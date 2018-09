Rangendingen Wunderschöne Tage im Altmühltal

Rangendingen / HZ

Als die Rangendinger VdKler in ihre Urlaubswoche starteten, war der komfortable Reisebus mit 46 Personen besetzt. Die Fahrt führte frohgelaunt über die Alb bis nach Merklingen. Dort ging es weiter auf der Autobahn Richtung Augsburg bis nach Dasing. Auf dem dortigen Bauernmarkt wurde die Urlaubergruppe mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet überrascht.

Nach dieser Stärkung ging die Fahrt weiter nach Wemding. Dort stand ein Besuch in der Wallfahrtskirche „Maria Brünnlein“ an, wo der Pfarrer eine Führung anbot. Die schöne Wallfahrtskirche überraschte die gesamte Reisegruppe. Im Hotel „Zur Wallfahrt“ wurde eine kurze Kaffeepause eingelegt. Danach ging die Fahrt weiter nach Wellheim/Hard ins „Jura-Schlössl“. Nach dem Zimmerbezug und einem guten Essen saßen die Urlauber noch gemütlich beisammen.

Am zweiten Tag stand der Brombachsee in Ramsberg auf dem Programm. Die Gruppe bestieg dort die MS Brombach, das einzige Drei-Rumpf-Schiff in Europa. Die Rangendinger wurden auf dem Trimaran mit einem sehr guten Mittagessen überrascht. Die Rundfahrt über den großen Brombachsee war viel zu schnell vorbei. Anschließend ging es wieder zum Bus, wo die Gruppe von einem Seenlandführer erwartet wurde. Die Fahrt mit ihm führte durch das fränkische Seenland bis zum Altmühlsee. Während der Fahrt bekamen die Ausflügler immer wieder Interessantes erzählt. Am Altmühlsee gab es eine kleine Wanderung mit Informationen sowie einer kurzen Kaffeepause.

Nach dem Abendessen wurde die Urlaubsgruppe mit einem Bingo-Abend des Hotels überrascht. Dabei ging es sehr lustig zu, und es konnte auch etwas gewonnen werden.

Am Mittwoch ging es nach Abensberg zu „Kuchlbauers Erlebniswelt“. Es gab eine Führung durch die kunstvolle Brauerei. Die meisten Mitglieder der Gruppe bestiegen den 34,19 Meter hohen „Kuchlbauer-Turm“. Dieser Turm ist ein Hundertwasser-Architekturprojekt. Nach einem Freigetränk und einer Brezel ging es wieder zum Hotel zurück. Dort konnte die Wellness-Oase besucht werden. Am Abend zeigten Maria und Werner Dietrich einen Film von der Urlaubswoche 2016. Dabei wurde viel gelacht.

Am vierten Urlaubstag ging es nach dem Frühstück nach Berching-Pollanten zur „Kutscher-Alm“. Die gesamte Gruppe wurde in einer großen Kutsche, gezogen von vier Pferden durch die Landschaft „Naturpark Altmühltal“ chauffiert. Nach der schönen Kutschfahrt gab es in der „Kutscher-Alm“ ein sehr gutes Grill-Buffet. Nach einem lustigen Mittag mit Musik und Gesang ging es wieder zum Hotel zurück. Auch nach dem Abendessen herrschte wieder große Heiterkeit. Maria und Werner führten einige Sketche vor und brachten die Lacher auf ihre Seite. Zwischendurch wurde die Gruppe von Alfons mit dem Akkordeon unterhalten.

Am Freitag, dem fünften Urlaubstag, ging es zu „Garten-Dehner“ nach Rain am Lech. Dort erhielten die VdKler eine sehr interessante Führung durch die Außenanlagen des Blumenparadieses. Zurück im Hotel warteten Kaffee und ein sehr leckerer, frisch gebackener Kuchen auf die Rangendinger. Abends gab es noch einen schönen Musik- und Tanzabend mit einem Alleinunterhalter. Claudia und Sandra aus dem Hotel-Team führten zwischendurch Sketche auf und erzählten Witze. So war für Kurzweil gesorgt. Am nächsten Tag galt es, Abschied zu nehmen. Die Heimfahrt ging zunächst nach Pöttmes zur „Bayern Champignon Züchterei“. Es gab eine interessante Führung durch die Hallen. Im Hofladen konnten frische und getrocknete oder eingelegte Pilze gekauft werden. Nächste Station war die Stadt Ulm. Dort konnte jeder unternehmen, was er gerne wollte. Die meisten besuchten das Münster, andere gingen ins Fischerviertel oder gönnten sich eine Tasse Kaffee. Die Fahrt ging dann wieder zurück über die Alb bis nach Reutlingen-Sickenhausen, wo in der Gaststätte „Adler“ zum Abschluss eingekehrt wurde.

Gut zu Hause angekommen, bedankte sich die Gruppe für die gute Organisation beim VdK-Team.