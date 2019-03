Der Bauausschuss billigt einstimmig die Sanierung des Rathauses Stein. Kosten und Energiekonzept bereiten jedoch Verdruss.

Die Generalsanierung des Rathauses von Stein für 1,09 Millionen Euro hat eine weitere Hürde genommen. Ebenso einstimmig wie tags zuvor der Ortschaftsrat votierte am Mittwochabend auch der Hechinger Bauausschuss für das Projekt.

Ohne heftige, teils zornig geführte Diskussionen ging der Tagesordnungspunkt im Hechinger Ratssaal aber nicht über die Bühne. Ganz ruhig blieb zunächst noch Manfred König (CDU), als er das Kostenvolumen ansprach. Knapp 1,1 Millionen Euro seien „ein ordentliches Ding“, meinte der Stettener und fragte: „Ist das wirklich wesentlich günstiger als ein Neubau?“ Und überhaupt: „Kann man sicher sein, dass es nicht noch wesentlich teurer wird?“

Michael Werner, Leiter des städtischen Sachgebietes Hochbau, beantwortete die zweite Frage auch nicht mit Garantien, betonte aber: „Ein Neubau dieser Größe kommt auf 50 Prozent mehr und ist damit keine wirkliche Alternative.“ Erste Beigeordnete Dorothee Müllges bekräftigte dies: Auch ein kleinerer Ersatz-Neubau komme nicht in Frage, weil dann die Vereine keinen Platz mehr fänden.

Eine Grundsatzdebatte wurde dann auch gar nicht geführt. Niemand bestritt die Notwendigkeit des für Stein so bedeutenden Vorhabens. Im Detail ging es dann aber umso heftiger zur Sache. Der Freie Wähler Roland Huber bekannte ohne Umschweife: Ihn hätten „nicht nur die Kosten erschreckt“, sondern auch die Tatsache, dass man meine, „für so ein kleines Haus einen Elektro- und Heizungsplaner zu brauchen“. Den Planungskosten dafür werde er nicht zustimmen, kündigte der Branchenfachmann am Ratstisch an. Die Baukosten, so Huber, stiegen „auch wegen der Überregulierung“. Warum könne man das nicht „pfiffiger lösen“? Von Hechinger Handwerksfirmen wisse er, dass es in anderen Kommunen weniger bürokratisch zugehe.

Stadtbaumeisterin Helga Monauni räumte ein, dass der Bürokratie-Aufwand „gigantisch“ sei und jährlich steige. Bei Ausschreibungen und Dokumentationen sei immer mehr zu beachten. Und man werde von der Gemeindeprüfungsanstalt streng geprüft. Deshalb halte man sich lieber genau an die Vorschriften: „Es hängen auch viele Fragen der Haftung und der Verantwortlichkeit dran.“

Da schwoll Hubers Fraktions- und Handwerkerkollegen Stefan Löffler gar richtig der Kamm: „Es sind die Handwerksmeister, die die Verantwortung übernehmen und nicht die Planer“, rief er wütend aus – und war in seiner Rage kaum zu bremsen. Die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges konterte nüchtern: „Wir als Stadt halten die VOB und die HOAI ein“, also die Vergabe- und die Honorarordnung für Ingenieure.

Ein anderes Fass machte Almut Petersen (Bunte Liste) auf: „Wieso baut man eine Gasheizung ein?“ Das entspreche doch überhaupt nicht der Art, „wie wir als Stadt mit European Energy Award in die Zukunft gehen wollen.“ Roland Huber legte nach: „Und warum bauen wir noch Heizkörper ein und keine Fußbodenheizung?“ Das, lautete Michael Werners Antwort, gäben die Fußbodenhöhen nicht her. Einen Teilerfolg erzielten die Kritiker aber dennoch: Helga Monauni versprach, die Öko-Themen noch einmal zu untersuchen: „Wir prüfen, ob man die Heizung mit Solarthermie unterstützen kann.“