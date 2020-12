Die Gemoteg GmbH & Co. KG (Antriebe und Systeme) im Hechinger Walkenmühleweg meldet, dass die Firma weiter investiert und wächst. Ende November ist das Vertriebsteam des Unternehmens in neue Räumlichkeiten umgezogen.

Seit 17 Jahren arbeitet die gesamte Belegschaft im Stammgebäude. Das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren hatte zur Folge, dass es langsam eng wurde – mehr Platz wurde benötigt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen im direkt gegenüberliegenden Gebäude zusätzliche Räume gemietet, um dort die Abteilung des Vertriebs unterzubringen.

Die Geschäftsleitung verspricht sich in den nächsten Jahren einen weiteren Aufschwung, wodurch die Investition in neue Büroräume auch eine Investition in die Zukunft darstellt.

„In Zeiten von Corona kann man als Unternehmen nur zwei mögliche Strategien fahren – stehenbleiben, oder aber die Weichen für die Zukunft stellen. Wir haben uns für Letzteres entschieden. Damit steht dem weiteren Wachstum unseres Unternehmens zumindest platztechnisch nichts mehr im Wege.“ So kommentiert Gemoteg-Geschäftsführer Stefan Eggenweiler den Umzug.

Die zusätzlichen Flächen bieten dem Unternehmen viele Möglichkeiten. Zum einen hat der Vertrieb mehr Platz zur Verfügung, um die Kunden individuell beraten zu können, und zum anderen hat das Unternehmen nun einen größeren Besprechungsraum, um die Kunden auch an ihrem Standort begrüßen und beraten zu können.

Durch die Auslagerung des Vertriebs hat das Unternehmen im Stammgebäude wieder freie Büroplätze. Diese werden nun von den Mitarbeitern anderer Abteilungen genutzt, um den Platz pro Mitarbeiter zu vergrößern. Damit werden auch die Corona-Auflagen besser erfüllt, und das Unternehmen kann seine Mitarbeiter besser schützen.