kandidat Andrew Fischer ist nicht mehr zu haben.

Junges Paar ist bereits 6,5 Jahre zusammen

Am vergangenen Samstag heiratete der Sänger seine Nadine, geborene Anders, in der St.-Gallus-Kirche in Rangendingen. Die Braut kommt aus Burladingen, ist 25 Jahre und arbeitet als Bürokauffrau im medizinischen Großhandel. Das Paar wohnt in Rangendingen und kennt sich bereits seit 6,5 Jahren.

Gefeiert wird in der Domäne – herrlicher Tag

Nach der Trauung wurde dann die Hochzeitsfeier in der Hechinger Domäne beziehungsweise im „Kuhstall“ fortgesetzt. Mit den Verwandten, Freunden und Alterskollegen erlebte das Brautpaar einen herrlichen Hochzeitstag.

X-Factor ist ein Musikwettbewerb, bei dem junge Talente gegeneinander antreten. Ende 2012 machte auch Andrew Fischer mit. Die teilnehmenden Musiker, die Sängerin Sarah Connor, der Star-Produzent Moses Pelham, Kult-Techno-Star H.P. Baxxter und die „Guano Apes“-Frontfrau Sandra Nasic, stellten sich damals gemeinsam mit ihren Schützlingen dem Urteil des Publikums.

