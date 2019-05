Die Kandidatur von Hirrlingens Bürgermeister für die Tübinger CDU-Kreistagsliste sorgte im Gemeinderat für einen Disput.

Es war Georg Hurm von der „Unabhängigen Freien Liste“, der Christoph Wild, den aus Hechingen stammenden Hirrlinger Bürgermeister, im Gemeinderat angriff und die Wohnsituation des Rathauschefs in Frage stellte. Weil Wild nicht in Hirrlingen wohne, könne er aus rechtlicher Sicht nicht für den Tübinger Kreistag kandidieren, so die Argumentation. Dass Wild das trotzdem tue, nannte Hurm „moralisch fragwürdig“ und warf dem Schultes „Heimlich­tuerei“ vor. Das mit der Wohnsitzabweichung sei ihm von mehreren Seiten „zugetragen“ worden, so Hurm.

Christoph Wild ließ die Vorwürfe nicht auf sich sitzen. „Ich wohne hier in Hirrlingen“, versicherte er. Hirrlingen sei sein Hauptwohnsitz. Die Wohnung sei mit einer Küche und einem Bad ausgestattet. Georg Hurm entgegnete, dass Wild dort von den Nachbarn noch nie gesichtet worden sei und dass es sich dabei um eine Wohnung eines CDU-Parteifreundes handle.

Wild war 2016 zum Nachfolger des Hirrlinger Bürgermeisters Manfred Hofelich gewählt worden, nachdem dieser nach 32 Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. Seinen Sitz im Kreistag Tübingen behielt Hofelich jedoch bei, und auch bei der Kreistagswahl am Sonntag kandidiert er wieder für die Freien Wähler. Wild baut derzeit für sich und seine Ehefrau in der Lindenstraße in Hirrlingen ein Wohnhaus. Hier sei es zu einer erheblichen Bauverzögerung gekommen, teilte er auf Anfrage mit. Ohne die zeitliche Verschiebung von einem Dreivierteljahr hätte er den Neubau längst bezogen, so Wild. Gemeinderat Dietmar Zug von der Liste „Bürger für Hirrlingen“ sieht die Sache entspannt: „Das ist formal alles in Ordnung und gar nicht so schlimm.“ Und, so Zug: „Schließlich baut der Bürgermeister ja bei uns in Hirrlingen.“ Was Georg Hurm zur Glut trieb, weiß Zug nicht. Im Ort gebe es keinen Anlass, gegen Wild zu schießen.

Laut Gabriele Mezger, Abteilungsleiterin für die Kommunalaufsicht im Landratsamt Tübingen, geht Wilds Kreristagskandidatur in Ordnung. Sie verweist auf die Landkreisordnung. Die besagt, dass ein Bewerber seit mindestens drei Monaten seine Hauptwohnung oder einzige Wohnung im Gebiet des Landkreises Tübingen haben muss. „Für uns ist es unstrittig, dass Wild gewählt werden kann“, so Gabriele Mezger.