Zentrum am Fürstengarten Wohnquartier für Demente am Fürstengarten?

Hechingen / Hardy Kromer

Viel Zuspruch aus verschiedenen Ecken der Stadt ernteten Erster Beigeordneter Phi­lipp Hahn und der Hechinger Gemeinderat am Donnerstag dafür, dass sie den Plänen des Landkreises die Stirn bieten, weitere Ärzte aus der Stadt auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses anzusiedeln (die HZ berichtete). Prominenster Gratulant ist der Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins, Martin Keidel, der Hahn und die Stadträte in einem Leserbrief ermutigt, „alle nur möglichen Register zu ziehen“, um Arztpraxen in der Innenstadt zu halten (siehe Seite 11).

Dass eine Zustimmung des Kreistages zu einem Neubau für eine Apotheke und zwei Arztpraxen keineswegs alternativlos ist, hatte CDU-Stadt- und Kreisrat Dr. Lorenz Welte am Ende der Sitzung am Mittwochabend klar herausgearbeitet. Er nötigte Christoph Heneka, dem Finanzdezernenten des Landkreises, die Aussage ab, es gebe „keine Zusagen“ an die beiden interessierten Ärzte. Lediglich dem Apotheker gegenüber fühle man sich „moralisch“ verpflichtet. Der Kreistag hätte am Montag also die Möglichkeit, dem einstimmigen Empfehlungsbeschluss des Hechinger Gemeinderates zu folgen, von dem Anbau in dieser Form abzusehen. Er würde damit die klar und einhellig zum Ausdruck gebrachte Position der Hechinger Stadtväter respektieren, wonach dieser Anbau „der Stadt Hechingen schadet“.

Derweil bahnt sich bereits neuer Diskussionsstoff an. Landrat Günther-Martin Pauli sprach im Hechinger Gemeinderat von Plänen, auf dem weitläufigen Gelände rund ums alte Hechinger Krankenhaus ein Demenzzentrum zu errichten. „Wir brauchen solche Einrichtungen, auch im Kreis“, stellte Pauli fest, versprach aber mit Blick auf die harsche Kritik auf die jüngsten Schritte des Landkreises: „Es gibt keine Zwangsbeglückung, wenn sich die Stadt etwas Besseres vorstellen kann.“

Nach HZ-Informationen hat ein Beauftragter der Firma Aviacare GmbH im vergangenen November bei einer Bürgermeisterdienstversammlung Pläne für ein privat betriebenes „hochwertiges Wohnquartier für demenziell erkrankte Menschen“ vorgestellt – mit ärztlichem und pflegerischem Rundumservice, mit Restaurant und Café. Näher verfolgt wurde das Projekt bislang nicht. Erster Beigeordneter Philipp Hahn spielt den Ball auf Anfrage der HZ an den Landkreis zurück: „Wir sind für alles offen. Sobald vom Landrat eine seriöse Vorlage erfolgt, werden wir den Gemeinderat damit beschäftigen.“