Mit ihrer Maiandacht sprachen Sängerbund, HechSinger und Musikverein Bietenhausen ins Gemüt zahlreiche Zuhörer an.

Sie sind voll des Lobpreises und der Verehrung für die Gottesmutter, grüßen die Himmelskönigin in schönen Worten oder richten flehentliche Bitten um ihre Fürsprache an sie: Marienlieder wie „Meerstern ich dich grüße“ oder „Gegrüßet seist du, Königin“ haben gerade jetzt im Marienmonat Mai, in dem viele Andachten gefeiert werden, seit jeher einen festen Platz im kirchlichen Repertoire. Ein ganz besonderes musikalisches und auch spirituelles Erlebnis gab es am Sonntag in der St.-Luzen-Kirche, in welcher der Sängerbund Hechingen mit seinem Männerchor HechSinger und dem Musikverein Bietenhausen eine beachtliche Auswahl der bekanntesten und schönsten Marienlieder erklingen ließ. Die Leitung oblag Oliver Simmendinger, der mit den Chören und dem Orchester ein anspruchsvolles Programm erarbeitet hatte, das für absoluten Hörgenuss sorgte.

Welch’ großer Beliebtheit sich die oft jahrhundertealten Marienlieder heute noch erfreuen, war an der überragenden Besucherresonanz abzulesen. Es strömten so viele Menschen in die Klosterkirche, dass so mancher Zuhörer mit einem Stehplatz vorliebnehmen musste.

Mit dem erhabenen, in lateinischer Sprache gesungene „Sancta Maria“ aus der Feder von Johannes Schweitzer schafften es die Mitglieder des Sängerbunds Hechingen unwillkürlich, die Herzen ihrer Zuhörer zu berühren. Bei Stücken wie „Herr, Deine Güte reicht so weit“ gesellte sich der instrumentale Klang des Bietenhausener Orchesters harmonisch zu den Stimmen der Sänger dazu, woraus ein wunderbares Zusammenspiel resultierte.

Auch die Gemeinde war immer wieder eingeladen, bei verschiedenen Liedern mit einzustimmen. So schwebte bei „Maria, Mutter unseres Herrn“ oder dem bekannten „Wunderschön prächtige“, einem der beliebtesten marianischen Volkslieder überhaupt, aus dem die hohe Verehrung der Gottesmutter spricht, ein wunderbarer Klangteppich durch den Kirchenraum, in dem sich Instrumente und Stimmen melodisch verwoben. Mit einem beeindruckenden Solo wartete das „Ave Glöcklein“ auf, mit dem der Sängerbund ebenso überzeugte wie mit Schuberts „Gloria“ und „Heilig.“

Wie immer ein musikalischer Hochgenuss war der Auftritt der HechSinger des Sängerbunds Hechingen, deren Männerstimmen in feinster Nuancierung anspruchsvolle Stücke wie Beethovens „Die Himmel rühmen“, „Maria Lassù“ von Bepi de Marzi oder Mozarts berühmtes „Ave Verum“ zur Aufführung brachten. In unterschiedlichen Formen erklang das „Ave Maria“, die lateinische Form des „Gegrüßet seist du, Maria“, ein Grundgebet der katholischen Kirche.

In welch’ großem Spektrum die Marienverehrung über die Jahrhunderte in das Liedgut Einzug gehalten hat, erläuterte Martin Blume in seiner Ansprache. Ob Meerstern, Himmelskönigin, Seelentrösterin oder Rose ohne Dornen: In der Vielfalt der Bezeichnungen und Namen für Maria könne jeder das für sich passendes Bild finden, das Orientierung im Leben gebe, betonte er.

Viel Applaus war am Ende der Lohn für alle Akteure, die den Zuhörern mit ihrer musikalischen Kunst eine erhebende Andacht bescherten.