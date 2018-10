Hechingen Wunderwerk: Pächter wird noch gesucht

Hechingen / Hardy Kromer

Offiziell bestätigt: Es soll an der Neustraße einen gastronomischen Neustart geben. Einen Pächter braucht’s aber noch.

Seit Tagen wird in Hechingen hitzig darüber diskutiert, wie es mit der Gastronomie im „Quartier Neustraße“, dem ehemaligen „City-Park“, weitergeht, nachdem „Italiano“-Wirt Salvatore Niscio überraschend das Handtuch geworfen hat (die HZ berichtete).

Jetzt meldete sich Alexander Dieringer von der Firma ADC Immobilien, Mieter der gastronomischen Räume, zu Wort und bestätigte gegenüber der HZ: Ja, es soll weitergehen. „Wir wollen die Location reaktivieren.“ Allerdings, so Dieringer, habe er noch keinen Nachpächter konkret an der Hand. Der werde in diesen Tagen erst noch gesucht. Er sei deshalb „mit verschiedenen Leuten im Gespräch“, nehme aber auch gerne Bewerbungen entgegen. Gesucht werde eine „langfristige Lösung“ mit einem „gescheiten Konzept“, das das Zeug dazu habe, an die einst so erfolgreichen „Wunderwerk“-Zeiten anzuknüpfen. Sprich: ein Lokal mit Bar- und Lounge-Charakter, das die junge Generation, die 20- bis 25-Jährigen, anspricht und in dem immer mal wieder tolle Partys gefeiert werden können. Und da sollte das Konzept die „Alte Näherei“ mit Billard und Shisha durchaus einschließen. Wenn es im Haupt­lokal auch wieder einen Mittagstisch geben könnte, käme das Dieringer (und den anderen Mietern im Komplex) sehr zupass. Zu enge Vorgaben will er einem neuen Pächter aber nicht machen.

Der Name würde passen

Apropos „Wunderwerk“: Wie steht Alexander Dieringer zu dem Namensstreit, der in den sozialen Netzwerken tobt? Der ADC-Chef setzt durchaus auf die Rückkehr zu dieser vertrauten Marke. Er, so Dieringer, habe inzwischen mit dem früheren „Wunderwerk“-Betreiber Maco Segovic gesprochen, der am Freitag noch heftig gegen die Wiederverwendung dieses Namens protestiert hatte. Und eine friedliche Lösung scheint in Sicht. Da Segovic nun wisse, „dass ADC da mit drin steckt“, werde er auch nicht gegen den Namen „Wunderwerk“ vorgehen. Ein Recht darauf gebe es sowieso nicht.

Es bleibt also abzuwarten, wen Alexander Dieringer schließlich präsentieren wird. Sicher ist, dass es am 31. Oktober „als Startschuss“ eine Halloween-Party an Ort und Stelle geben wird. Sollte sich die Pächtersuche noch hinziehen, dann stellt Dieringer weitere Wochenend-Party-Events mit Livemusik in den Wintermonaten bis hin zur Fasnet in Aussicht: „Wir wollen immer Bewegung drin halten.“