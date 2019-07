Gegen eine Spende hat die Hechinger Familie Fecker einst ein Stück aus dem Gemäuer der St.-Jakobus-Kirche erworben – und es zu einem Familienstein gemacht.

Sitzt man auf der Terrasse der Familie Fecker Am Fürstengarten in Hechingen, nimmt einen sein Anblick sofort gefangen: der Quellstein mit den aus dem Stein gehauenen Namen der Mutter Melanie, des Vaters Matthias sowie der beiden Kinder Jakob und Klara – und der herrlich ausgearbeiteten Silhouette der Stiftskirche auf der Frontseite. Gekrönt wird der Anblick von einem leisen Plätschern.

So ein schönes Wasserspiel, schießt es einem spontan durch den Kopf – und welch’ schöne Idee: Die ganze Familie vereint auf einem Stück Stein, dazu die St.-Jakobus-Kirche als Hechinger Wahrzeichen. Dabei ist das noch längst nicht alles, was der Quellstein zu erzählen hat.

Melanie und Matthias Fecker fassen die Geschichte in Worte. Als der Förderverein Stiftskirche Hechingen einst gegen eine Spende Steine aus dem Mauerwerk des Gotteshauses veräußerte, nutzten auch sie die Gelegenheit. 50 Euro, erinnert sich Matthias Fecker, hätten sie gespendet – mehr habe der Förderverein nicht annehmen wollen, „weil wir zuvor schon für die Kirchturmsanierung gespendet hatten.“ Einen „Plan“, was das Ehepaar mit dem Stein machen wollte, habe es zu der Zeit noch nicht gegeben. Deshalb, erinnert sich Melanie Fecker, sei der Brocken erst mal gut ein Jahr unter einem Baum im Garten gelegen.

Als dann die Firma Zanger Arbeiten in der grünen Oase der Feckers zu verrichten hatte, war auch deren Inhaber Michael Mößner zugegen. Ob des Lärms der nahen Zollernstraße empfahl er der jungen Familie das Aufstellen eines Brunnens oder Quellsteins – weil damit der Straßenlärm teilweise „geschluckt“ würde. Melanie Fecker nahm ihn beim Wort und machte sich mit einem Foto ihres Steins aus dem Kirchengemäuer auf den Weg zum Hechinger Steinmetzbetrieb Schetter. Ihre Frage: Lässt sich daraus ein Quellstein machen? Die Antwort: ja.

So weit, so gut. Wie aber sollte der Stein aussehen? Lange überlegen musste das Ehepaar nicht: „Weil wir beide viele Verbindungen zur Stiftskirche haben, sollte sie auf jeden Fall Teil des Steins sein“, erklärt Matthias Fecker. „Wir haben in St. Jakobus geheiratet, unsere Kinder sind dort getauft, ich habe als Gemeindereferentin für die Kirche gearbeitet, Matthias war viele Jahre Ministrant“, legt seine Frau ergänzend nach. Außerdem fanden sie die Idee schön, die Namen der gesamten Familie verewigen zu lassen.

So geschah es. Heute nennen die Feckers den Quellstein auf der Terrasse ihren Familienstein, der für sie weit mehr als ein plätschernder Blickfang ist. Melanie Fecker: „Für uns hat er eine sehr große Bedeutung.“